Giovedì 31 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove stazionare in Sagittario, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Intanto Marte permarrà in Bilancia, così come Saturno e Plutone in Capricorno ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro e invece Nettuno continuerà a sostare in Pesci.

Di seguito le previsioni zodiacali del 31 ottobre per i 12 segni astrologici.

Amore 'top' per Gemelli

Ariete: sfacciati. La dissonanza dei Pianeti Lenti non intende placarsi: i nativi del segno risulteranno oltremodo sfacciati vista la forza propulsiva del duetto Luna-Giove che renderà difficile per loro fermarsi a riflettere prima di proferir parola.

Toro: distratti. Acume e fluidità di pensiero potrebbero venir meno in casa Toro a causa dello scontro tra i due Luminari e la dissonanza mercuriale.

Prendersi un giorno di ferie, ove possibile, sarà l'antidoto ideale per ovviare al problema.

Gemelli: amore 'top'. Giovedì in cui i nati Gemelli avranno, con tutta probabilità, i favori delle Stelle in materia di nuove conoscenze. Questi incontri potrebbero avvenire in luoghi insoliti e la 'scintilla' farà presto a scoccare.

Cancro: diverbi. Il clima nel focolare domestico dei nativi potrebbe non essere dei più concilianti, dono sgradito di Venere. Un pizzico di diplomazia e passerà la paura.

Lavoro a gonfie vele per Leone

Leone: lavoro 'top'. Il settore professionale, c'è da scommetterci, balzerà in primo piano in questo ultimo giorno d'ottobre. Mentre molti si maschereranno i nativi potrebbero, invece, optare per lavorare ai loro progetti in essere.

Vergine: revisioni finanziarie. I nativi farebbero bene a revisionare il loro settore finanziario al fine di evitare, nei prossimi giorni, sorprese sgradite.

Le spese superflue andranno eliminate prima possibile.

Bilancia: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri, con tutta probabilità, risulterà stracolmo ed i nati Bilancia potranno orientare tali forze in qualsivoglia direzione, traendone 'fruttuose' gratifiche morali.

Scorpione: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe mettere in allerta i nati Scorpione che, senza perder tempo, sceglieranno di ottenere, probabilmente invano, spiegazioni all'interessato/a.

Umore 'top' per Acquario

Sagittario: viaggi. Giovedì in cui i nativi potrebbero optare per staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità concedendosi un breve viaggio o una gita fuori porta, preferibilmente in 'modalità solitaria'.

Capricorno: ostinati. Far cambiare opinione ai nati del segno sarà un'ardua impresa: partner ed amici capiranno al volo che sarà meglio non cimentarsi onde evitare perdite di tempo.

Acquario: umore 'top'. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere alto in queste 24 ore e la loro socievolezza sarà ben apprezzata nell'ambiente professionale. Amore in secondo piano.

Pesci: routine. Giornata senza infamia né lode, nella quale i nativi del segno farebbero bene a dedicarsi a quelle faccende rimandate nei giorni scorsi. Probabili momenti di nostalgia durante le ore serali.