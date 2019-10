Venerdì 11 ottobre 2019 troviamo la Luna assieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: incontri. La congiunzione Luna-Nettuno regalerà, con ogni probabilità, stuzzicanti incontri per i single del segno che trasformeranno facilmente in splendidi e focosi flirt autunnali.

2° posto Leone: progetti a gonfie vele. Chi tra i nati Leone ha lavorato alacremente durante l'ultimo periodo avrà buone probabilità di ricevere qualche gratifica sia economica che morale, a sottolineare l'impegno profuso.

3° posto Scorpione: flirt. Venere e Mercurio supportati dalla congiunzione Nettuno-Luna premieranno le nuove relazioni affettive dei nati Scorpione. Che si tratti di un semplice flirt o qualcosa di più starà a loro scoprirlo.

I mezzani

4° posto Sagittario: lavoro 'top'. Le vicende professionali avranno lo 'sfacciato' sostegno degli Astri e probabilmente ai nati Sagittario toccherà una giornata faticosa nell'ambiente lavorativo ma anche soddisfacente.

5° posto Pesci: affettuosi. Venerdì in cui i nativi vorranno dimostrare tutto il loro affetto all'amato bene ed ai figli riservandogli mille attenzioni sin dalle prime ore mattutine.

6° posto Vergine: prole. L'educazione dei figli potrebbe essere il focus odierno dei nati Vergine che dovranno concordare assieme al partner quali regole inasprire e quali abolire per il benessere della famiglia.

7° posto Capricorno: in panciolle. Giorno dove i nativi non vorranno sentirne di urgenze o attività da portare a termine perché il weekend si avvicina ed esigono la loro 'fetta' di relax.

8° posto Acquario: lucidità 'flop'. Ciò che potrebbe mancare ai nati del segno questo venerdì sarà la lucidità e fluidità di pensiero, dono sgradito della dissonanza di Mercurio ampliata dalla retrogradazione uraniana.

9° posto Bilancia: routine. Giornata senza arte né parte quella che, con ogni probabilità, vivranno i nativi ma in questa apparente atmosfera stagnante sarà bene che si dedichino ad un nuovo hobby che 'ottimizzi' l'impiego del loro tempo libero.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi. I nati Ariete, viste le copiose asperità odierne, potrebbero avere un diavolo per capello ed accendere un polverone dialettico anche per quisquilie.

11° posto Toro: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico farà, c'è da scommetterci, storcere il naso ai nati Toro che, inizialmente, non sapranno come comportarsi. A mente fredda potrebbero optare per lasciar definitivamente correre.

12° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere sotto i livelli standard e guardando le dissonanze di questo venerdì non c'è granché di cui essere stupiti.