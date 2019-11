L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede qualche piccolo problema per il Capricorno, mentre i Pesci vivranno delle giornate tranquille. Scopriamo le previsioni degli astri soffermandoci sulla seconda sestina zodiacale.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: questa sarà una fase di riflessione in diversi aspetti della vostra vita. In amore potreste avere dei dubbi suoi sentimenti per la persona amata. Dovrete cercare di chiarirvi al più presto le idee per non ferire la persona che avete al fianco.

Sul lavoro riuscirete ad essere creativi e a dare il via ad attività interessanti. Riguardate l'alimentazione, un po' troppo irregolare a causa dei molteplici impegni.

Scorpione: Venere sul vostro segno zodiacale vi renderà più aperti e propensi ad amare. Sentirete il bisogno di ricercare attività più stimolanti che possano aiutarvi ad utilizzare al meglio le vostre idee. Chi ha cambiato da poco lavoro sta facendo ancora fatica ad abituarsi. In amore dovrete fare i conti con degli alti e bassi, ma le cose miglioreranno già nei prossimi giorni.

Sagittario: in questa settimana dal 2 all'8 novembre alcuni di voi potrebbero risentire di parecchia gelosia nei confronti del partner. Avrete voglia di vivere un amore passionale, ma se c'è troppa monotonia il vostro rapporto di coppia potrebbe essere messo a rischio. Le stelle vi garantiranno comunque degli ottimi risultati in campo professionale. Attenzione a qualche fastidio fisico a causa delle troppe preoccupazioni.

Capricorno: in amore ci sarà qualche problema, avrete le giuste occasione per riuscire a risolvere il tutto.

Sul lavoro ci saranno molteplici impegni, motivo per cui sarà necessario stabilire un programma per riuscire a portare tutto a compimento senza tralasciare nulla.

Acquario: Venere in aspetto dissonante vi farà vivere dei momenti di crisi. I rapporti con una persona a voi cara potrebbero essere difficoltosi, motivo per cui potrete essere portati ad allontanarvi per non soffrire ulteriormente. Attenzione a non essere eccessivamente orgogliosi. Cercate di non stare troppo tempo in casa, ma uscite e fate nuove conoscenze con cui potervi svagare.

Pesci: questa settimana dal 2 all'8 dicembre sarà vissuta in maniera tranquilla. Avrete anche la possibilità di fare ciò che realmente vi piace e dedicarvi ai vostri hobby preferiti. In amore potrete lasciarvi andare, specialmente nel weekend. Sul lavoro potreste sentire il peso di parecchie responsabilità sulla vostra persona, ma sarete comunque pieni della giusta energia per riuscire ad affrontare ogni situazione nel migliore dei modi. Attenzione a qualche malanno stagionale.