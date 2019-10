Durante il weekend che va dal 5 al 6 ottobre, molti segni zodiacali avranno bisogno di rilassarsi e distrarsi un po', come Ariete e Vergine, al contrario i nativi Cancro avranno molto da lavorare, mentre Bilancia si lascerà trasportare dalla passione. Scorpione sarà decisamente più affettuoso, mentre Capricorno metterà l'ambito familiare al primo posto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 5 al 6 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: ci sarà tanta dolcezza all'interno della vostra relazione di coppia.

Nulla di così eccitante, ma comunque abbastanza da farvi vivere una giornata votata all'amore, grazie anche ad una piacevolissima atmosfera. Il lavoro andrà piuttosto bene, ma passerà in secondo piano. Voto - 8

Toro: cercherete di non fare follie durante il fine settimana. Piuttosto preferire restare a casa, magari con gli amici, evitando di uscire e incontrare persone sconosciute. Voto - 7

Gemelli: sarete in vena di risparmiare qualche soldo, considerato che non volete altre perdite finanziarie.

Fate inoltre attenzione alle spese di poco conto. Intesa di coppia con il partner da non sottovalutare. Voto - 7

Cancro: avrete molto da lavorare durante il weekend. Ciò nonostante la situazione non vi dispiacerà in quanto avrete molto da guadagnare, rialzando il morale, anche se in questo modo starete lontano dalla vostra anima gemella per un po’. Voto - 7

Leone: sarete particolarmente creativi in ambito lavorativo, tuttavia non ci saranno progetti lavorativi degni di nota.

Meglio la sfera sentimentale, dove ci sarà una forte intesa di coppia con il partner. Voto - 7,5

Vergine: sarete più tranquilli del solito, e per quanto riguarda l'ambito familiare non avrete da lamentarvi. Questa vostra positività sarà un buon motivo per ricostruire un forte legame con il partner. Voto - 7,5

Bilancia: vi lascerete trasportare dalla passione di coppia durante il fine settimana. Anche se sarete giù di tono, il partner saprà come tirarvi su di morale.

Voto - 8

Scorpione: sarete particolarmente affettuosi con il partner, innescando una forte intesa di coppia. Basterà poco infatti per far scattare la scintilla della passione, e passare una serata indimenticabile. Voto - 9

Sagittario: sarà un fine settimana duro da affrontare, in quanto avrete a che fare con dei colleghi piuttosto esigenti e irrequieti. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5

Capricorno: preferirete mettere la famiglia al primo posto, regalandovi momenti di tenerezza come non accadeva da un po’ di tempo.

Fate attenzione soltanto allo stress per non rovinare tutto. Voto - 8

Acquario: lo stress delle giornate precedenti sparirà del tutto, e adesso sarete più inclini ad essere ottimisti e pronti ad amare il partner e i vostri amici, proponendo nuove avventure da vivere insieme. Voto - 8,5

Pesci: avrete bisogno di prendervi del tempo per voi stessi, in quanto ultimamente siete troppo stressati per alcuni problemi in ambito lavorativo.

Cercate di fare chiarezza nella vostra mente e risolvere la faccenda. Voto - 6