L'Oroscopo di domani sabato 16 novembre 2019 è disponibile per essere consultato. L'astrologia applicata alla giornata è quindi pronta a spianare la strada chi vuol sapere come potrebbe presentarsi la partenza di questo nuovo weekend.

Sotto analisi in questo contesto, come specificato nei titoli di apertura, sono i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di conoscere come andrà l'amore e il lavoro il giorno 16 novembre? Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve ma esauriente considerazione sui segni più fortunati del momento e anche su quelli previsti con probabili difficoltà.

Diciamo subito che questo giorno vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Toro, Gemelli e Cancro, tutti favoriti dall'Astrologia e pertanto giudicati in periodo "top". Sotto le attese invece, secondo quanto anticipato dalle previsioni zodiacali del 16 novembre, la Vergine: lo sfortunato segno di Terra avrà problemi dalla negativa specularità al 75% restituita dalla posizione di Nettuno in Pesci, nel frangente in quadratura a Venere in Sagittario.

Classifica stelline 16 novembre 2019

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo sabato. In bella vista, come di consueto, la nostra nuova scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento coincidente in questo caso proprio con il primo giorno d'inizio weekend. A dare lustro alla nostra classifica stelline interessante il giorno 16 novembre la presenza della Luna congiunta al nodo lunare nel settore del Cancro.

In questa giornata l'Astro della Terra sarà influenzato dalle dirette opposizioni da parte di Plutone e Saturno, ambedue presenti in Capricorno. Altresì, sempre parlando della Luna, la stessa troverà giovamento da due spettacolari trigoni astrali, il primo nei confronti di Nettuno in Pesci e l'altro in direzione di Mercurio in Scorpione. Sempre questo sabato arriverà tanta positività dal Sole in sestile a Plutone come anche dai trigoni Giove-Urano e Nettuno-Mercurio. Pertanto, in base a quanto espresso dal breve quadro astrologico appena citato ha preso forma la scaletta con le stelle di sabato.

Vediamo quindi il grado di positività/negatività attribuito dalle stelle ai singoli segni:

★★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 16 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo sabato sarà discretamente piacevole per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, dovrete sostenere e rassicurare il partner, soprattutto cercare di ridare fiducia circa le proprie possibilità, dunque incoraggiandolo in quelle situazioni che solo voi due sapete.

Lasciate parlare senza interrompere sforzandovi di essere attenti ascoltando con interesse. Così facendo, salirà ancora di più la stima da parte della vostra metà, nei vostri confronti. In aumento la complicità e la passione: in qualche coppia potrebbe esplodere un'attrazione fisica prorompente in grado di dare nuova linfa al rapporto. Single, sarete di buon umore e ben disposti a ricominciare tutto da capo, oppure magari a dimenticare certi rancori passati, verso una persona in particolare (capito di chi si parla, vero?).

Approfondite le vostre nuove eventuali conoscenze, magari togliendo quella dura corazza dal cuore, ok? Vedrete che sarà molto più interessante se vi lascerete andare all'amore con serenità e semplicità. Nel lavoro infine, sarete molto efficaci in tutto quello che andrete a fare. In molti casi non avrete difficoltà a capire quello che si aspettano da voi gli altri, ottenendo dei buoni risultati in tutto ciò che eseguirete.

Toro - Partirà benissimo questa parte della settimana, sicuramente in grado di regalare a molti di voi del Toro un inizio weekend perfetto. In amore sarà come sempre il vostro affetto per le storie sentimentali a lieto fine ad alimentare e rinnovare la passione nella vita di coppia. Eventuali situazioni impegnative risulteranno leggere e facili da portare a buon fine: ora potrebbe essere finalmente arrivato il momento di prendere la vita positivamente, allo scopo di trascorrere momenti sereni insieme a chi amate: non rimandate! Single, sarete in piena forma con la bella complicità del cielo di sabato, senz'altro pronto a dare una mano qualora dovesse servire. Aspettatevi in molti casi divertimento e nuovi interessanti incontri: infatti, sarà sufficiente guardarsi dentro per ritrovare tanta forza interiore, utile per recuperare serenità e saggezza. Qualcuno, per voi molto speciale, non aspetta altro che un cenno da parte vostra, sappiatelo... Nel lavoro, un consiglio: tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Ora siete finalmente consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e alla determinazione che non vi mancano: in bocca al lupo!

