Torna in campo la Serie A con la tredicesima giornata. Di seguito verifichiamo come gli astri influenzeranno i protagonisti della giornata calcistica. Di sicuro non sarà un turno facile per Muriel dell'Atalanta mentre le stelle sembrano sorridere a Lozano del Napoli che potrebbe anche andare a bersaglio. L'Oroscopo del turno dal 23 al 25 novembre vede la Luna viaggiare dalla Bilancia al segno dello Scorpione, dove vi sono Marte e Mercurio, mentre Il Sole, Venere e Giove stazioneranno nel Sagittario.

Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto nel Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche sul 13° turno di Serie A.

Magic moment per Zaniolo

Ariete: turno difficile. Luis Muriel incontrerà sabato alle 15:00 la Vecchia Signora ma gli Astri sembrano non fornirgli molte chance di andare a segno a causa del dissonante duetto Urano-Saturno.

Toro: trasferta insidiosa. Per Romelu Lukaku, quasi sicuramente in campo nella trasferta di Torino, il match potrebbe rivelarsi più complicato del previsto e se dovesse andare a segno, dato il sostegno dei Pianeti Lenti, sarà con un goal fortunoso.

Gemelli: fiacchi. Juan Cuadrado quest'anno è divenuto titolare fisso ricoprendo il suo vecchio ruolo di terzino destro. Lo spostamento di Marte nello Scorpione potrebbe fargli accusare una certa dose di stanchezza in questo turno.

Cancro: in pole position. Trovare la via del goal a più riprese per Nicolò Zaniolo, dopo le parole dure di mister Capello, è sembrato un gioco da ragazzi. Il favorevole trend potrebbe continuare nel match casalingo con il Brescia.

Sansone ispirato

Leone: probabile rete. L'acquisto più costoso della storia del Napoli, Hirving Lozano, potrebbe trovare una straordinaria opportunità di raccogliere il consenso di tifosi e della dirigenza nella trasferta contro un arrancante Milan.

La Luna in Bilancia 'strizza' l'occhio ad una probabile rete'.

Vergine: da supporto. Nicola Sansone presumibilmente sarà titolare nell'incontro domenicale del Bologna col Parma ed il suo apporto, come 'suggeriscono' gli Astri, sarà da tenere d'occhio perché potrebbe tirar fuori dal cilindro un ottimo assist.

Bilancia: a gonfie vele. Domenica alle 15:00 il Sassuolo ospiterà i biancocelesti in un match che si prevede scoppiettante come potrebbe esserlo anche la prestazione di Luis Alberto, dono gradito della triade Sole-Venere-Giove.

Scorpione: inarrestabili. Verona-Fiorentina è l'incontro delle 15:00 in programma il 24 novembre ed a scalpitare c'è Federico Chiesa che presumibilmente sarà dotato di grande grinta e spirito d'iniziativa che potrebbero servire per il numero '7' tornato dall'infortunio.

Lazzari pedina importante

Sagittario: pedina fondamentale. Spesso i nati Sagittario risultano quasi insostituibile negli ambienti professionali dove operano e ciò potrebbe valere anche per Manuel Lazzari, oramai giocatore imprescindibile di Mister Inzaghi, anche per questo turno.

Capricorno: sostituiti. Manuel Locatelli del Sassuolo dovrebbe essere tra i titolari contro la Lazio ma le prestazioni a cui ci ha abituati questa stagione potrebbero renderlo a serio rischio sostituzione durante la partita.

Acquario: contrariati. Reduce da una sostituzione nel match col Milan e da una tripletta con la Nazionale portoghese, CR7 potrebbe non essere dell'umore migliore per scendere in campo.

La prodezza è sempre dietro l'angolo a patto, però, che si tranquillizzi.

Pesci: nell'occhio del ciclone. Lo scontro tra Milan e Napoli segna un crocevia per entrambe le squadre e se a questo sommiamo le 'voci di mercato' legate a Gigio Donnarumma, ancor più sotto la lente d'ingrandimento per lo spostamento dei Pianeti nel suo Elemento, è facile intuire come il portiere della nazionale possa essere decisamente sotto pressione.