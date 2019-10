Sabato 19 ottobre 2019 troviamo il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro mentre Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione con Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo transito in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: relax. Dopo giorni faticosi ecco che i nativi potrebbero optare per un sabato autunnale dedito al relax in modo che possano ricaricare le batterie fisiche ed emotive.

2° posto Bilancia: famiglia. Il focus del sabato d'ottobre dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato verso una vicenda spinosa riguardante la famiglia originaria dove il loro supporto risulterà fondamentale per trovare la soluzione adeguata a risolverla.

3° posto Acquario: prole. Durante questa giornata i nativi potrebbero dover discutere con l'amato bene circa l'educazione da impartire ai figli, giungendo felicemente ad un compromesso che faccia felici tutte le parti in causa.

I mezzani

4° posto Gemelli: routine. Sabato senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene che ottimizzino il proprio tempo libero svolgendo le incombenze rimandate nei giorni scorsi.

5° posto Pesci: accidiosi. La voglia di fare durante queste 24 ore potrebbe latitare in casa Pesci e, come conseguenza, non si lasceranno coinvolgere da partner ed amici optando per un mood ozioso tra le mura domestiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Scorpione: umore basso. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe essere sotto i livelli minimi rendendoli dispotici verso le persone che li circondano. Tale atteggiamento potrebbe far storcere il naso con chi non li conosce abbastanza.

7° posto Sagittario: diverbi amorosi. Tra i Pianeti vi è uno scontro tra due Elementi, l'Aria e l'Acqua, e tale contrasto potrebbe rendere poco conciliante il clima nelle coppie native.

Litigi evitabili con della saggia diplomazia.

8° posto Capricorno: finanze da revisione. Il settore economico dei nati Capricorno avrebbe bisogno di un'attenta analisi atta a 'ripulire' le spese non necessarie.

9° posto Vergine: spese extra. Le finanze in casa Vergine potrebbero ricevere una batosta, come una spesa extra o un rimborso mancato per un cavillo burocratico, che li farà andare su tutte le furie.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: taciturni. Contrariamente alla loro indole di chiacchieroni, oggi i nati Ariete potrebbero, invece, mantenere un atteggiamento taciturno a causa della congiunzione Luna-Nettuno.

11° posto Toro: poco lucidi. Estro e creatività potrebbero venir meno questo sabato autunnale andando a penalizzare i nati del segno che svolgono un'attività autonoma. Ben più floride le previsioni per chi opera alle dipendenze altrui.

12° posto Cancro: gelosi. L'ambiguo atteggiamento del partner verso una nuova amica manderà probabilmente su tutte le furie i nativi che potrebbero fare una scenata di gelosia, prescindendo da dove si trovino o chi ci sia davanti.