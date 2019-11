L'Oroscopo del giorno 16 novembre 2019 porta in primo piano il segno dei Pesci. In questo primo giorno d'inizio weekend infatti, l'Astrologia applicata ai segni appartenenti alla seconda metà zodiacale favorisce in amore il sensibile segno di Acqua valutandolo in classifica con la "top del giorno". A portare fortuna al già annunciato simbolo astrale dei Pesci, come anticipato anche nei nostri precedenti oroscopi sarà la presenza della Luna, stabile nel segno del Cancro già da questo venerdì 15 novembre.

Intanto, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, ad affiancare gli amici nativi in Pesci al vertice della scaletta con le stelle un solo altro segno: Bilancia, al momento pronosticato vincente sia in amore che nel lavoro. Sempre parlando in merito ai sei segni sotto analisi, in piena forma per questo fine settimana Scorpione, Sagittario e Acquario, terzetto valutato in periodo di routine, quindi discretamente positivo.

Intanto, le previsioni zodiacali dei sabato 16 novembre hanno riservato poche chance al Capricorno, nel frangente sottoscritto con le due stelle relative ai momenti sotto "ko". Scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere, non prima però di aver dato una controllata alla nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 16 novembre 2019

Anche per questo nuovo sabato di inizio weekend gli astri hanno fatto una cernita tra i sei segni in oggetto e scelto i fortunati del momento.

Ansiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale rientri tra quelli più fortunati? Secondo quanto messo in luce nella classifica stelline interessante il giorno 16 novembre 2019, si preannuncia una giornata quasi tutta in salita per coloro nativi del Capricorno, valutati con le due stelle relative ai momenti "no". Si prospetta invece un ottimo fine settimana per i già svelato simbolo dei Pesci, nel frangente in prima posizione ma seguito a ruota da un altro segno, la Bilancia.

Andiamo ai dettagli analizzando i singoli segni a seguire:

Top del giorno : Pesci - Luna in trigono a Nettuno ;

: Pesci - ; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Oroscopo sabato 16 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà benissimo questo vostro venerdì nella settimana che sta per concludersi, sotto molti punti di vista. In primis però due fattori: a convincere sarà la passione e il denaro.

Vi attende soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite... In amore, in molti potreste ottenere una soddisfazione immensa specie in ambito di coppia: sarà una piacevole esperienza che non dimenticherete tanto facilmente. Affidatevi ai sussurri del vostro cuore per comunicare con la persona amata, varranno più di mille parole, ok?

Single, sono in arrivo tantissime nuove amicizie, ottime da sfruttare se logicamente siete ancora in cerca dell'anima gemella, altrimenti saranno destinate a restare tali (Se sta bene a voi, ottimo anche così!). Intanto, le previsioni del giorno in merito al comparto lavoro, indicano ottime probabilità di centrare alcuni obbiettivi. Diciamo che le attuali prospettive astrali sono perfette: nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso.

Scorpione - Partirà decisamente al rallentatore la parte iniziale di questa giornata, con un venerdì abbastanza buono solo da metà pomeriggio in poi. Consiglio: dovete saper stare al passo con i tempi, dando prova di buon senso e anche di lungimiranza; imporre secchi "no", ora come ora significherebbe poter contare su migliori prospettive nel futuro prossimo. In amore, in questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (si parla di sentimenti, tenetelo a mente!). In famiglia, la vostra attenzione e relativa concentrazione potrebbero essere presi a modello da qualcuno del nucleo: ottimo così... Single, in molti vi sveglierete di buonumore ed avrete senz'altro una gran parlantina! Bene, sicuramente questa potrebbe essere una buona cosa, il che sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Consiglio: abbiate un po' più di fiducia nelle persone conosciute da poco ma soprattutto abbiatela in voi stessi. Nel lavoro, per finire, la pazienza e la prudenza vi consentiranno di raggiungere quelle mete da voi spesso ambite. Nonostante la vostra puntuale impulsività e la vostra immancabile ansia, qualcuno vi spingerà in direzione della calma e della buona riflessione.

