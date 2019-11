L'Oroscopo del giorno 4 novembre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni sulla giornata di lunedì. Dunque, sotto analisi da parte dell'Astrologia la parte iniziale della nuova settimana: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Quest'oggi in risalto i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, partiamo subito in pompa magna svelando il simbolo astrale al "top" per questo lunedì, giorno di avvio di un nuovo girotondo settimanale. In primo piano a figurare tra i segni più fortunati, il Sagittario con l'Acquario, entrambi sottoposti alla benevolenza dell'Astrologia applicata nel contesto ai settori amore e lavoro. Dunque a "far festa" potrebbero essere soprattutto coloro, nativi nei due segni appena citati, con situazioni sentimentali ed economiche abbastanza complicate alle spalle.

A soffrire un po' più degli altri, invece, sempre secondo i calcoli astrologici fatti sulle effemeridi del momento e messi nero su bianco nelle previsioni di lunedì 4 novembre, Capricorno e Scorpione. Tra i due segni appena citati chi sembra stare meglio (relativamente parlando) sono gli amici nativi del Capricorno preventivati in periodo "sottotono". Altra storia, purtroppo, per gli sfortunati della Bilancia, volenti o nolenti costretti a sottostare ad una probabile giornata segnata con due stelle, dunque negativa. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 4 novembre 2019

Un nuovo lunedì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte si intravvede lo spauracchio di una nuova settimana lavorativa, pregna di impegni problemi e vicissitudini varie da affrontare. A dare una mano in merito a come potrebbe evolvere il giorno in oggetto, come sempre la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata del 4 novembre 2019.

Curiosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro segno? Bene, visto che in apertura abbiamo dato più di qualche indizio, adesso conviene passare direttamente alla scaletta complessiva. Il resoconto a seguire:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 4 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questo inizio settimana partirà con una discreta positività per tantissimi di noi nativi sotto al segno della Bilancia.

Diciamo pure che gran parte del periodo potrebbe evolvere sui binari dell'assoluta normalità con, a tratti, momenti da sfruttare a dovere. In amore, non preoccupatevi più di tanto per l’andamento del vostro rapporto, ok? Riesaminatelo alla luce dei fatti recenti e riuscirete a farlo ripartire meglio di prima. Single, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate.

Senz'altro questo appena affermato vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. In merito al lavoro, le nostre previsioni del giorno visto l'Astrologia abbastanza favorevole promettono poco, ma quel poco in questo frangente potrebbe risultare essenziale per molti di voi. Se amate il rischio (calcolato) saranno possibili sfolgoranti successi!

Scorpione - La giornata di lunedì 4 novembre per voi Scorpione sarà alimentata dalla pessima presenza di stelle poco amichevoli al segno. Dunque periodo "no" all'orizzonte? Diciamo pure che questo è quanto, purtroppo: si tratterà di convivere con una giornata segnata dal "ko", pazienza! In amore, pessima giornata! Perché non prendere una pausa di riflessione? Gli eventi come sapete si stanno rincorrendo... e voi? In molti siete di fronte ad una decisione importante: fate chiarezza con la persona amata. Single, se siete in cerca di compagnia affettiva, evitate coloro che cercano di corteggiarvi con insistenza anche se non vedono risposte da parte vostra, perché sicuramente non faranno al caso vostro. Nel lavoro, evitate di cadere nei soliti tranelli ma meditate di più sulle decisioni, in primis verso quelle prese dagli altri. Agite di conseguenza, senza farvi mettere i piedi in testa! Se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di concludere qualche affare.

Sagittario - Il prossimo lunedì in calendario sarà sicuramente ottimo, per non dire che potrebbe rasentare la perfezione per tanti di voi del Sagittario. La stanchezza dei giorni scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con eventuali progetti, se ancora interessano: saranno finalmente alla vostra portata. In amore sono in ripresa moltissimi rapporti: godetevi questo momento di serenità e siate spensierati. Organizzate qualcosa di speciale per trascorrere una romantica serata con la vostra dolce metà e rilassarvi insieme. Single, Venere non farà mancare a voi la voglia di amare. A molti nativi, ancora solitari, le stelle dicono che vi troverete aperti alle novità e/o interessati a situazioni imprevedibili. Sarà vero? Diciamo che potrebbe essere un giorno particolarmente allettante per innamorarvi o, in mancanza, per qualcosa di molto piacevole. Nel lavoro, non avrete nulla da temere: il periodo scorrerà liscio, senza impegni o impacci eccessivi. Potreste avere risposte significative o nuove possibilità da sfruttare a vostro vantaggio.

Astrologia del giorno 4 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata di partenza della nuova settimana messa in conto con la poco invidiabile spunta relativa al "sottotono". Diciamo pure che per tanti di voi Capricorno la giornata di lunedì si manterrà sulla linea della scarsa sufficienza, non da disdegnare però in quanto a fine periodo ci saranno gradevoli cambi di rotta. Le predizioni del giorno in amore prospettano un litigio con la persona del cuore: calma, non sarà mica la fine del mondo! Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, per molti di voi tutto cambia e questo lo sapete bene. Questo inizio settimana però, sembrate un po' diversi dal solito: non lasciatevi turbare dalle cose che non vanno, ok? Piuttosto, cercate di rimanere tranquilli... Nel lavoro invece, anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte le energie non mancheranno: cercate di sfruttarle al meglio per fare quello che sembra impossibile.

Acquario - Giornata più che ottima, valutata dall'Astrologia con le splendide cinque stelle portatrici di buona fortuna. In generale, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie incombenze che dovrete affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase. Ottimo così, non mollate, ok? In campo sentimentale, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati, ok? Se single, invece, logicamente se siete innamorati e l'altra parte ancora non lo sa, questo è il vostro punto di svolta: se volete, fatevi avanti senza indugiare. Dice il saggio: "provare non costa nulla". Nel lavoro invece, qualche opportunità potrebbe arrivarvi all'orecchio da fonti esterne: datele il peso che meritano, ok? In via di riassestamento la parte relativa alla mansione e agli impegni in generale.

Pesci - Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppe problematiche, discreta anche in relazione al prossimo avvio settimanale. Diciamo che questo lunedì avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. Secondo l'oroscopo del giorno 4 novembre, riguardo l'amore, si consiglia una maggiore concentrazione sui problemi della coppia: se saprete ben amalgamare i vostri desideri con le aspettative del partner, trascorrerete senz'altro un discreto lunedì. Se single invece, apritevi a nuove amicizie perché per voi è tempo di rinnovamenti nella vita sociale, ok? Se ascolterete i nostri consigli, certamente avrete a che fare con felicità, allegria e nuovi incontri. Nel lavoro, in merito alle attività di routine nonché agli impegni quotidiani, avrete più soddisfazioni del previsto. Diciamo pure che tutto sembrerà procedere a vostro favore: usate l'ingegno!