L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede tensione per il Toro, mentre ci sarà qualche problema economico per il Leone, mentre l'Ariete dovrà affrontare diverse questioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i primi sei segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: ci saranno diverse questioni da affrontare e potreste avere delle difficoltà se vi ritrovate da soli. Avrete bisogno di una persona al vostro fianco che vi sostiene, ma purtroppo al momento non sarà facile trovarla.

Non scoraggiatevi, ma cercate di affrontare il tutto con maggiore razionalità e grinta. Dovrete prestare maggiore attenzione alle questioni professionali. Dovrete cercare di riguardare l'alimentazione.

Toro: Venere in opposizione porterà qualche conflitto in famiglia. In amore l'intesa con il partner non sarà delle migliori. Tra martedì e mercoledì cercherete di riprendervi da una situazione abbastanza complessa affrontata nei mesi addietro.

Sul lavoro alcune situazioni potrebbero essere bloccate da tempo e questo vi causerà, ora più che mai, una situazione di forte stress emotivo. Potreste ritrovarvi con parecchi pensieri conflittuali che vi frullano per la testa e ansia.

Gemelli: questa settimana dal 2 all'8 dicembre sarà ideale per recuperare l'intesa perduta nelle relazioni di coppia. Venere vi darà grande forza e potrete vivere una relazione importante.

Dal punto di vista professionale ci saranno delle novità inaspettate. Siete delle persone molto curiose e che amano scoprire cose nuove. L'ansia per alcuni progetti da portare avanti potrebbe farsi sentire. Cercate di programmare i vostri impegni nel migliore dei modi.

Cancro: in questo periodo potrete fare nuove conoscenze. Alcuni di voi potrebbero essere in dubbio tra due storie, ma sarà bene che chiariate al più presto la situazione.

Sul lavoro avrete modo di discutere su nuovi accordi che dovrete chiudere al più presto. Momento adatto per programmare una vacanza.

Leone: una relazione vissuta in precedenza potrebbe darvi ancora del filo da torcere. Dovrete cercare di pazientare ed evitare di innervosirvi inutilmente. Chi è single potrebbe frequentare persone diverse rispetto al solito. I pianeti appoggeranno le novità sul lavoro.

Chi lavora in società potrebbe dover far fronte agli sbagli di un socio.

Vergine: in questa settimana dal lunedì 2 a domenica 8 dicembre potreste fare nuove conoscenze molto interessanti. Per alcuni potrebbe anche arrivare l'amore della propria vita. Sarà un periodo pieno di grinta per i nati sotto il vostro segno zodiacale, anche se qualche problemino non mancherà. Grazie al sostegno dei pianeti potrete portare avanti i nuovi progetti senza troppe interferenze.