Sagittario - Partirà un poco a rilento il periodo, poi però questo vostro venerdì di fine settimana riprenderà discreto vigore man mano che si avvicinerà il termine dello stesso. Parlando in generale, le stelle vi favoriranno e vi metteranno di fronte sufficienti occasioni buone (volendo) da sfruttare: starà a voi saperle cogliere al volo! In amore invece, qualcuno di voi nativi col morale a pezzi o con situazioni affettive disagiate potrebbe trovare riscontri positivi a metà pomeriggio: usate l'auto-convincimento per giustificare eventuali problematiche senza via d'uscita. Un colpo di fortuna poi, probabile tra inizio e fine serata, favorirà un aspetto importante della vostra vita di coppia: speriamo! Single, sappiate che in questo giorno non sarete al massimo delle energie. Se eventualmente doveste avere da ridire con qualcuno, giocate d'anticipo: alzate per primi voi la voce, tanto per mettere in chiaro il vostro stato, e aspettate, di solito funziona sempre. Nel lavoro intanto, potreste accusare un lieve malessere generale: stanchi? Non pensateci, pensate piuttosto positivo. Risposte significative o nuove possibilità da sfruttare a vostro vantaggio: per pochissimi.

Astrologia del giorno 16 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In tanti potreste essere giunti ad un bivio molto importante interessante la vostra vita sentimentale. Infatti, questa parte della settimana che segna la fine del periodo lavorativo da quello dedicato al relax, per voi del Capricorno si preannuncia abbastanza impegnativa: scelte da fare o nuove strade da percorrere potrebbero incidere sull'umore generale. Sarà una giornata certamente da saper ben governare, a seconda dei casi: affrontate eventuali problemi con convinzione, magari facendovi consigliare da qualcuno di fiducia. Le predizioni di venerdì intanto, in relazione ai rapporti sentimentali indicano abbastanza complicato il periodo. Il vostro partner in diverse occasioni penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle comuni esigenze di coppia; dovrete quindi correre ai ripari, magari riflettendo attentamente sul da farsi. Se questo suo modo di fare per voi è inaccettabile, magari sapendo che in futuro la cosa potrebbe ripetersi, allora dovete mettere con urgenza alcuni paletti: patti chiari e amicizia lunga... Single, l’amore non sempre è ricambiato e questo venerdì effettivamente ve ne potreste renderete (amaramente) conto! Forse non dovreste farvi ulteriori illusioni: sappiamo tutti che in fondo siete dei sensibili romanticoni, però soffrire per qualcuno che non ricambia è disumano. Nel lavoro, dovreste trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che invidiare quello che gli altri sono riusciti a costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che lasciate poco spazio alla creatività, peccato!

Acquario - La giornata di fine settimana sarà sicuramente sensazionale sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i recenti consigli dettati delle stelle (leggasi "ho tenuto conto dei suggerimenti rilasciati dall'oroscopo quotidiano")? Parlando in linea generale, questo venerdì potreste avere un confronto efficace con alcune persone del vostro ambito; altresì, potreste ricevere delle entrate extra che vi permetteranno di concedervi qualche regalo. In campo sentimentale, più di qualche Acquario riuscirà ad essere anche abbastanza imprevedibile: passerà da uno stato d'animo all'altro con una velocità incredibile, lasciando il partner a bocca aperta! Calma, ok? Single, non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati di prima decade. L'intesa con la persona che vorreste conquistare darà segni di debolezza: non temete, qualche battibecco non potrà affatto causare danni irreparabili. Nel lavoro invece, vi porterete dietro un po' di stanchezza ma sarà solo passeggera. Le idee torneranno presto brillanti e originali come sempre.

Pesci ’top del giorno’ - Partirà bene questa parte della settimana con un venerdì tutto all'insegna della Luna in Cancro (in trigono a Nettuno), ottima per i tre simboli astrali di Acqua. Dunque, si presuppone possa arrivare tanta fortuna e positività, ottimi per dare una svolta alle situazioni più importanti. Intanto, alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andrebbero cancellate. In merito a quella situazione che avete a cuore, chiedete, riceverete un valido aiuto da sfruttare a breve termine. Secondo l'oroscopo del giorno 16 novembre intanto, riguardo l'amore, potreste mettere in gioco situazioni che mai avreste pensato, tanto audaci da sorprendere anche il partner. L'Astro della Terra vi renderà audaci, forti e coraggiosi, pronti a tutto per godere a pieno il vostro splendido rapporto. Se single invece, sarete protetti da un manto di stelle recuperando brio, smalto e posizioni perse nei confronti della persona che vorreste far vostra per sempre. Nel complesso sarete in perfetta forma e pieni di energia, pronti per affrontare nuovi emozionanti incontri. Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su un momento di rivincita. Una grande soddisfazione personale potrebbe arrivare proprio da quelle persone che in passato hanno cercato di mettervi in cattiva luce.