Nell'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 18 ottobre, la Luna in Gemelli diventa molto curiosa e approfondisce il lato razionale dell'amore, rendendo le sensazioni più stabili e ragionate. Il duplice aspetto caratteriale dei Gemelli viene messo in evidenza dai raggi lunari che riscontrano un modo di amare molto altalenante, in grado di alternare un'intuizione scintillante al pessimismo più nero.

Anche Leone, Bilancia, Ariete e Acquario dovranno barcamenarsi in questo dualismo, vivendo entrambe le nature in modo agile e con grande spirito di adattamento. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: Luna in sestile garantisce splendide emozioni, solo Marte in opposizione potrebbe scombussolare il tutto causando un modo di approcciarsi ai nuovi amori troppo "su di giri".

Una Luna a suo agio in Gemelli saprà modulare queste sensazioni, rendendole un tantino più razionali.

Toro: se da un lato Mercurio e Venere in opposizione non preannunciano grandi novità amorose, la vicinanza della Luna diventa benefica per l'amore e insieme a Urano, una nuova spinta propulsiva lambisce la sfera sentimentale. Ricercherete maggiore praticità in amore, concretizzando i sogni alla perfezione.

Gemelli: comunicare diventa doveroso con Luna nel segno che fa captare con le "antenne del cuore" nuovi stimoli intellettuali. Magari rifuggirete dalle avance troppo aggressive di un corteggiatore che la butta sul piano sensuale, ricercando invece un probabile futuro partner che emozioni con le parole e le idee.

Cancro: l'umore è altalenante a causa di Saturno e Plutone opposti. Forse troppo presi dal lavoro o da qualche attrito familiare, state trascurando l'amore.

Ma ricordate che un'eccessiva pigrizia non giova al progredire delle nuove storie.

Leone: l'alternarsi di un pessimismo e una felicità sprigionati dalla dualità di Luna in Gemelli coinvolgerà anche voi e vivrete il tutto con curiosità, lasciandovi stimolare da queste sensazioni in contrasto tra loro e rielaborandole per sentirvi vivi. Sarà proprio questa natura dualistica a rendervi più affascinanti.

Vergine: la carica emotiva è temporaneamente limitata dall'influenza di Nettuno in Pesci. Mercurio però schiarisce le idee e punta un riflettore su probabili incomprensioni che minacciano la felicità amorosa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'intensità emotiva è potenziata dal trigono favorevole di Marte e Luna che affianca sensualità a sensazioni coscienti. Nonostante ciò, sarete più propensi a lasciarvi prendere dalle emozioni e ciò potrebbe farvi rovinare tutto.

Scorpione: le mete sentimentali sono a portata di mano grazie alla presenza di Mercurio e Venere nel segno, quindi nessuna interferenza potrà impedirvi di passare all'azione per concretizzare i sogni amorosi.

Sagittario: estroversi e liberi dalle inibizioni, desidererete vivere le opportunità amorose con slancio ed entusiasmo. Più che un legame profondo, ricercherete storie non molto impegnative. Che ne dite di adottare la tecnica civettuola del flirt per fare breccia nel cuore della preda amorosa che avete puntato?

Capricorno: la fortuna lambisce le amicizie e potrete riallacciare dei vecchi rapporti un po' trasandati dal tempo. Chissà che una fiamma amorosa appartenuta a un passato non molto lontano non si riaccenda proprio adesso.

Acquario: combattivi in amore, non vi lascerete pestare i piedi da nessuno e vivrete le emozioni in maniera molto intensa. Luna, Sole e Marte sono favorevoli, attenzione solo a Venere e Mercurio in quadratura che potrebbero inscenare qualche difficoltà in campo amoroso.

Pesci: Nettuno potrebbe farvi sognare a occhi aperti facendovi evadere dalla realtà, ma ci pensa Saturno a richiamarvi all'ordine, ricordandovi di lavorare sull'amore se vorrete concretizzare i sogni.