Gemelli - In arrivo un giorno sicuramente da considerare più che positivo, tanto per non osare affermare che potrebbe essere addirittura fantastico. La parte finale della settimana coincidente con l'avvio di un nuovo weekend, parlando d'amore, darà senz'altro l'opportunità di fare qualcosa di nuovo. Uscite dalla solita routine e organizzate situazioni o novità in grado di rallegrare l'umore generale: riuscendo a far partecipe anche il partner, questa giornata potrebbe rivelarsi davvero estremamente stuzzicante. Starà solamente a voi fare il possibile affinché sia realmente così. Single, sarete spinti da un’energia favorevole e dalla inconsueta voglia di avere nuove amicizie. Puntate soprattutto su persone dal carattere originale e/o dallo stile di vita stravagante e disinvolto, un po' come voi... Allora, stasera concedetevi una serata diversa e apritevi al mondo con tutta la vostra allegria, sarà bellissimo. Nel lavoro, il destino vi offrirà opportunità che vi porteranno innegabilmente al successo. Tenete gli occhi aperti e non rimanete sulla difensiva: agite e fatevi valere, ok?

Astrologia del giorno 16 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata sarà perfetta in ogni situazione, e soprattutto non darà problemi che non possano essere risolti in modo soddisfacente. Le previsioni di sabato perciò, visto il buon periodo annunciano in amore abbastanza stabilità e discreta euforia. Se siete già in coppia, magari non proprio in un momento idilliaco, vivrete una giornata di incredibile ritrovata armonia; un nuovo equilibrio stabilirà il rapporto da e verso il partner con un'ottima intesa affettiva e una grande complicità. Si profila altresì una giornata splendida, ricca di sorprese, da vivere soprattutto nella seconda metà del pomeriggio fino a sera inoltrata, poi a parlare non saranno più le parole... solo i sensi. Single, grazie alla Luna nel segno in congiunzione al nodo lunare, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento o un invito abbastanza intrigante. Una persona che non avreste mai pensato di incontrare e verso la quale non provate alcun interesse potrebbe scombussolare piacevolmente la vostra vita sentimentale. Se così fosse, divertitevi, magari potrebbe essere quella giusta: in bocca al lupo! Nel lavoro, sarà un giorno caloroso e incoraggiante per quanti di voi hanno un'attività professionale di squadra. Animati, confortati e sostenuti da una bella comunicativa e da un discreto carisma personale riuscirete a convincere tutti a fare a modo vostro.

Leone - Giornata di fine settimana considerata dall'Astrologia applicata al vostro segno come discreta. In campo sentimentale, potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti: puntate tutto sul buon senso e sulla concentrazione. Sarà sicuramente una giornata interessante per parlare di sentimenti, ovviamente con la vostra metà: l’amore tornerà di nuovo in primo piano nel caso avesse avuto nel frattempo delle fermate dovute a problemi di coppia. Regolate al meglio eventuali impegni in modo da poter programmare una serata romantica con la persona amata: fare qualcosa di innovativo o di curioso potrebbe essere una mossa azzeccata. Single, la vostra vitalità naturale verrà al più presto ripristinata e, forse, sarebbe anche ora di fare qualcosa per smuovere lo stallo sentimentale attualmente in atto: partire per un'avventura romantica o passionale sarebbe l'ideale... Siate più aperti con una persona in particolare e provateci, anche perché non avete nulla da perdere. Nel lavoro, sarete intuitivi e ingegnosi risultando anche in perfetta forma. Diciamo che avrete molte opportunità per mettervi in luce con chi sapete. Occorrerà solamente fermezza e massima attenzione, perché solo mostrandovi tenaci e pronti riuscirete a realizzare i vostri sogni.

Vergine - Sabato è stato preventivato per voi Vergine con la sigla relativa ai momenti da "sottotono", è così oppure no? In effetti è proprio come indicato dalle due stelle a corredo del segno, purtroppo. L'oroscopo di domani 16 novembre non sbaglia: si consiglia in amore di dare massima precedenza alla pazienza e al buon dialogo, magari evitando inutili alterchi o diatribe insensate, buttate lì solo per risultare superiori al partner. Sappiate comunque che non tutto filerà liscio in questa giornata: tranquilli, perché nonostante la bufera astrale incombente sulla vostra coppia, reagirete cercando di migliorare e di condividere con il partner ogni difficoltà. Alla fine riuscirete a risolvere insieme quasi ogni problema. Single, sotto lo sguardo preoccupato della Luna in opposizione a Saturno (in Capricorno), torneranno alla ribalta tensioni e incomprensioni, mentre l'umore farà il percorso inverso e si inabisserà. Interrogatevi sui motivi della vostra malinconia, ma non concedete spazio alla negatività, ok? Sappiate comunque che dalla prossima settimana tutto andrà sicuramente meglio. Nel lavoro, in questa giornata dovrete dare il massimo e magari fare anche straordinari per portare a termine un progetto. Solamente in questo modo sarete veramente apprezzati ed ammirati da tutti: datevi da fare.

