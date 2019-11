Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali sono i passaggi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di lunedì 18 novembre. Sarà una giornata positiva per il Toro, che potrà fare affidamento sulla protezione di Saturno e Marte, ma anche per l'Ariete, il quale, grazie al favore di Venere, potrà recuperare la serenità in amore.

Al contrario potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per i nati sotto il segno del Cancro. Approfondiamo qui di seguito le previsioni astrologiche di lunedì 18 novembre per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 18 novembre 2019 segno per segno

Ariete: grazie a Giove in aspetto favorevole la nuova settimana inizia in maniera estremamente positiva per il segno. Vi attendono giornate vantaggiose, che porteranno a delle soluzioni, soprattutto in amore dove potrete fare affidamento anche sul favore di Venere.

Momento positivo per il fisico, ideale per coloro i quali desiderano iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Toro: è arrivato per il segno il momento di mettersi in gioco. Con Saturno e Marte dalla vostra parte la giornata di lunedì 18 novembre sarà vantaggiosa soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche. Vi sentirete creativi e pieni di energie e non esiterete a farvi avanti e dar voce alle vostre opinioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Buone stelle in amore, presto potrebbe esserci un importante cambiamento.

Gemelli: le ultime settimane del mese così come l’intero mese successivo si riveleranno un crescendo di emozioni e novità per il segno, tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Il consiglio degli astri è di sfruttare al meglio questo momento astrale vantaggioso, potrete raggiungere obiettivi significativi.

Cancro: durante questa giornata il segno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare un lieve fastidio fisico.

Dedicatevi un po’ di riposo e non temete, durante le prossime giornate sarà possibile recuperare. È un momento vantaggioso per quanto riguarda l’amore e anche le coppie, che durante le giornate precedenti hanno attraversato dei momenti di incertezze, ritrovano la serenità e la complicità.

Leone: Marte non è più in opposizione, durante la giornata di lunedì 18 novembre dunque alcune situazioni potrebbero sbloccarsi.

È un buon momento per coloro i quali erano in attesa di una proposta o una chiamata importante, durante le prossime giornate infatti potrebbero esserci dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È, inoltre, un periodo vantaggioso per quanto riguardi i rapporti interpersonali e l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: durante questa giornata sarebbe bene per il segno muoversi con cautela ed evitare di fare passi azzardati, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera economica.

Sarà una giornata leggermente sottotono anche per il fisico, concedetevi un po’ di riposo e cercate di evitare liti e polemiche in amore e in ambito lavorativo.

Bilancia: a causa di Saturno in posizione dissonante questa giornata si rivelerà un tantino sottotono, potrebbero infatti nascere litigi e discussioni in amore così come in ambito lavorativo. Cercate di evitare di dire qualcosa che non vorreste o che potrebbe compromettere la vostra posizione.

Da mercoledì sarà possibile recuperare. La nuova settimana, nonostante un inizio difficoltoso, si rivelerà molto vantaggiosa.

Scorpione: Con Venere amica questa nuova settimana inizia in maniera molto positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Chi è single da tempo o ha voglia di ricominciare dopo una separazione, potrebbe fare degli incontri veramente interessanti che si riveleranno importanti per il nuovo anno. Anche per gli affari le stelle lasciano presagire dei momenti vantaggiosi, tuttavia sarebbe bene evitare di fare passi azzardati, almeno fino alla giornata di giovedì.

Sagittario: durante le giornate appena trascorse il segno ha vissuto dei momenti di forte agitazione e nervosismo, soprattutto a causa della dissonanza di Saturno. La giornata di lunedì 18 novembre sarà dedicata a recuperare la grinta e le energie, evitate dunque di sottoporvi a stress e sforzi eccessivi. Le prossime giornate saranno molto interessanti per l’amore, anche per i single che potrebbe fare un incontro inaspettato.

Capricorno: presto Saturno e Giove entreranno nel segno, dunque quella che vi attende sarà una settimana molto vantaggiosa in cui sarà possibile risolvere alcune situazioni.

Sono giornate positive per l’ambito lavorativo, ideali per coloro i quali decidono di presentare un progetto o stringere delle nuove collaborazioni, ma anche per chi desidera tentare la fortuna in un’altra città o all’estero. L’amore ricoprirà un ruolo centrale e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: durante le prossime giornate inizierà per il segno un forte momento di rivalsa. L'Acquario avrà l’occasione di riscattarsi dopo alcuni mesi sottotono. È un momento vantaggioso dal punto di vista fisico, le energie e la voglia di fare non mancano e possono essere impiegate per raggiungere importanti risultati per quanto riguarda la sfera lavorativa e le questioni pratiche.

Anche per l’amore arriva un momento più sereno, non solo per le coppie ma anche per i single che potrebbero fare degli incontri interessanti, anche se poco significativi per il futuro.

Pesci: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno, tuttavia durante la giornata di lunedì 18 novembre potrebbero sorgere delle problematiche. Delle questioni che hanno a che fare con la gestione della casa o le finanze potrebbero creare delle problematiche al segno, che cercherà in tutti modi di porvi rimedio.

La vicinanza di una persona di fiducia, come il partner o qualcuno di famiglia, si rivelerà indispensabile nella ricerca della soluzione più giusta.