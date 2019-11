Durante la giornata di lunedì 18 novembre, i nativi Scorpione saranno gratificati dalla presenza di Mercurio, che renderà armonica la loro giornata, mentre Leone avrà molto da fatica sul posto di lavoro, per poi potersi riposare. Capricorno potrebbe prendere in considerazione l'idea di dare inizio a nuovi progetti lavorativi, mentre Gemelli potrà puntare su un'ottima intesa di coppia, grazie al pianeta Giove in quadratura al segno del Sagittario.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 18 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 18 novembre 2019 segno per segno

Ariete: quadro astrale che vi dona una gran sicurezza nel corso della giornata di lunedì. La sfera sentimentale diventerà sempre più allegra e briosa e vi permetterà di essere pienamente voi stessi. La Luna infatti, massimo coefficiente di sensibilità e di empatia, vi aiuta a sintonizzarvi per il meglio con la persona che avete accanto.

Se siete single avete bisogno di guardare dentro di voi per capire cosa cercate. Al lavoro riaprite i vostri impegni settimanali dopo il weekend, pronti a smaltire una gran quantità di lavoro. Voto - 8

Toro: la Luna nel segno del Leone vi mette il broncio, con alcune incertezze durante la giornata. In amore sarete stanchi di ascoltare le lamentele altrui, fortunatamente però riuscite sempre a portare un po’ di leggerezza nella vostra compagnia.

Se siete single, cercate di lasciare un alone di mistero per creare fascino dinanzi alla vostra potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate precedenti sono state piuttosto stressanti. Ciò nonostante potrete godervi un periodo più leggero, ma comunque con buoni guadagni. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi di Venere e Giove, in opposizione al segno del Sagittario, vi concedono un periodo di relax con la vostra dolce metà.

Sarete spumeggianti e mondani, tuttavia voi desiderate principalmente il comfort e le coccole da parte del vostro partner. Per i single sono previsti nuovi incontri all'orizzonte. In ambito lavorativo la Luna insieme a Urano, posizionati nell’amico segno del Leone e nel vicino Toro, vi aiutano a centrare vere e proprie vittorie nel settore professionale. In alcuni casi, riuscirete anche a sbaragliare la concorrenza, specie se siete nati nella terza decade.

Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale piuttosto positiva per i nativi del segno durante la giornata di lunedì. Non vi mancherà la corrispondenza con la persona amata che vi tiene in gran conto. Successi si registrano per i single pronti a dividersi tra i loro diversi interessi amatori. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo si profilano belle novità che vi permetteranno di portare avanti la vostra carriera professionale.

Continuate su questa strada se volete raggiungere più in fretta nuove posizioni. Voto - 8

Leone: la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale e rimarrà stazionaria per le prossime giornate. Assieme a Venere Giove, sarete più presenti, impegnati, espliciti nella manifestazione della vostra affettività, soprattutto se siete nati nella seconda e nella terza decade. I single, grazie ad un’uscita con degli amici, faranno nuove conoscenze, ma per trasformarle in ben altro, dovranno lavorarci molto.

In ambito lavorativo sarete praticamente instancabili, ottenendo buoni risultati, ciò nonostante fareste meglio a non mischiare il lavoro con la vostra vita privata, tanto meno con i vostri affari personali. Voto - 7,5

Vergine: quadro dei transiti governato da un forte Nettuno che vi dona gli stimoli necessari per creare la giusta atmosfera all'interno della vostra relazione di coppia. Preparatevi dunque a momenti di dolce passione, di crescita, di divertimento. I single sono nel mezzo di un vortice di emozioni, perché c'è qualche evento che continua a tormentarli.

Sul posto di lavoro concluderete brillantemente alcune incombenze lavorative che potevano anche essere portate a termine più avanti o addirittura nella settimana prossima. Voto - 8

Bilancia: Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, assieme al pianeta Saturno, in opposizione al segno del Capricorno. In amore vi piacerà oggi condividere con la persona che vi è accanto la compagnia di amici simpatici e di vecchia data. E con loro riuscire a organizzare una gita fuori porta utile per approfondire e consolidare meglio il vostro rapporto.

Sul posto di lavoro sarete favoriti dai pianeti, ciò nonostante le forze cominciano a mancare e fareste meglio a prendervi del tempo per riposarvi un po’. Voto - 7,5

Scorpione: la presenza di Mercurio nel vostro cielo astrale, rende la vostra giornata armonica, a cominciare dall'ambito sentimentale, dove non avrete paura di aprirvi alla vostra anima gemella, rafforzando di molto il vostro legame, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia. I single dovranno rivedere alcuni lati del loro carattere prima di approcciarsi ad una persona conosciuta da poco.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avete dalla vostra parte una buona schiera di pianeti pronti ad assistervi e a piazzare svariati successi lavorativi. Voto - 7,5

Sagittario: gli influssi della Luna nel segno del Leone vi rendono particolarmente allegri. Sarete più pimpanti, vitali, generosi. La vita familiare riceve una sferzata di energia positiva che rende lo scorrere della giornata più fluido. In amore saprete conquistare le prede giuste accrescendo il vostro fascino. Le relazioni fisse trascorreranno insieme gran parte del loro tempo.

In ambito lavorativo, soprattutto i nati nella seconda decade, potrebbero avere qualche difficoltà a relazionarsi con i propri colleghi, a causa di progetti piuttosto confusionari. Voto - 7

Capricorno: prendere in considerazione l'idea di iniziare nuovi progetti lavorativi, dopo aver portato a termine numerosi successi. Questi però saranno più complicati del solito, quindi, sarà necessario più impegno, per dimostrare anche al vostro capo la vostra bravura. La sfera sentimentale riserva per voi tanta tenerezza ed effusioni da condividere con la vostra anima gemella, solitamente una parte di voi che mostrate e condividete solo con la persona che vi è accanto e a cui vanno tutte le vostre attenzioni.

I single in cerca di avventure avranno molto da lavorare prima di trovarne una. Voto - 8,5

Acquario: a causa dell'eccessiva quantità di lavoro, potreste tornare a casa piuttosto stanchi. Marte in opposizione al vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata più pesante del solito, ma in ogni caso con discreti risultati. Tuttavia, in amore, nonostante la stanchezza, avrete comunque abbastanza energie da poter condividere con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, questi sentiranno il bisogno di vivere la vita con più leggerezza e meno pensieri.

Voto - 7

Pesci: Nettuno stabile nel vostro segno zodiacale, rende fluida la giornata di lunedì. Sole benefico nel segno dello Scorpione, vi mette la voglia di osare per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto i nati nella prima decade, in particolar modo i single, che saranno letteralmente affascinati da una nuova conoscenza. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Giove e Venere continuano a esservi ostili in effetti. Lavorate però con il sorriso sulle labbra. La fatica tuttavia non vi pesa, e continuerete a fare ciò che sapete fare meglio.

Voto - 7,5