Durante la giornata di domenica 3 novembre il Sole stazionario nel segno dello Scorpione influenzerà i nativi Leone per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre un Ariete radioso passerà una giornata ricca di soddisfazioni assieme alla propria anima gemella. Scorpione avrà modo di vivere più da vicino un rapporto con un amico, mentre Capricorno inizierà a vedere i risultati dei propri sforzi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 3 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 3 novembre 2019 segno per segno

Ariete: Venere radiosa nel vostro segno vi renderà allegri, vogliosi di vivere la gioranta con il sorriso e di godervi le bellezze della vita. La vostra relazione sentimentale andrà a gonfie vele grazie al vostro ottimismo. Sarà per voi come un giorno di festa e trascinerete il partner a unirvi a voi. I single si prepareranno ad una nuova fase della loro vita.

Per quanto riguarda il lavoro, Urano in opposizione vi permette di raggiungere più facilmente il successo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Toro: non sforzatevi di fare i piacioni a tutti i costi, non ne avete bisogno e, almeno per il momento, potrebbe causarvi solo dei guai. Con un pò di serietà, invece, potreste ottenere qualcosa in più. Se siete single non volete dare una cattiva impressione ad una persona in particolare.

Plutone positivo nel segno del Capricorno favorisce la vostra carriera e vi permetterà di riprendervi e tornare ad essere creativi come un tempo. Voto - 7,5

Gemelli: Marte in trigono al segno della Bilancia favorisce i nativi del segno durante la giornata di domenica. Riuscirete a catturare la simpatia dei vostri amici e parenti con il vostro atteggiamento. In amore cercate di non chiedere troppo alla vostra dolce metà, soprattutto se siete nati a metà giugno.

I single avranno voglia di osare, ma avranno bisogno dell'aiuto di qualcuno. Le questioni di lavoro occuperanno proficuamente il vostro tempo, ma potrete anche concedervi una piacevole vacanza. Voto - 8

Cancro: periodo favorevole per i nativi del segno. Lasciatevi andare e abbiate voglia di vivere, con gli amici qualora siate single, oppure con il partner. Mercurio favorisce gli incontri, altro buon motivo per uscire e fare nuove esperienze.

Per quanto riguarda il lavoro, sarete un pò più sofferenti, ma dovrete comunque svolgere le vostre mansioni per evitare di rimanere indietro e fare gli straordinari. Voto - 7,5

Leone: influenzati dai transiti planetari di Sole e Mercurio in opposizione al segno dello Scorpione, l'ambito sentimentale vi rende appassionanti e coinvolgenti, ma anche più comprensivi nei confronti del partner. Se siete single è inutile fare finta che una certa persona non vi interessi, fatevi avanti. Non demoralizzatevi se sul posto di lavoro non riuscite a combinare granchè. Presto tornerete a guadagnare per bene. Voto - 7,5

Vergine: Luna nel segno del Capricorno durante la giornata di domenica vi renderà molto attraenti per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Le energie non vi mancheranno e cercherete di recuperare il tempo perso facendo qualcosa per la vostra anima gemella. Se siete single spendete un pò di tempo con gli amici e un pò di soldi per voi. Caparbi sul posto di lavoro, avrete l'intuito per capire su quale progetto lavorativo investire, nonostante il disappunto dei colleghi. Voto - 8

Bilancia: con Marte in transito nel vostro segno, avrete una grande forza combattiva, utile per avanzare proposte importanti nella vostra relazione di coppia, oppure sul posto di lavoro, soprattutto se siete nati all'inizio del mese di ottobre. Sarà una fase di benessere per quanto riguarda l'amore, approfittatene per nuovi progetti e migliorare l'affiatamento di coppia. Bene anche il lavoro, nonostante qualche polemica o invidia da parte dei colleghi. Voto - 8

Scorpione: con il Sole stazionario nel vostro segno, sarete più inclini a prendervi cura delle vostre relazioni personali durante la giornata di domenica. Saprete essere di conforto ad un amico, a voi caro, facendo uscire il vostro lato tenero. In amore ci sono alcuni aspetti da sistemare e dovrete essere comprensivi per riuscire a chiarirli del tutto. I single organizzeranno qualcosa per fare colpo. Al lavoro, tanta creatività, dinamicità e voglia di fare saranno fondamentali per portare a termine le varie mansioni che vi verranno richieste. Voto - 7,5

Sagittario: non abbiate timore nel mettere in pratica le parole, dovete acquisire un pò più sicurezza, soprattutto in un rapporto amicale oppure se siete single se volete rimanere in prima linea. In amore avrete le giuste capacità per saper gestire la vostra relazione sentimentale e creare le giuste situazione emotive. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un appuntamento in programma, dovrete cercare di essere molto professionali per convincere il vostro cliente. Voto - 8

Capricorno: con la Luna in transito nel vostro segno, inizierete a vedere i primi risultati dei vostri sforzi al lavoro per un progetto che richiede molta cura. Questo vi farà venire la voglia di continuare così e di non tirarvi indietro. Per quanto riguarda l'amore, Marte in opposizione potrebbe crearvi qualche problema, specie se siete nati nella prima metà del mese di gennaio. Dovrete essere emotivi e comprensivi se volete limitare i danni. I single metteranno gli affetti in primo piano e riusciranno ad ottenere qualcosa. Voto - 7

Acquario: quadro astrale abbastanza positivo per i nativi del segno per la giornata di domenica. In amore sarete affettivi. Ciò nonostante non sarà abbastanza per il partner, per cui dovrete cambiare atteggiamento, se necessario. Se siete single un incontro inatteso potrebbe rimescolare le carte. Al lavoro il vostro carattere frettoloso potrebbe essere un problema. Abbiate più cura dei vostri progetti per evitare di rifarli dall'inizio. Voto - 7

Pesci: il vostro animo sensibile potrebbe regalarvi delle soddisfazione per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi ed innamorati sia sintomo di debolezza. I single approfitteranno per aprirsi ad una persona cara. L'ambito lavorativo presenterà delle soddisfazioni, ciò nonostante le mansioni da svolgere saranno tante e potreste decidere di lasciarne alcune indietro. Voto - 7,5