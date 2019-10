Il mese di ottobre è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Sagittario? I pianeti sono favorevoli, l’amore ricoprirà un ruolo centrale e sarà difficile resistere al suo richiamo. Anche per gli affari e la sfera lavorativa si rivelerà un momento vantaggioso, soprattutto per coloro che già nei mesi precedenti hanno coltivato qualcosa di importante; ma anche per gli studenti e i giovani.

Anche per il fisico sarà un mese positivo, ci sarà un recupero per chi nei mesi precedenti ha affrontato delle problematiche, si potranno ottenere dei miglioramenti. Ecco di seguito l’Oroscopo di ottobre 2019 per i nati sotto il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche su amore, Lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Sagittario ottobre 2019 su amore, lavoro e salute

Amore: durante i mesi estivi potrebbero esserci stati dei cambiamenti per i nati sotto il segno del Sagittario dal punto di vista sentimentale.

Venere favorevole durante agosto potrebbe aver portato alla nascita di nuove relazioni o conoscenze che ad ottobre 2019 porteranno maggiori certezze. Chi ha un rapporto stabile potrebbe decidere di fare progetti per il futuro insieme al partner. È un buon momento per organizzare un viaggio o una gita fuori porta, i nati sotto il segno del Sagittario hanno voglia di esplorare, staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana e concedersi un po’ di svago.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

È chiaro che con questo scenario anche i nuovi incontri sono favoriti, dunque non restatevene in disparte e ascoltate il vostro cuore!

Lavoro: ad ottobre il Sagittario torna in carreggiata. In vista di un 2020 decisamente proficuo, alcune situazioni si sbloccheranno e chi desidera iniziare dei nuovi progetti sarà avvantaggiato. In particolar modo le giornate centrali del mese, dal 14 al 17 si riveleranno ideali per coloro i quali desiderano concludere una trattativa o una vendita.

Gli astri sono dalla parte dei giovani, i neolaureati potranno farsi valere e ricevere un impiego adatto alla propria preparazione, mentre gli studenti avranno una marcia in più e potranno farsi notare. Sono inoltre favoriti i nuovi contatti, gli spostamenti e i viaggi all’estero.

Salute: come anticipato, ad ottobre 2019 ci sarà un buon recupero di energie per i nati sotto il segno del Sagittario e questo grazie anche a Marte in posizione favorevole.

Chi durante il mese precedente ha risentito di dolori o fastidi fisici noterà un miglioramento già a partire dalle prime settimane del mese. Sarà inoltre un momento vantaggioso per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per frequentare un corso in palestra o praticare qualche sport.