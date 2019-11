Il mese di novembre è ormai entrato nel vivo. È un momento di risoluzione per l'Acquario, per il quale alcuni nodi verranno al pettine. Al contrario nei prossimi giorni il Capricorno potrebbe avere agitazioni e contrasti, soprattutto nei rapporti con il Cancro. Incontri favoriti per i Gemelli, che potrebbe trovare l'amore con l'Ariete.

Di seguito l'Oroscopo completo sull'amore e le affinità tra i segni per la settimana dal 18 al 24 novembre 2019, da Ariete a Pesci.

L'oroscopo sull'amore segno per segno

Ariete: durante questa settimana i nativi del segno farebbero bene ad ampliare il giro delle proprie conoscenze, favorendo i luoghi che permettono di fare nuovi incontri. Gli astri favoriscono le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno. Sarà possibile consolidare dei legami nati precedentemente, un’amicizia potrebbe rivelarsi in qualcosa di più. Particolarmente fortunati saranno i rapporti con l’Acquario e i Gemelli.

Al contrario ci vorrà pazienza con i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno.

Toro: con l’avvicinarsi della fine dell’anno il segno ricarica energie e grinta. Durante questa settimana potrete affrontare con semplicità alcune problematiche che prima vi erano appese insormontabili. È un buon momento per fare progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, ma anche un acquisto immobiliare o un trasferimento.

Andranno a gonfie vele i rapporti con gli altri segni di terra, quali Capricorno e Vergine, al contrario i conflitti non si arresteranno con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario.

Gemelli: Venere è opposta, dunque per quanto riguarda i sentimenti sarà bene prestare un po’ di attenzione. Questo non significa che non possano nascere interessanti opportunità di fare nuovi incontri o che all'interno della coppia non ci sia passione, ma solo che bisognerà prendere con le pinze ogni situazione, valutandola attentamente.

Fortunati si riveleranno i rapporti con l’Acquario, la Bilancia e il Leone, ma sarà l’Ariete a rapire il vostro cuore.

Cancro: a partire dal 18 novembre inizia per il segno un buon momento di recupero per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Sarà possibile chiarire alcune controversie nate durante i mesi precedenti e ritrovare la serenità con il partner, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Secondo il presagio delle stelle gli incontri e le relazioni che nascono entro la fine del mese si riveleranno importanti per il 2020. Bene con Scorpione, Vergine e Toro, contrasti con il Sagittario.

Leone: è un momento faticoso per il segno, che durante le giornate precedenti ha affrontato diversi momento sottotono. In questo momento vi sentite fragili, insicuri e avete bisogno di qualcuno che vi stia accanto e vi offra il proprio aiuto.

Potreste trovare nel Cancro un buon consigliere e nei Pesci un buon ascoltatore, mentre i Gemelli potrebbero trasmettervi la calma di cui avete bisogno.

Vergine: in questo momento il segno è preso totalmente da questioni che riguardano la casa o il lavoro. Dedicarsi all'amore o all'amicizia durante questa settimana non sarà semplice, qualcuno non avrà il tempo, altri la testa. I contrasti in famiglia potrebbero aumentare, cercate di essere chiari con le persone che vi stanno intorno e di spiegare le vostre motivazioni. Accesi contrasti potrebbero nascere con i Gemelli e il Sagittario. Un Toro vi offrirà il proprio appoggio.

Bilancia: nonostante un calo di energie e qualche fastidio fisico, un oroscopo positivo protegge il segno per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore. Tuttavia in famiglia potrebbero nascere delle discussioni, legate alla gestione della casa o dei soldi. Siate cauti e scegliete con cura le parole da usare, soprattutto con i nati sotto il segno della Vergine e del Sagittario.

Scorpione: le tensioni e i malumori sono state largamente superate e ora il segno può beneficiare a pieno del favore delle stelle. È un momento positivo, vi sentite energici, positivi e desiderosi di rimettervi in gioco. C’è serenità ed equilibrio nei rapporti di coppia, soprattutto per coloro i quali stanno insieme da tempo, mentre i single potranno lanciarsi alla ricerca dell’anima gemella. Questo è un momento molto fortunato anche per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione. Potrebbe nascere un feeling particolare con i Pesci o il Cancro. i Gemelli vi intrigano, ma attenzione a non lasciarvi manipolare dalle loro lusinghe.

Sagittario: è un momento di cambiamenti e trasformazioni per il segno. Dunque nonostante un oroscopo vantaggioso, con Venere, Giove e Marte favorevoli, alcuni dei nati sotto questo segno potrebbero sentirsi sotto pressione, di cattivo umore e particolarmente irritabili. Dei contrasti potrebbero nascere con i Gemelli o un altro Sagittario, mentre la vicinanza di un Toro potrebbe aiutarvi a ritrovare la tranquillità.

Capricorno: con l’avvicinarsi della fine di novembre, Venere acquista una posizione contrastante per il segno, che vivrà delle giornate faticose per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, siate cauti ed evitate di fare il passo più lungo della gamba. Attenzione all’Ariete e al Cancro, potrebbero cercare di ostacolarvi.

Acquario: il periodo offre delle soluzioni al segno, che ultimamente ha affrontato diverse problematiche per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Torna la serenità con il Toro. Con Acquario, Cancro e Bilancia si possono fare dei passi avanti e trovare dei chiarimenti, mentre l’aiuto di un Ariete potrebbe rivelarsi indispensabile per la risoluzione di un problema che vi sta particolarmente a cuore.

Pesci: durante questa settimana dei contrasti potrebbero nascere in famiglia e con il partner. A creare la nascita dei conflitti saranno delle questioni che riguardano la casa o la gestione dei soldi. Cercate di evitare un atteggiamento eccessivamente critico e polemico e mostratevi più disponibili all'ascolto, soprattutto nelle relazioni con l’Ariete e il Cancro. Sereni i legami con Gemelli, Bilancia e Acquario.