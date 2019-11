Per i nativi del segno del Cancro, questo dicembre 2019 sarà caratterizzato da alcuni capricci di Venere in ambito amoroso: qualche incomprensione con il partner però vi darà modo di riflettere sulla vostra relazione.

Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, saranno favorite quelle professioni in solitaria e che non necessitano di alcun tipo di collaborazione. Ogni mossa positiva che farete sicuramente sarà soltanto merito vostro, anche perché la fortuna sarà al minimo. La Salute sarà da tenere d'occhio, specie per i malanni stagionali.

Amore e affetti

Nelle prime tre settimane del mese di dicembre, Venere in opposizione vi farà percepire la vostra relazione in senso decisamente negativo. A peggiorare la situazione ci saranno delle incomprensioni e dei dissidi che purtroppo verranno alimentati costantemente da Marte. Dal giorno 20 dicembre in poi, ovvero quando Venere migliorerà il vostro aspetto sentimentale, l'aggiunta di Marte favorirà invece una grande carica erotica che in parte risanerà le "rotture" all'interno delle coppie.

Per i single, il consiglio è quello di puntare sulle vostre doti seduttive nel pieno delle festività natalizie. Molti incontri infatti saranno propizi sia per una eventuale relazione che per un'amicizia duratura.

Lavoro e studio

Il lavoro sarà costellato di problemi di varia natura, mentre i guadagni purtroppo non saranno all'altezza dei vostri desideri. Se volete puntare in alto, fate del vostro meglio per rendere il lavoro più semplice possibile e vedrete che i risultati non si faranno attendere a lungo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Salute

Sarà necessario non puntare troppo sulle collaborazioni fra colleghi. Anzi, dovreste prediligere il lavoro fatto in solitaria.

Per chi è alla ricerca di un lavoro ci saranno due problematiche di fondo. La prima sarà la posizione sfavorevole di molti pianeti rispetto alla costellazione, mentre la seconda sarà dovuta al periodo di feste che solitamente “blocca” queste particolari situazioni.

Gli studenti resteranno praticamente fermi per la maggior parte del mese di dicembre, preferendo uscire e respirare l'aria di festa.

Promettetevi però di passare sui libri almeno qualche pomeriggio alla settimana, per non perdere il ritmo e per non dimenticare alcuni concetti importanti.

Fortuna e salute

Ogni vostra azione positiva dipenderà dalla vostra tenacia e dalla vostra voglia di fare, perché la fortuna in questo periodo non girerà dalla vostra parte. Anche sul fronte amoroso la fortuna non vi regalerà il suo appoggio, quindi potreste affrontare un periodo piuttosto complicato sul piano relazionale.

Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di stare attenti all'influenza di stagione che circolerà ed evitare di fare sport o sforzi troppo pesanti.