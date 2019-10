Durante la giornata di mercoledì 23 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, potrebbe dare qualche problema ai nativi del segno per quanto riguarda l'ambito familiare, mentre la Luna in quadratura al segno del Cancro, farà in modo che riescano a scaricare la tensione accumulata, recuperando in quanto a lavoro, ottenendo buoni risultati. Il lavoro aiuterà i nativi Gemelli a stendere i nervi, allentando la tensione, mentre Acquario sarà alla ricerca di conferme per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 23 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: cercherete di fare molta più attenzione a non commettere errori in ambito sentimentale. In questo modo, non rischierete di rovinare la vostra relazione di coppia, e migliorerà di conseguenza l'umore all'interno della vostra famiglia.

I single saranno più spensierati e si lasceranno andare alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, la prima parte della giornata lavorativa sarà in salita, ciò nonostante recupererete molto rapidamente a partire dalle prime ore del pomeriggio, grazie alla Luna che si allontanerà dalla vostra orbita. Voto - 7

Toro: inizierete a rallentare in ambito lavorativo in quanto vi sentite piuttosto stanchi considerata la grande quantità di lavoro che avete svolto nelle giornate precedenti.

La vostra abituale spigliatezza nel campo degli affari potrebbe apparire fuori luogo agli occhi di qualcuno che conta e questo potrebbe provocare qualche malinteso. Avete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni, soprattutto in quelle sentimentali, ed in questa giornata ve ne accorgerete, quando il vostro partner o la persona che vi piace vi rimprovererà di essere troppo incostanti. Per i single potrebbero esserci delle piacevoli sorprese.

Voto - 6

Gemelli: è un mercoledì che prosegue una settimana interessante sotto tutti i punti di vista, di apertura alle emozioni in ambito sentimentale, i rapporti affettivi esigono un’evoluzione, si sentirà il bisogno di dare una svolta concreta e impegnarsi nel fornire più sicurezze, nel mettere solide basi alle relazioni di coppia. I single potrebbero buttarsi in una relazione d'amore piena di passione.

Sul posto di lavoro potreste essere scoraggiati in quanto i vostri colleghi non vi aiutano a reintegrarvi nel gruppo. Voto - 7,5

Cancro: con la Luna in congiunzione al vostro segno, l'amore sarà la cosa più importante per voi durante la giornata di mercoledì. Sarete seducenti e irresistibili, e anche nelle amicizie conquisterete tutti. Chi ha avuto dei problemi nella coppia ed è riuscito a superarli potrà finalmente essere più sereno.

Anche i single potranno scoprire a chi sono interessati. Sul posto di lavoro, il vostro intuito sarà fondamentale per riuscire a portare a termine i vostri impegni. Riuscirete inoltre ad andare d'accordo con i vostri colleghi, magari con una possibile collaborazione. Voto - 9

Leone: avete bisogno di un'iniezione di fiducia per quanto riguarda il lavoro. Provate a chiedere consiglio ad un vostro collega oppure ad un amico. In ogni caso, cercate di focalizzare le priorità sui quei progetti lavorativi più importanti per non ritrovarvi con lavori non portati a termine. Le tentazioni oggi saranno in agguato e aspetteranno il momento più opportuno per colpirvi, ossia quando abbasserete la guardia. Non siate gelosi: il rapporto di coppia potrebbe risentirne pesantemente. I single saranno intraprendenti e avranno voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo di pausa. Voto - 7

Vergine: tanti pianeti ad assistervi durante la giornata di mercoledì. Dalla Luna a Venere a Saturno, vi sentirete carichi di energie, e avrete una gran voglia di fare del vostro meglio e rendere fieri coloro a cui tenete particolarmente. Se la vostra relazione di coppia e stabile, aprite il vostro cuore al partner e confidate le vostre mancanze. I single potrebbero fare degli incontri interessanti, ma nulla di eccezionale. In ambito lavorativo avrete qualche preoccupazione per un vostro progetto. In ogni caso, non preoccupatevi e non ostinatevi a vedere subito i risultati concreti che vi aspettate. Voto - 7,5

Bilancia: situazione astrale mediamente positiva con il Sole che transita felicemente nel vostro segno. Riuscirete a risolvere alcune questioni in ambito sentimentale, ma attenzione all'ambito familiare, dove potreste avere qualche problema di troppo, ritrovandovi in mezzo a una di quelle classiche e spiacevoli situazioni di famiglia che tutti vorrebbero evitare ma nessuno ci riesce. in ambito lavorativo potrebbero aprirsi nuove opportunità, ma sarà compito vostro riuscire a coglierle. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio splendente nel vostro segno, vi renderà molto passionali e coinvolgenti, portando l'intesa di coppia alle stelle. L’intesa sarà al top per chi è in coppia, e potrebbero esserci programmi importanti per il futuro. I single faranno incontri molto intriganti. Sul posto di lavoro, un po’ di confusione in ufficio non intralcia la perfetta esecuzione dei vostri compiti, e riuscirete, seppur con qualche imprevisto, a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8

Sagittario: Giove in congiunzione al vostro segno, riuscirà a farvi recuperare terreno per quanto riguarda la vostra situazione lavorativa. Anche se avrete tanto da fare, riuscirete nell'impresa, attirando inoltre l'attenzione del vostro capo per un progetto piuttosto convincente. In amore vivrete un clima di rinnovamento, che però non andrà a rovinare il bel rapporto tra voi e la vostra anima gemella. Per i cuori solitari l’amore e la famiglia saranno in primo piano, e preferiranno sospendere la loro ricerca all'amore. Voto - 8

Capricorno: con la Luna in opposizione al segno del Cancro, la vostra situazione sentimentale sarà piuttosto impegnativa durante la giornata di mercoledì. Se siete single avrete un grande bisogno di incontrare persone nuove. In ambito lavorativo, la vostra natura infaticabile è stimolata al massimo dal lungo transito di Plutone nel vostro segno. Vi avvalete con successo della vostra straordinaria forza di persuasione sui colleghi e sui capi. Voto - 7,5

Acquario: grazie agli influssi di Mercurio nel segno dello Scorpione, e di Giove in Sagittario, trarrete molto beneficio per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sentirete il bisogno inoltre di lavorare con un gruppo di lavoro in modo da sfruttare i momenti di debolezza con l'aiuto di altri. In amore sarete alla ricerca di conferme. Pochi riusciranno a comprendere il vostro stato d'animo oggi e questo sarà causa di una certa frustrazione. I single preferiranno trascorrere una serata normale in compagnia dei loro amici. Voto - 7

Pesci: ci saranno tante novità in ambito sentimentale per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì, soprattutto per i single che potrebbero fare degli incontri molto particolari, e che presto si trasformeranno in solide amicizie. Sentimentali come non mai, amate il partner esaltando la vostra natura romantica e ipersensibile. Molto positivi per quanto riguarda il lavoro, avrete la grinta e l’energia vitale per farvi riprendere la vostra abituale attività con un discreto entusiasmo e ottimi risultati. Voto - 9