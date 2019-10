Nella giornata di giovedì 14 novembre il lavoro sarà al centro di tutte le attività dei segni dello zodiaco. I segni di aria e di terra saranno quelli che collezioneranno più successi di tutti, seppure con qualche ostacolo da superare. Fra i favoriti ci saranno il segno dello Scorpione e della Vergine. Qualcuno, come ad esempio il Capricorno e l'Ariete, avrà bisogno di una pausa per allentare lo stress e la tensione.

A seguire, le previsioni degli astri per la giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: poco attenti sul lavoro. Qualche piccolo errore vi farà sentire leggermente in imbarazzo con i vostri colleghi, ma recupererete la vostra lucidità in un batter d'occhio. Servirebbe una pausa per allentare lo stress. Il pomeriggio sarete più efficienti.

Toro: qualche piccola battuta d'arresto sul fronte lavorativo potrebbe essere deleteria per i guadagni futuri.

Vi occorrerà del relax in compagnia del vostro partner, magari con una sorpresa da parte vostra.

Gemelli: la salute dovrebbe essere presa di più in considerazione, per non parlare dello stress. In questa giornata potreste avere delle incertezze e dei piccoli crolli emotivi riguardo ad alcune insoddisfazioni in campo lavorativo.

Cancro: smorzerete la tensione con qualche trovata originale che stupirà tutti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercherete inoltre di mantenere sempre la calma in ogni situazione.

Leone: shopping. Farete acquisti sia per la vostra persona che per i cari. Sarete accompagnati da un amico o un parente d'eccezione che vi consiglierà nelle varie scelte e vi aiuterà anche a risparmiare qualcosa.

Vergine: concentrati ed efficienti. Avrete molti progetti in essere che saranno non soltanto alla vostra portata, ma anche interessanti. Dateci dentro e si apriranno davanti a voi tante prospettive interessanti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tristezza. Vi lascerete andare alla nostalgia e ci vorrà qualcuno di veramente importante che possa aiutare a riprendervi. Date un occhio di riguardo alla vostra salute, i malanni stagionali sono dietro l'angolo.

Scorpione: ancora successi, ma stavolta sarete avvolti dalle premure del partner. Avete chiarito qualche tema problematico e ora vi godrete l'intesa ,magari con un'iniziativa del tutto originale.

Sagittario: troverete un'amicizia totalmente inaspettata, che vi darà occasione di essere più sinceri sia con gli altri che con voi stessi. In amore ci saranno delle incomprensioni che non tarderanno di essere chiarite.

Capricorno: dovrete assolutamente ritagliarvi qualche ora per il riposo, per il relax, ma anche per qualche hobby che vorreste riprendere in mano. Qualche attimo di svago lo dovete a voi stessi.

Acquario: lavoro in rialzo, ma con qualche piccolo problema da risolvere. Purtroppo alcuni ostacoli vi rallenteranno il lavoro, ma risolvendoli vi renderete conto che ne sarà valsa ampiamente la pena.

Pesci: potreste avere un diverbio piuttosto acceso con il vostro partner. Per il momento una riappacificazione non sarà contemplata, soprattutto dal momento che vi sentite troppo orgogliosi.