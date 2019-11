Il mese di novembre scorre rapidamente e una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i dodici segni durante le prossime giornate. Sarà una settimana vantaggiosa per i sentimenti per i nati sotto il segno dell'Ariete, che potranno fare affidamento sul favore di Venere, ma anche per la Bilancia, che potrebbe fare importanti progetti per il futuro.

Lo Scorpione al contrario potrebbe iniziare la settimana, vivendo qualche momento sottotono. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 segno per segno

Ariete: Venere favorevole dona forza ai sentimenti e, anche per le coppie che durante le scorse settimane hanno vissuto qualche indecisione, sarà possibile ritrovare la stabilità e l’armonia.

Anche le dispute familiari troveranno chiarimento. In ambito lavorativo sarà una settimana produttiva, soprattutto per coloro i quali sono alle prese con nuovi progetti. La situazione economica è in recupero, ciononostante, da qui alla fine del mese sarà bene evitare spese esagerate e acquisti inutili.

Toro: l’inizio di questa nuova settimana di novembre sarà leggermente tormentato per il segno, che a causa di un calo di energie potrebbe faticare a riprendere il ritmo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A partire dalla giornata di mercoledì 20 tuttavia inizierà una fase di recupero. È un buon momento per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo saranno vantaggiosi per il 2020. Serenità in amore.

Gemelli: in ambito lavorativo è il momento di esporsi, di portare avanti con sicurezza e decisione le proprie iniziative. Certo i risultati sperati non si mostreranno subito e bisognerà pazientare ancora qualche mese, ma l’inizio del nuovo anno sarà rivoluzionario per i nati sotto questo segno e si potranno ricevere belle soddisfazioni.

Venere in opposizione aumenta le probabilità di litigi e discussioni all'interno della sfera sentimentale e in famiglia. Siate cauti e scegliete con cura le parole da usare.

Cancro: un oroscopo molto vantaggioso protegge il segno durante questa nuova settimana di novembre. È un momento interessante per gli affari e le trattative, saranno giornate fortunate per ci desidera concludere una vendita o presentare un progetto.

L’amore ricoprirà un ruolo centrale, anche per chi precedentemente ha vissuto dei momenti sottotono. Il week end in particolar modo potrebbe rivelarsi abbastanza “caldo” e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Leone: le giornate di lunedì 18 e martedì 19 saranno le più fortunate per il segno e alcuni nodi verranno al pettine. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a chi nelle settimane passate si è trovato spesso a discutere con il partner o in famiglia.

In ambito lavorativo invece è tempo di scelte, qualcuno potrebbe decidere di chiudere alcune situazioni rivelatesi controproducenti o di cambiare impiego.

Vergine: anche se durante questa nuova settimana molte cose sembreranno andare per il verso sbagliato e il segno potrebbe vivere dei momenti di sconforto, con l’avvicinarsi del week end gli astri tornano in posizione favorevole. La settimana si conclude in maniera vantaggiosa per i sentimenti, arriveranno dei chiarimenti e si potranno vivere momenti di intesa e passione.

Sul lavoro non bisogna gettare la spugna, è il momento di esporsi e portare avanti i propri progetti.

Bilancia: sarà una settimana interessante per il segno che a partire dalla giornata di venerdì potrà fare affidamento su favore della Luna. È un buon momento per parlare di sentimenti, le coppie insieme da tempo potrebbero fare progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di far battere nuovamente il loro cuore. Anche per quanto riguarda il lavoro le stelle sono dalla parte del segno, i progetti e le collaborazioni che nascono a fine novembre si riveleranno vantaggiosi con l’inizio del nuovo anno.

Gli astri favoriscono gli spostamenti e i nuovi contatti.

Scorpione: le prime giornate della settimana si riveleranno vantaggiose per coloro i quali devono risolvere un problema di natura pratica o che riguarda la gestione della casa. Mercoledì e giovedì al contrario dei contrasti potrebbero nascere in amore e nei rapporti interpersonali. A causa della stanchezza accumulata il segno potrebbe diventare particolarmente nervoso e irritabile. Al contrario il week end si rivelerà positivo, soprattutto in amore si potranno vivere forti emozioni, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: il week end non è stato molto positivo per il segno. Al contrario grazie a Venere favorevole la nuova settimana si rivelerà molto vantaggiosa, soprattutto per l’amore. Per coloro i quali hanno affrontato litigi e discussioni, sarà possibile trovare delle soluzioni e ristabilire l’armonia. Sabato e domenica saranno le giornate più fortunate della settimana, soprattutto per i single alla ricerca di nuovi incontri. Bene la sfera lavorativa, ciononostante le stelle vi consigliano di evitare le scelte affrettate.

Capricorno: la settimana inizia con un buon recupero psicofisico. Sono giornate interessanti soprattutto per coloro i quali svolgono un lavoro creativo o sono spesso a contatto con il pubblico, questi infatti potranno avere le giuste intuizioni e magari migliorare la propria condizione professionale. Week end interessante per i rapporti interpersonali e l'amore, i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Acquario: durante le prime giornate di questa nuova settimana dei contrasti potrebbero nascere in ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe cercare di imporre il proprio volere sul segno, che di natura è molto indipendente e raramente si lascia “comandare a bacchetta”. Da giovedì tuttavia sarà possibile recuperare, anche per quanto riguarda il fisico. Week end di soluzioni in ambito sentimentale.

Pesci: le prime giornate della settimana si riveleranno leggermente sottotono per il segno, tra mercoledì e giovedì soprattutto potrebbero nascere frequenti litigi e discussioni in amore e in famiglia. Al contrario è un momento fortunato per gli affari e a dicembre, grazie a Giove favorevole, si potranno ottenere risultati veramente soddisfacenti.

Week end di recupero per i sentimenti, anche gli incontri sono favoriti.