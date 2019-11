Durante la settimana che va dal 4 all'11 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, favorendo i nativi del segno soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, e con Venere favorevole ci saranno tante opportunità in ambito sentimentale, mentre Toro potrebbe avere qualche difficoltà in ambito lavorativo, complice il passaggio di Mercurio. Settimana ricca di eventi positivi per l'Ariete, che non si tirerà di certo indietro ai sentimenti, mentre Gemelli dovrà cercare di capire bene cosa desidera nella propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 4 all'11 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 4 all'11 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna transiterà nel vostro segno a partire dal fine settimana, e vi consentirà di trascorrere dei momenti felici per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale, oltre fare piani per il futuro.

Venere inoltre favorisce i single. Non abbiate paura e fatevi avanti. Configurazione astrale positiva anche per il lavoro. Ci saranno tanti impegni da mantenere, e alcune mansioni andrebbero risolte in fretta. Ciò nonostante, sarà tutto sommato una settimana con delle soddisfazioni e buoni risultati. Voto - 8

Toro: la settimana inizierà con alcuni problemi per i nativi del segno, complice il passaggio di Mercurio, che in ambito sentimentale potrebbe portare delle discussioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Affrontate la situazione con sincerità per non peggiorare le cose. I single saranno decisamente più sereni e non si faranno particolari problemi a mettersi alla ricerca del partner. In ambito lavorativo potreste avere qualche difficoltà a comunicare con i colleghi. Fate attenzione a dei possibili fraintendimenti. Voto - 6,5

Gemelli: settimana in rialzo per i nativi del segno per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Le cose inizieranno ad andare per il meglio, ciò nonostante dovreste cercare di capire cosa volete davvero dalla vostra relazione di coppia, affinché la situazione non precipiti nuovamente. Se siete single state attraversando un periodo difficile, e la voglia di uscire a incontrare persone nuove sarà poca. Meglio ripararsi nella fiducia dei propri cari oppure degli amici. Al lavoro sarete piuttosto prudenti, considerato che ci saranno delle giornate lunghe e stressanti.

Voto - 7

Cancro: sarà una settimana decisamente fortunata per i nativi del segno. Darete il massimo per la vostra dolce metà affinché possa essere sempre felice. Questo aiuterà parecchio la vostra relazione, evitando futuri inconvenienti. Se siete single cercate di non forzare i tempi con una recente conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete cercare di trovare una risposta per alcuni progetti rimasti indietro che potrebbero darvi dei buoni guadagni.

Voto - 7,5

Leone: ci saranno tanti alti e bassi per i nativi del segno. Le giornate di lunedì e martedì potrebbero presentarsi più pesanti del solito, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, a causa dei tanti impegni da portare a termine. Ciò nonostante la situazione migliorerà nel weekend, quando la Luna transiterà nel segno dell'Ariete, e vi permetterà di ottenere migliori risultati. Anche in amore la situazione migliorerà nel weekend, dove sarete molto romantici organizzando qualcosa di speciale per la vostra dolce metà. Voto - 7,5

Vergine: le relazioni nate da poco potrebbero avere qualche problema da affrontare. Chi invece ha una relazione da tempo, preferirà rafforzare il proprio amore e fare nuovi progetti. I single potrebbero prendere in considerazione l'idea di fare dei progetti per il futuro. Se lavorate da tempo, avrete in mente un progetto che richiederà molte risorse, e vi servirà l'aiuto di un collega per riuscirci. Voto - 7

Bilancia: favoriti da Marte, sarete carichi di energie per affrontare i vari impegni che si presenteranno. In ambito sentimentale arriveranno delle novità, che vi metteranno di buon umore e con la voglia di portare avanti la vostra relazione di coppia. Voi single siate più coraggiosi e se le cose non vanno come previsto, siate ottimisti. In ambito professionale ci saranno dei nuovi incarichi da portare a termine. Voto - 8

Scorpione: alcuni single potrebbero riuscire a trovare l'amore e iniziare finalmente una relazione seria. Mercurio e il Sole sono favorevoli al vostro segno, e vi renderanno vincenti nei vostri obiettivi. Le coppie di lunga data cercheranno di ritrovare l'equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante qualche piccolo problema di salute, sarete ostinati a portare a termine i vostri compiti, a qualunque costo. Voto - 8

Sagittario: Venere in congiunzione al vostro segno, vi rende particolarmente attraenti e migliorare l'intesa di coppia sarà molto facile. Approfittatene soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Se siete single, non lasciatevi influenzare dai giudizi altrui e seguite il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, seguirete i vostri obiettivi con parsimonia, e alla fine sarete pienamente soddisfatti dei risultati che otterrete. Se siete alla ricerca di un impiego, potreste avere qualche possibilità in più. Voto - 9

Capricorno: con Marte nel segno della Bilancia, la vostra situazione sentimentale potrebbe non essere del tutto stabile durante la settimana. Se avete qualche problema, non chiudetevi in voi stessi e apritevi al dialogo per risolvere la questione. I single saranno troppo impegnati per mettersi alla ricerca della loro anima gemella. Sul posto di lavoro, grazie ad alcune opportunità, il successo sarà sempre più vicino, dovrete solo impegnarvi a fondo. Voto - 7

Acquario: una Luna favorevole, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, porterà tante novità nella vostra relazione di coppia, per il vostro futuro. Venere nel vostro segno inoltre, regalerà tanta passione e un affiatamento di coppia molto alto. Periodo favorevole anche per i single. Una vecchia conoscenza infatti, potrebbe iniziare a diventare qualcosa di più. Bene anche il lavoro, dove se avete iniziato un nuovo progetto, inizierete a raccoglierne i primi frutti. Voto - 9

Pesci: sarà una settimana molto fortunata per i nativi del segno. In ambito lavorativo, in particolare nella giornata di mercoledì, ci saranno ottime notizie, grazie anche ad una Luna in congiunzione. Sarà il momento adatto per azzardare un investimento, ma anche per mandare curriculum. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il vostro carattere emotivo potrebbe non piacere alla vostra dolce metà. Provate ad essere più decisi, ma soprattutto più sensuali e attraenti. Se siete single, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta. Voto - 8,5