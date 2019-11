L'Oroscopo del giorno 20 novembre 2019 rende fruibili per voi lettori le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo mercoledì. Dunque, attenzione tutta puntata sul terzo giorno dell'attuale settimana con, in evidenza, i simboli astrali appartenenti alla seconda metà zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? In questo caso occhi puntati esclusivamente in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti messi "sotto indagine" da parte dell'Astrologia del momento in relazione ai settori della vita interessanti l'amore e il lavoro.

Iniziando come di consueto dai segni migliori in assoluto, diciamo che ad avere campo libero da parte delle effemeridi quotidiane saranno di certo coloro nativi della Bilancia, come anche quello dei Pesci valutato alla pari con le cinque stelle della massima positività. Per i restanti segni, a poter contare su una giornata certamente positiva, anche se non esente da lievi nervosismi, saranno senz'altro gli amici del Sagittario e dell'Acquario, in questo contesto preventivati con un mercoledì immerso nella media positività.

Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento e riportato nelle previsioni di mercoledì 20 novembre, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno tutti quelli aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dello Scorpione, oppure quello del Capricorno. Gli amici nativi nel segno di acqua quasi certamente avranno da misurarsi con un giorno da "sottotono". Diversamente, i nati nel segno di terra del Capricorno saranno costretti a fronteggiare la pericolosa negatività restituita dalla coppia Luna-Urano, entrambi speculari negativi al 85% di media: l'Astro della Terra sarà in opposizione a Nettuno in Pesci, mentre sarà in diretta opposizione a Marte e Mercurio posizionati nel campo dello Scorpione.

Classifica stelline 20 novembre 2019

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di questo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana. Target attuale sul quale puntare l'obiettivo, come sempre in questa sede i segni da Bilancia fino a Pesci, valutati con il classico metro di misura restituito dalle effemeridi del giorno. In base a quanto appena esplicato, a dare riscontro sulla bontà o meno del periodo in oggetto è compito della nostra classifica stelline del giorno, nel frangente impostata sul 20 novembre 2019.

Diciamo subito che ad avere diritto a godere della parte alta della scaletta con le stelline quotidiane, come già anticipato in anteprima, il segno della Bilancia e quello dei Pesci. Senz'altro abbastanza positivo il frangente sotto osservazione soprattutto per altri due simboli giudicati in giornata positiva: Sagittario e Acquario, ambedue valutati a quattro stelle. Invece cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo pure a svelare passo passo la scaletta di oggi:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 20 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un giorno fantastico a tutto tondo con la parte centrale della settimana. Nel frangente sarete perfino in grado di analizzare certe sfumature del vostro carattere che, sino ad ora, vi erano sfuggite.

Con il favore della buona Astrologia riuscirete ad impostare le basi per dei progetti molto importanti. In amore, sarà questa una giornata decisamente positiva: avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore distendendo nel frattempo anche i buoni rapporti con la persona del cuore. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, di sicuro con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa affettiva.

Diciamo pure che se il buongiorno si vede dal mattino, allora... Le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda il lavoro, la giornata vi offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere dei riconoscimenti meritati.

Scorpione - Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce il frangente "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti dagli astri del momento?

Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo ad eventuali problemi che vi toccano solo parzialmente, verso fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In amore sarà una giornata con l'umore altalenante: in certi momenti vi sentirete felici e toccherete l'apice del buon umore; in certi altri invece potreste lasciarvi prendere da uno sconforto difficile da giustificare o da imputare a qualcosa di preciso. Insomma, non avrete nemmeno voi un'idea di cosa volere o non volere.

Trovate un equilibrio interiore accettabile ma fatelo al più presto. Single, qualcuno dopo avervi esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte dell'isterico: mantenete la calma e tutto passerà, ok? Anche perché le stelle vi daranno presto il loro proverbiale appoggio. Nel lavoro invece, a rendere la giornata negativa sarà l'opposizione di Nettuno ai vostri Marte e Mercurio. Alla radice di tante probabili incomprensioni ci sarà soprattutto una certa insoddisfazione generale, in alcuni casi aggravate dalla scarsa fiducia in sé stessi.

