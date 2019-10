Sei anni fa ha pubblicato il suo primo video su Youtube, oggi Marcello Ascani è uno youtuber affermato a livello nazionale e conta circa 350.000 follower interessati ai suoi contenuti. Ospite al Marketers World come speaker ha raccontato la sua esperienza sul web, dispensando consigli e suggerimenti per approcciare al digital nel modo corretto.

Marcello Ascani: 'Al Marketers World mi sono sentito a casa'

Giovanissimo ma con le spalle larghe e navigate, con una vision a lungo termine per sé e i suoi progetti.

"Come youtuber faccio un sacco di cose, adesso ho in programma un lungo viaggio che partirà a novembre", ci svela. "E' stata la mia prima volta al Marketers World, è stato tutto perfetto e anche l'accoglienza è stata grandiosa. Le persone erano veramente calde. Giocavo in casa, anche al party serale mi hanno fermato molte persone". Marcello Ascani è una figura molto eclettica sui social, ma i contenuti più apprezzati sono quelli su Youtube: "A me piace raccontare ciò che imparo, quindi mi sento ferrato nel dare consigli relativi a Youtube.

Mi piace far vedere le cose dalla mia prospettiva". Quando si cresce arrivano gli haters, che Marcello ha definito happy problem: "Secondo me gli haters sono l'ultimo del problema, o meglio sono un problema felice perché significa che hai un pubblico e questo è lo scoglio più grande quando parti su Youtube. Le vere difficoltà sono all'inizio, devi capire il tuo valore e comprendere cosa vuoi raccontare, cosa desideri comunicare. Bisogna trovare qualcosa che ti appassioni, qualcosa che ti ispiri e che sia tuo. insomma ciò che ti spinga a non mollare mai".

La 'solitudine' come fattore di crescita

Marcello dà la sensazione di essere in perfetto equilibrio con sé stesso e nel rapporto con le altre persone: "Io so stare veramente bene da solo e amo viaggiare da solo, perché è un modo per conoscere persone e fare più esperienze. Se il Signor Franz (altro noto Youtuber, ndr) è ammesso nei miei viaggi? Certo, ma anche amici e la ragazza. Se mi capita viaggio volentieri da solo, non dico di no ecco".

A proposito del Signor Franz, molti follower auspicherebbero ad una collaborazione tra i due creators: "Io e Franz siamo due artisti, ogni volta diciamo di voler fare qualcosa insieme ma poi non se ne fa nulla. Prima o poi vedrete grandi cose ne sono sicuro, però nel breve termine non c'è niente". A chi sogna di diventare influencer, Marcello consiglia Youtube come piattaforma ideale per cominciare: "Youtube per me resta la piattaforma migliore per i contenuti lunghi.

È un social molto vecchio, ma ha molto pubblico e fidelizza. Secondo me essendo che è ancora in piedi rimarrà in vita di più rispetto agli altri".