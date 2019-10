Sabato 5 ottobre 2019 a livello astrale troveremo Luna, Saturno e Plutone sull'orbita del Capricorno, mentre Venere, il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia. Intanto Mercurio sarà in Scorpione e nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Mentre Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

E' quindi interessante osservare le previsioni per tutti e 12 i segni.

Gemelli stranito

Ariete: bellicosi. con ogni probabilità questo sabato sarà nervoso per i nati Ariete che non si tireranno indietro dall'innescare litigi per questioni di poco conto.

Toro: distratti. Mercurio appena sbarcato nell'avverso Scorpione renderà probabilmente appannate le idee e gli intenti dei nativi. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Gemelli: straniti. L'atteggiamento ambiguo del partner o di un amico potrebbe rendere perplessi i nati del segno. La loro reazione potrebbe essere impulsiva lasciando ben poco spazio al'improvvisazione di una scusa all'interlocutore.

Cancro: umore basso. Il tono umorale del sabato sarà, con ogni probabilità, sotto i livelli standard ed i nativi preferire, di conseguenza, un mood più taciturno del solito.

Vergine energico

Leone: lavoro 'top'. I Pianeti di Terra, Saturno in primis, spingeranno per la 'costruzione' di un solido futuro professionale e, c'è da scommetterci, i nati Leone prenderanno al volo tale sollecitazione.

Vergine: energici. La triade di Terra donerà probabilmente un bottino energetico stracolmo ai nativi che orienteranno nel settore professionale, dove i risultati saranno celeri e soddisfacenti.

Bilancia: routine. Giornata senza infamia né lode per i nati Bilancia che farebbero bene a dedicarsi ad un nuovo hobby. Quest'ultimo potrebbe rivelarsi rigenerante per il loro benessere psico-fisico.

Scorpione: concentrati. Il favorevole assetto mercuriale accentuerà l'acume dei nati Scorpione che potranno contare su ottime idee da mettere subito in atto. Amore in secondo piano.

Pesci galante

Sagittario: amici.

Il focus odierno dei nati Sagittario potrebbe essere orientato sul divertimento dunque organizzeranno una spensierata serata con gli amici di sempre, nella quale vi saranno parecchie risate ed interessanti incontri.

Capricorno: instancabili. Sabato dove i nati del segno si catapulteranno nello svolgimento delle faccende pratiche e lavorative senza accusarne quasi la stanchezza.

Acquario: amore 'flop'.

Il contrasto Terra-Aria in onda nel cielo odierno potrebbe rendere burrascose le vicende amorose dei nativi. Sarà bene che usino tutta la diplomazia di cui dispongono per evitare controproducenti litigi.

Pesci: galanti. Giornata intrisa d'affettuosità per i nati Pesci, dono gradito da Nettuno nel segno, che inonderanno di coccole la persona amata che ne sarà entusiasta.