Sagittario - Da qualche tempo molti di voi Sagittario state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Tranquilli, in base a quanto messo in evidenza dall'Astrologia di vostra competenza, finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In amore, gli astri invitano alla riflessione in molti contesti. In coppia potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto.

Single, brillanti e simpatici, passerete delle ore allegre e spensierate circondati da una folta schiera di amici (tra questi ovviamente non mancherà la presenza di colui/lei che attualmente vi fa battere il cuore all'impazzata...). Con criterio, cercate di portare l'attenzione di chi vi circonda su cose dove vi sentite particolarmente ferrati, ok? Nel lavoro, anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte le energie non mancheranno. Cercate di sfruttarle al meglio cercando di rendere possibile anche quello che sembra in apparenza impossibile.

Astrologia del giorno 20 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Con gli astri che nel periodo analizzato vi ritrovate, vi farete senz'altro prendere dall’ansia, non è così? Purtroppo per voi Capricorno è previsto un giorno tutto o quasi impostato sulla semi-totale negatività. In molti accuserete una sensazione strana, quella cioè di non riuscire a controllare tutto e, nell’agire, potreste dimenticare qualche particolare importante. Visto il momento "no" le predizioni di mercoledì invitano alla calma e alla concentrazione soprattutto in amore.

Parlando di coppie, più di qualche difficoltà arriverà dalla specularità negativa della Luna in Vergine, nel frangente in opposizione a Nettuno. Dai, non è il caso di preoccuparsi: sono previsti miglioramenti a breve. Diciamo però che, in generale, dovrete fare i conti con partner più sciolti e determinati di voi che pretenderanno risposte precise e repentine. Single, nervosismi stizzosi provocheranno un gran mal di testa. Meglio evitare di intestardirsi verso qualcuno che non vuol sapere di ricambiare: tenete a bada le emozioni.

Consiglio: prima di agire mettete un freno al vostro istinto nervoso... Nel lavoro, rilassatevi pure senza pretendere troppo da voi stessi, ok? Se continuate con il ritmo di questi ultimi giorni vi sfinirete senz'altro.

Acquario - Questo nuovo mercoledì potrebbe portare qualche piccola novità (ma non è detto) in alcune situazioni che ultimamente avete a cuore. Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo è da considerare buono. In alcuni casi sarete abbastanza entusiasti del momento, però non riuscirete a raggiungere il 100% della soddisfazione perché forse non vi sentirete capiti/ascoltati dalle persone che vi interessano. In campo sentimentale, a grandi linee tutto dovrebbe andare abbastanza bene sia con il partner che nelle affettività in generale. In questo momento, parlando di coppia, con il partner vi capirete quasi al volo condividendo pensieri e obiettivi. Single, state raggiungendo sicuramente un vostro equilibrio personale grazie alle buone congiunzioni astrali. Diciamo che avete fatto un po' di selezione e finalmente riuscite a ben inquadrare, separandoli, gli affetti dalle semplici conoscenze, dando loro le rispettive importanze. Nel lavoro invece, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti. In questo caso le stelle consigliano di essere cauti in ciò che farete, giusto per evitare eventuali conseguenze negative.

Pesci - In preventivo un mercoledì di metà settimana perfetto in tutto (o quasi!). Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata ad alcune questioni aperte, facendo passare in secondo piano già da subito eventuali problematiche negative vissute in questi giorni. Secondo l'oroscopo del giorno 20 novembre, riguardo l'amore, indica che senz'altro sarete sostenuti dalla Luna, la quale vi sosterrà in ogni iniziativa. State superando, giorno dopo giorno, molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo e gioirà con voi! Se single invece, davvero si intravvede una splendida giornata, con la Luna appena entrata in Vergine pronta a brillare anche nel vostro cielo, rendendovi felici ed affascinanti come non mai. Diciamo che in questa giornata non sarà difficile per voi appagare qualcuno dei vostri più intimi desideri amorosi... Nel lavoro, per chiudere, ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale, Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità. Non vi resta che giocare d'anticipo cercando di condividere eventuali meriti anche con gli altri.