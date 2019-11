L'Oroscopo di domani martedì 19 novembre 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (almeno si spera) sul secondo giorno della settimana in corso. In prima linea l'Astrologia quotidiana applicata ai segni interessanti la prima metà della corolla zodiacale. A tenere non poco in apprensione il consueto responso delle stelle in merito ai settori relativi al lavoro e all'amore. Allora, curiosi di scoprire se il vostro segno rientri tra quelli più fortunati del momento?

Bene, in questo caso diciamo subito che una grossa fetta di positività domani, come già svelato nel titolo principale, andrà a coloro nativi del Toro, nel contesto valutato al "top del giorno". A dare una grossa spinta in amore al meraviglioso segno di Terra sarà il Pianeta Venere, al momento speculare positivo al 90% con, in più, lo spettacolare trigono in atto tra Giove e Urano. Riguardo i restanti segni, le previsioni giornaliere annunciano con piacere l'ottimo periodo riservato ad altri due segni: parliamo sicuramente in merito a Gemelli e Vergine, entrambi splendidamente super-valutati a cinque stelle.

Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari visto il periodo poco promettente, secondo le previsioni zodiacali del 19 novembre, saranno gli amici nativi del Cancro, valutati in giornata da "ko". Andiamo a dare sfogo al volere degli astri, non prima però di aver dato una spulciata all'attesissima scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 19 novembre

Il martedì interessante la seconda giornata dell'attuale settimana è alle porte, dunque è lecito domandarsi cosa porterà di interessante ai sei segni rientranti nella prima metà dello zodiaco.

A rispondere come al solito è la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 19 novembre 2019. In merito al periodo sotto analisi, pochi i dubbi da parte delle effemeridi quotidiane: il prossimo martedì evolverà in massima parte a favore del già annunciato Toro. Bene, allora senza temporeggiare ulteriormente andiamo subito a vedere come sono state distribuite le stelline giornaliere, ovviamente partendo dal segno migliore in assoluto fino alla coda della scaletta, rappresentata in questo caso dal Cancro.

A seguire il responso astrale:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Cancro.

Oroscopo martedì 19 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo giorno in calendario sarà discretamente in linea con le attese ed anche sufficientemente buono per voi Ariete. Tutto sommato sarà abbastanza stabile il periodo anche se poco incisivo in alcuni settori tipo il lavoro o verso le amicizie.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, anche se tra le coppie più solide c’è stato qualche diverbio, adesso la passione metterà a tacere ogni cosa. Ad ogni modo cercate sempre di moderare gli istinti avversi e mantenete la calma se doveste incontrare eventuali difficoltà. Insieme si supera tutto, sappiatelo! Single, la Luna in Leone riuscirà ad appagare i vostri sogni tirando fuori i desideri che avete nel cuore.

Vi sentirete pieni di energia perché finalmente avete imparato a credere in voi stessi (speriamo!), quindi pronti a dare ascolto alla vostra voce guida interiore. Nel lavoro, arriveranno sicuramente delle buone novità. Magari sulle prime potranno irritare, ma dopo averle analizzate, scoprirete che potrebbero sicuramente dare buone chance al vostro futuro.

Toro 'top del giorno' - Partirà alla grande questa parte della settimana con un martedì davvero "eclatante" in tutto e per tutto.

In amore, sarà una giornata protetta da una Venere dolce e tenera che, insieme a Sole e Giove, metterà su un vassoio d’argento ottime prospettive per poter organizzare al meglio, il vostro futuro. Le coppie attraverseranno un periodo favorevole: continueranno le effusioni affettuose per coloro convinti di essere davvero innamorati della propria metà. Single, il vostro bisogno d'amore sarà in aumento ed il vostro cuore si aprirà molto presto in quella direzione (sperata) che sapete. Non avrà quindi senso porsi domande alle quali non sarete in grado di dare risposte.

Tranquilli, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione, diritti verso l'amore. Nel lavoro, finalmente state attraversando una fase importante. Gli ostacoli non vi fermeranno, anzi, superandoli otterrete ancora di più.

Gemelli - Si prevede una splendida giornata, sicuramente pronta a restituire tanta positività al secondo giorno dell'attuale settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. In amore il movimento di astri e satelliti avrà un effetto stabilizzante sull'umore e la salute su molti di voi Gemelli.

