Mercoledì 30 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove nel segno del Sagittario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le previsioni per Ariete e Sagittario, meno rosee invece per Vergine e Pesci.

Toro dubbioso

Ariete: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno oggi i nati Ariete ed il loro buon umore risulterà contagioso verso le persone con cui avranno a che fare.

Toro: dubbiosi. Il cammino professionale che i nativi hanno intrapreso durante l'ultimo periodo andrebbe revisionato a dovere in modo da aver più chiaro le mosse da attuare. Peccato però che oggi i nativi avranno probabilmente qualche dubbio in merito.

Gemelli: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, dopo la perplessità iniziale, chiederanno spiegazioni in maniera veemente.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale verrà messo a dura prova dalle posizioni planetarie di questo mercoledì di fine ottobre. Sarà bene che sbrighino le faccende pratiche più urgenti in mattinata, quando avranno ancora i favori astrali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine stressata

Leone: entusiasta. Sebbene il Sole sosta nell'avverso Scorpione i nati Leone potranno fortunatamente contare sull'appoggio della Luna e del munifico Giove che, con ogni probabilità, daranno man forte al loro entusiasmo.

Vergine: stressati. Le molteplici incombenze a cui i nativi dovranno probabilmente portare a compimento quest'oggi saranno più del solito ma, ostinati ad ultimarli, arriveranno stremati e stressati a fine turno.

Bilancia: relax. La Luna in Sagittario porterà una ventata di spensieratezza ai nati del segno che opteranno per staccare la spina dalla quotidianità in queste 24 ore a favore del meritato relax.

Scorpione: taciturni. Lo scontro tra i due Luminari potrebbe andare ad inficiare la loro voglia di socialità e comunicazione per questo sarà probabile che scelgano un mood taciturno in questa giornata.

Sagittario eclettico

Sagittario: eclettici.

Luna e Giove vanno a braccetto nel loro segno donando una giornata produttiva su più fronti che accrescerà la loro autostima e, in alcuni casi, anche il loro conto finanziario.

Capricorno: distratti. Mercurio ed il Sole in angolazione dissonante potrebbero appannare idee ed intenti dei nati Capricorno che, come spiacevole conseguenza, dovranno porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche al fine di scongiurare errori di distrazione.

Acquario: amore 'flop'. Il clima in coppia potrebbe non essere dei più sereni a causa di Venere scorpionica rafforzata dallo Stellium d'Acqua e la possibilità di diverbi accesi sarà alta. Un pizzico di diplomazia in più sarà l'antidoto per evitare discussioni.

Pesci: regime alimentare. Oggi i nati Pesci potrebbero avvertire il bisogno di rivoluzionare il loro regime alimentare rendendolo più salutare. Dire addio ai succulenti manicaretti, però, potrebbe non essere così facile.