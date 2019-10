Mercoledì 16 ottobre troveremo Urano e la Luna nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: mondani. Il focus del mercoledì nativo potrebbe essere incentrato sul divertimento quindi, con ogni probabilità, organizzeranno una serata assieme agli amici di vecchia data dove le risate saranno assicurate.

2° posto Vergine: pieni di energie. Stracolmo il bottino energetico fornito dai Pianeti questo mercoledì d'ottobre che probabilmente darà un'ampia gamma di scelta ai nativi su dove orientare tali forze, traendone ugualmente risultati degni di nota.

3° posto Capricorno: ostinati. Saranno, con tutta probabilità, come un fiume in piena perchè si getteranno a capofitto sui progetti professionali in essere per farli avanzare in maniera spedita con ottime chance di successo.

I mezzani

4° posto Leone: stand-by. Mercoledì in cui i nativi, col benestare dei Pianeti di Terra, saranno 'spinti' a rallentare i ritmi lavorativi per ponderare con dovizia le prossime mosse da effettuare e quale cammini voler proseguire.

5° posto Toro: famiglia originaria. Un membro della famiglia d'origine potrebbe reclamare la loro attenzione ricavandone un tempestivo e quantomai utile supporto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Gemelli: relax. Le giornate precedenti sono spesso state faticose ed in questo giorno potrebbero essere molti i nativi che opteranno per 24 ore di relax in modo da ricaricare le batterie.

7° posto Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un amico lascerà, c'è da scommetterci, perplessi i nati del segno. Impulsivamente non chiederanno spiegazioni per poi ripensarci verso sera.

8° posto Scorpione: burberi.

Il comportamento che assumeranno durante la giornata potrebbe risultare burbero ed indisponente provocando qualche dissapore coi nuovi colleghi.

9° posto Acquario: umore 'flop'. Mercoledì in cui il tono umorale dei nativi, con ogni probabilità, non sarà dei migliori. Difatti preferiranno starsene, una volta tanto, per conto proprio limitando al minimo i rapporti con gli altri, partner compreso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi.

Sul versante sentimentale la giornata si rivelerà piuttosto nervosa ed i nati Ariete non faranno nulla per raffreddare gli animi. Probabili litigi col partner per questioni di poco conto.

11° posto Cancro: gelosi. Un'ex dell'amato bene potrebbe far nuovamente capolino scatenando la gelosia dei nativi che reagiranno, con tutta probabilità, in maniera veemente chiunque ci sia davanti.

12° posto Pesci: dispotici.

I nativi a capo di un gruppo lavorativo potrebbero, stranamente rispetto alla loro indole, assumere un atteggiamento dispotico tra lo sgomento dei suddetti che li conoscono da tempo.