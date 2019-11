L'Oroscopo di domani, 19 novembre, si prospetta con qualche piccolo fastidio per il Cancro, mentre lo Scorpione potrà mettere alla prova il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Luna sul vostro segno zodiacale vi regalerà grande energia. Non esitate a farvi valere con chi cerca di provocarvi. Sul lavoro potreste aver voglia di cambiare.

In famiglia alcuni atteggiamenti potrebbero darvi fastidio.

Toro: siete delle persone molto creative che amano sperimentare. Per chi è single potrebbero esserci stati nuovi incontri. Chi vive una relazione potrà avere modo di cambiare ciò che realmente non va nel proprio rapporto di coppia.

Gemelli: solitamente siete positivi ed ottimisti, ma in questa giornata del 19 novembre alcuni problemi potrebbero non rendervi del tutto tranquilli.

La vostra pazienza potrebbe essere messa a dura prova dal partner.

Cancro: gli astri sono per lo più a vostro favore. Chi ha un impegno importante potrebbe ricevere delle conferme che aspettava da tempo. Attenzione a qualche piccolo imprevisto che potrebbe mettere a repentaglio la vostra serenità.

Leone: Marte in posizione favorevole vi aiuterà ad essere più aperti nei rapporti con gli altri. Chi sta portando avanti dei progetti importanti per il proprio futuro, potrà proseguire il proprio cammino senza troppi ostacoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sul lavoro sembreranno esserci dei risultati migliori e nuove conferme.

Vergine: con gli altri vi mostrate sempre aperti e disponibili, ma nella giornata del 19 novembre potreste essere voi ad aver bisogno della comprensione altrui. Cercate di dare maggiore spazio alle vostre questioni e meno a quelle degli altri.

Le previsioni degli altri segni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: bisognerà usare molta prudenza in questo periodo.

Potreste avvertire una fase di estrema stanchezza e dovrete evitare di complicare questa situazione. In amore potrete trovare il conforto di cui avete bisogno. Potrete finalmente venire a capo di alcune situazioni complesse.

Scorpione: avrete bisogno di maggiori conferme e per far questo potreste decidere di mettere alla prova il partner. Attenzione però a non assumere un atteggiamento troppo esagerato, che potrebbe far stancare la persona che avete al fianco.

Sagittario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà un gran recupero nella giornata del 19 novembre. Andare d'accordo con voi non sarà per nulla semplice. Sentite il bisogno di avere i vostri spazi e vorrete prendere decisioni per voi importanti in totale autonomia.

Capricorno: periodo di forte stress per voi, in cui vi troverete a portare avanti diverse questioni con grande fatica. Se avete avuto dei problemi in amore in passato, potreste cercare di superare definitivamente la malinconia che vi lega ad una vecchia relazione.

Acquario: gli scorsi mesi sono stati parecchio complessi per voi, ma adesso state recuperato la vostra energia. Cercate di cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno, senza temere di fallire. Anche a livello sentimentale la situazione sarà più tranquilla.

Pesci: il 19 novembre sarà una giornata interessante anche a livello economico. Chi da poco ha intrapreso un cambiamento lavorativo, potrà finalmente iniziare ad abituarsi alle novità.

Chi è single riscoprirà la voglia d'amare.