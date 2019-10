L'undicesimo mese dell'anno sta per iniziare, vediamo quali sono secondo il presagio degli astri e delle stelle i segni più e meno fortunati di novembre. Sarà un mese positivo per il Sagittario, che grazie al favore di Venere, Giove e Sole, potrà vincere ogni sfida gli si ponga davanti, ma anche per i Pesci, per i quali non salo inizierà un buon recupero sentimentale, ma si potranno sbloccare anche delle situazioni lavorative.

Sottotono il Toro. Ecco di seguito l'Oroscopo di novembre 2019 su amore, lavoro e salute per i segni da Ariete a Pesci, con la classifica dei segni top e flop del mese.

Segni top, novembre 2019

Ariete: a differenza del mese precedente, in cui non sono mancate le giornate sottotono e i momenti di stress, Novembre inizia con un buon recupero per il segno. Energico e grintoso l’Ariete potrebbe sbloccare interessanti trattative in ambito lavorativo o concludere una vendita vantaggiosa.

In amore torna la serenità e qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza. Incontri favoriti, soprattutto dal 18 del mese.

Cancro: mentre la prima metà del mese scorrerà tranquilla, senza particolari eventi, dal 20 il segno avrà una rinascita in tutti i sensi. Romanticismo e passione governeranno i rapporti sentimentali e favoriranno i single alla ricerca dell’anima gemella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

È un buon momento in ambito lavorativo, dove si potranno ottenere belle soddisfazioni. Certo nulla verrà regalato al segno, che per raggiungere gli obiettivi prefissati, dovrà sudare e faticare. Dunque le prime settimane di novembre potrebbero essere pesanti per il fisico, ma con l’avvicinarsi della fine del mese il segno potrà recuperare a pieno le energie.

Vergine: novembre sarà un mese positivo per il segno, che soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore va incontro ad un buon recupero.

Le incomprensioni dei mesi precedenti troveranno un chiarimento e potrete godere della serenità ritrovata. Anche gli incontri sono favoriti. All’interno dell’ambito lavorativo, al contrario, non mancheranno i momenti di stress, qualcuno potrebbe sentirsi fortemente sotto pressione.

Scorpione: l’undicesimo mese dell’anno porterà buone notizie, sarà infatti un momento positivo sotto tutto i punti di vista.

L’amore ricoprirà un ruolo centrale per questo segno, chi ha un rapporto stabile inizierà a parlare di progetti importanti, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, mentre i single potrebbero essere vicini dall’incontrare la loro anima gemella. Ci sarà inoltre un buon recupero fisico, grinta e voglia di fare non mancheranno e vi daranno una marcia in più anche in ambito lavorativo.

Sagittario: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questo nuovo mese autunnale.

Con Venere in posizione favorevole sarà un buon momento per parlare di sentimenti, per aprire il proprio cuore alla persona amata e per abbandonarsi a momenti di romanticismo e complicità. Incontri favoriti per i single e per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Giove vi favorisce per quanto riguarda le questioni pratiche, è un buon momento per chi lavora in proprio, gestisce un’azienda o vuole avanzare una proposta. Dal 22 novembre il Sole nel segno vi darà energia e forza.

Acquario: novembre sarà un mese di recupero sotto tutti i punti di vista. Già a partire dalle prime giornate sarà possibile trovare dei chiarimenti in amore, chi durante il mese precedente ha affrontato liti e discussioni, potrà riavvicinarsi al partner e ritrovare l’armonia di coppia. Momento di recupero anche per il lavoro, dove però sarà bene non caricarsi di troppe responsabilità e per il fisico, anche se le stelle consigliano di non esagerare con gli sforzi.

Pesci: l’undicesimo mese dell’anno porterà serenità in amore, anche per chi durante il mese precedente ha affrontato liti e discussioni. Sarà possibile dunque ritrovare il piacere di stare in coppia e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario chi non ha superato gli alti e bassi di ottobre, potrebbe decidere di mettere un punto alla propria relazione. Sarà doloroso ma si rivelerà la scelta giusta da fare, non ha senso mandare avanti qualcosa che non funziona. All’interno della sfera professionale inizia a muoversi qualcosa, ci saranno i primi segni di cambiamento, in vista di una fine dell’anno ricca di soddisfazioni.

Segni flop

Toro: novembre sarà un mese faticoso in cui più di una volta avrete l’impressione che tutto vada per il verso sbagliato. In amore, gelosia e nervosismo la faranno da padroni, dunque frequenti potrebbero essere gli scontri e le incongruenze con il partner. Anche per i single alla ricerca di nuovi incontri gli astri non lasciano presagire occasioni interessanti, le conoscenze che si fanno in questo periodo non porteranno a niente di concreto per il futuro. In ambito lavorativo sarà bene essere cauti ed evitare di fare passi più lunghi della gamba. Anche per il fisico sarà un mese sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Gemelli: il nuovo mese si rivelerà leggermente faticoso per il segno, che già a partire dalla prima settimana potrebbe risentire di un calo di energie. La gestione dei rapporti interpersonali, ma soprattutto sentimentali, sarà più complicata del solito. All’interno dei rapporti di coppia non mancheranno le discussioni e i momenti sottotono. Gli astri non favoriscono gli incontri o la nascita di nuovi amori. Al contrario sarà un mese vantaggioso per il lavoro, dove si attueranno trasformazioni interessanti.

Leone: nonostante questo mese si riveli più positivo di quello precedente, non tutte le problematiche troveranno soluzione. L’ambito lavorativo in particolar modo potrebbe riservare stress e insoddisfazione, non è inoltre da escludere la nascita di polemiche e contrasti con i colleghi e/o superiori. Gli astri consigliano inoltre di non riversare il nervosismo accumulato nel rapporto di coppia, dove già sembrano esserci parecchie incomprensioni. Ci sarà un buon recupero psicofisico ad inizio novembre per il segno, ma sarà bene ponderare gli sforzi.

Bilancia: sarà un novembre di alti e bassi per il segno, durante i prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti significativi e queste giornate serviranno a prepararvi. Dunque i nati sotto questo segno dovrebbero concentrarsi nella risoluzione di alcune problematiche nate precedentemente, soprattutto in amore e in famiglia. In ambito lavorativo inizierà già a muoversi qualcosa, tuttavia sarà bene andare con i piedi di piombo. Sarà un mese faticoso per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di lievi fasti fisici.

Capricorno: le prime settimane di novembre si riveleranno un tantino sottotono per il segno, soprattutto dal punto di vista professionale, dove delle problematiche si protraggono già da mesi. A partire dalla metà del mese inizierà una lieve fase di recupero che colpirà soprattutto la sfera sentimentale e il fisico, anche se gli astri consigliano prudenza. Meglio non abusare della forma ritrovata, evitando gli sforzi fisici e le situazioni stressanti.