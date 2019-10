Nell'Oroscopo del fine settimana, di sabato 12 e domenica 13 ottobre, ci saranno alcuni imprevisti sul lavoro per i Capricorno. Non mancheranno le sorprese in amore per gli Ariete e arriverà un'ottima ripresa del benessere fisico per i Leone. Scopriamo dunque le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali.

Astrologia del weekend, prima sestina: da Ariete a Vergine

Ariete: la sfera sentimentale riserverà piacevoli sorprese, in special modo nella serata di sabato 12 ottobre: un'uscita in compagnia sarà la giusta occasione per fare nuove conoscenze.

Toro: nell'ambiente familiare si respirerà un'aria piuttosto tesa, frutto dei continui contrasti che hanno caratterizzato quest'ultima settimana.

Gemelli: le vostre finanze subiranno un brusco stop, sarete chiamati a una vera e propria "acrobazia" per far sì che il vostro lavoro non ne risenta pesantemente.

Cancro: l'oroscopo del fine settimana pone l'accento su una crisi di coppia che, almeno per adesso, sembra tutt'altro che vicina al lieto fine, da tutti auspicato.

Leone: dopo le infondate preoccupazioni sul vostro stato di salute, ecco che un deciso ritorno del benessere fisico spazzerà via ogni paura, soprattutto nella giornata di domenica 13 ottobre.

Vergine: la persona amata sembra escludervi da ogni suo progetto, provocando in voi una profonda delusione e alimentando i dubbi circa il reale senso di questo rapporto sentimentale.

Oroscopo sabato 12 e domenica 13 ottobre, seconda sestina: da Bilancia a Pesci

Bilancia: avvertirete il bisogno di un'analisi interiore per riflettere sugli obiettivi raggiunti nella vostra vita e su quali siano i reali rapporti, d'amore e d'amicizia, su cui poter fare affidamento.

Scorpione: un fine settimana che si rivelerà adatto per un po' di sano esercizio fisico, utile per scaricare lo stress e allontanare ogni tipo di preoccupazione.

Sagittario: un amico che conoscete da tempo potrebbe rivelare un aspetto del suo carattere di cui mai, fino a quel momento, vi eravate accorti.

Capricorno: le previsioni astrali sembrano mettervi in guardia dai possibili "colpi bassi" attuati dai colleghi sul posto di lavoro.

Occhio: potreste essere gli unici a pagarne le conseguenze.

Aquario: il desiderio di fuggire dalla solita routine sarà avvertito prepotentemente, spingendovi a organizzare una cena in compagnia che vi permetterà finalmente di sorridere.

Pesci: secondo l'oroscopo del fine settimana, vi sarà richiesto un'ulteriore sforzo per recuperare la fiducia e la complicità della persona amata che, negli ultimi tempi, appare sempre più scostante e fredda nei vostri confronti.