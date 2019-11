Durante il weekend del 9 e 10 novembre, i nativi Gemelli metteranno in atto la loro fantasia per trascorrere del tempo con il partner, mentre Leone potrebbe sentirsi piuttosto nostalgico. Sagittario dovrà prendere delle decisioni in merito a delle situazioni riguardanti l'ambito familiare, mentre per Pesci ci saranno tante soddisfazioni per quanto riguarda la famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 9 al 10 novembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 novembre segno per segno

Ariete: il fine settimana vi regalerà tanto relax e tempo libero da spendere in compagnia della vostra anima gemella oppure con gli amici qualora siate single.

Voto - 8

Toro: sarà un weekend piuttosto impegnativo, ciò nonostante non si prospetta particolarmente faticoso: non tornerete a casa esausti. Riuscirete, inoltre, a trovare il tempo necessario da dedicare a voi stessi. Voto - 7

Gemelli: sarete particolarmente creativi all'interno della vostra relazione di coppia, concedendovi alcuni momenti di svago e trovando, inoltre, del tempo utile per consolidare il vostro rapporto di coppia.

Voto - 8,5

Cancro: la vostra felicità sarà particolarmente contagiosa, al punto da influenzare i vostri amici. Vi permetterà di trascorrere un fine settimana particolarmente movimentato. Voto - 7

Leone: del riposo supplementare sarà di aiuto sia al vostro fisico, che alla vostra mente. Ciò nonostante, un pizzico di nostalgia potrebbe influenzarvi parecchio: cercate di ritrovare il buon umore. Voto - 6

Vergine: avrete modo di divertirvi con i vostri amici durante il weekend.

Mollerete un po’ le faccende lavorative pur di trovare del tempo libero da dedicare a voi stessi. Voto - 7,5

Bilancia: avrete modo di riflettere su un'amicizia, in particolare su alcune vicende personali che non potrete risolvere da soli. Potrebbe essere una buona occasione per consolidare il vostro legame di coppia. Voto - 7,5

Scorpione: durante il fine settimana sarete veloci ed efficienti sul posto di lavoro.

Avrete modo di portare a termine le vostre mansioni con destrezza, suscitando invidia da parte dei colleghi. Voto - 8

Sagittario: sarà un fine settimana dove dovrete prendere delle decisioni in merito all'ambito familiare. Saprete sfruttare la situazione a vostro vantaggio per evitare litigi in famiglia. Voto - 7,5

Capricorno: potreste decidere di assumere un atteggiamento più distaccato nei confronti del partner durante il weekend.

Fate attenzione, in quanto potreste causare qualche problema. Voto - 6

Acquario: sarete particolarmente presi dal lavoro, al punto che potreste perdere di vista i vostri progetti in ambito sentimentale. Cercate di mantenere un maggiore equilibrio. Voto - 6,5

Pesci: ci saranno tante soddisfazioni in ambito lavorativo, durante il fine settimana, per i nativi del segno. Inizierete a raccogliere i primi frutti delle vostre faccende, utili per ampliare la vostra carriera professionale.

Voto - 8,5