Diciamo che potreste essere di spirito combattivo ma, nello stesso momento, saprete anche perdonare dovesse ostacolare i vostri piani. I buoni rapporti affettivi con le persone più intime vi aiuteranno ad essere calmi ed a capire stati d'animo e situazioni non proprio alla luce del giorno. In coppia, se saprete anticipare le esigenze del vostro partner, senz'altro riuscirete ad infondere nuovi stimoli e fiducia al menage. Single, le stelle vi porteranno gioia ed allegria da sfruttare soprattutto nel campo delle amicizie.

Di sicuro sarà la giornata giusta per partecipare a qualche serata di stile "mondano", ottima per fare qualche nuova conoscenza o semplicemente per divertirsi insieme a chi vi piace. Nel lavoro, infine, ci saranno cambiamenti improvvisi e inattesi. Tranquilli, grazie all'ottimismo e alla rinnovata fiducia avrete la forza per superare ogni tipo di problema.

Le predizioni del giorno 19 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni della settimana con il preoccupante segno del "ko".

Molto facile che una impennata d'orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte ad un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. Le previsioni di martedì annunciano in amore ragionamento e valutazione. Vi potranno essere situazioni nelle quali servirà prendere tempo, magari anche solo per pensare prima di agire: non dimenticate che trovare compromessi non significa affatto essere deboli di carattere. In coppia otterrete maggiore sicurezza nonché la gratitudine del vostro partner solo "spogliandosi" dei propri eventuali pregiudizi: in questi casi la sincerità è l'arma vincente...

Single, in amore prendete le vostre decisioni con consapevolezza senza contare sul parere degli altri. I pettegolezzi lasciateli a chi non ha voglia impegnarsi, ok? In qualche caso, invece, urge una profonda riflessione su ciò che si vuole veramente dalla vita (sentimentale). Nel lavoro infine, avrete la forma un po' scarsa ed un'intraprendenza che lascerà un po' a desiderare. Insomma, questo giorno si annuncia un po' pesante quindi non peggioratelo ulteriormente: state calmi!

Leone - Martedì sarà una giornata non male anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto, ma non in questo frangente. In amore, senz'altro sarete un punto di riferimento per la persona amata che vi apprezzerà per tutto ciò che farete senza chiedere nulla in cambio. Però anche voi avete tanto bisogno di ricevere ed in questo periodo ne sentirete ancor di più la necessità: state sereni, questo martedì quasi ogni desiderio/richiesta sarà esaudita dalla persona che avete accanto.

Single, la giornata sarà molto favorevole ai sentimenti, per tale motivo la vostra vita affettiva procederà senza scossoni. Sarete pervasi da nuove energie ed entusiasmo grazie a nuove opportunità: presto arriverà un rapporto capace di soddisfare le vostre esigenze. Nel lavoro, Giove in trigono alla vostra Luna infonderà coraggio e forza d'animo. Potrete quindi affrontare nel modo migliore gli imprevisti che probabilmente si presenteranno e che potrebbero complicare abbastanza la vita professionale.

Vergine - Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo secondo giorno della settimana? Diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba ma in aumento consistente da fine pomeriggio in poi: il motivo? Ovvio, l'avvicinamento al settore della Luna, attualmente nel campo del Leone ma da mercoledì 20 in ingresso nel vostro. In previsione di quanto appena detto, l'oroscopo di domani 19 novembre consiglia in amore di darsi da fare. La "musa dei poeti" senz'altro garantirà una bella giornata da trascorrere con la persona amata. Saranno quindi propizi eventuali progetti per il futuro e, chi lo desiderasse, potrà senz'altro realizzare un sogno a cui tiene molto. Single, una ventata di ottimismo vi spingerà in avanti. Approfittatene, non prima però di aver ricaricato le batterie, ok? Coltivando i vostri passatempi farete probabilmente nuove conoscenze. Nel lavoro, per chiudere, osate! Realizzerete tutto ciò che vi preme in questo momento e visto che perfino Marte vi strizzerà l'occhio anche le questioni più pesanti saranno fonte di appagamento.

