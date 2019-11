Con l'undicesimo mese dell’anno che ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per quanto riguarda l’amore. Sarà un novembre positivo per il Leone che, finalmente, potrà risolvere le divergenze dei mesi precedenti e ristabilire l'equilibrio all'interno della coppia. Anche i Gemelli vivranno un mese interessante, soprattutto se sono alla ricerca di nuove conoscenze. Ecco l'Oroscopo del mese di novembre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche sull'amore.

Astri e stelle di novembre 2019 sull'amore per tutti i segni

Ariete: il nuovo mese porterà dei momenti di confusione e insicurezza. Saranno soprattutto le relazioni nate da poco ad avere delle difficoltà, potrebbero presentarsi delle incongruenze o dei ripensamenti. Non sarà, inoltre, un momento positivo per iniziare un nuovo rapporto sentimentale, tuttavia questo non esclude la possibilità di fare incontri occasionali o creare nuovi contatti.

Chi vive una relazione stabile, in piedi da tempo, non avrà nulla da temere. Attenti alle trasgressioni, qualcuno potrebbe non resistere alle tentazioni.

Toro: quello di novembre potrebbe essere un mese di alti e bassi per l‘amore. Le stelle sono favorevoli, tuttavia il segno potrebbe essere assorbito da altri aspetti, come il lavoro o situazioni legali, e quindi mettere un po’ da parte l’amore. Ma, come detto, le stelle sono favorevoli dunque sono favoriti gli incontri, così come le relazioni che nascono in questo periodo.

In tal senso fortunate si riveleranno le giornate intorno all’11 del mese.

Gemelli: novembre non sarà un mese negativo per i sentimenti, è certo però che non sarà tutto rose e fiori e i momenti sottotono non mancheranno. Ad accendere gli animi potrebbero essere questioni legate alla casa o alla gestione delle finanze. Tuttavia i Gemelli riusciranno a risolvere le piccole problematiche e ripristinare l‘equilibrio con il partner entro la fine del mese.

Chi è single potrebbe vivere esperienze interessanti ed instaurare nuovi legami. Cercate quindi di favorire i luoghi frequentati e le serate di svago.

Cancro: sarà il momento della resa dei conti per il segno e chi vive un rapporto instabile o pensa di non essere più innamorato del partner, prenderà un’importante decisione entro la prima metà di novembre. È un momento particolare per il Cancro, questo è il momento di liberarsi dei fantasmi del passato e guardare al futuro.

Chi è solo da tempo o vuole ricominciare dopo una separazione, potrebbe fare conoscenze interessanti, dovrà però trovare il coraggio di rimettersi in gioco.

Leone: il mese di novembre si rivelerà vantaggioso per i sentimenti. Per alcune coppie sarà un momento risolutivo: sarà infatti possibile superare definitivamente le problematiche nate precedentemente e ritrovare la complicità. Anche la passione si riaccende, soprattutto durante la seconda metà del mese.

Le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Se siete single da tempo o volete ricominciar dopo una delusione sentimentale, questo è il momento di guardarsi intorno. Se siete incastrati in un rapporto che non vi soddisfa, fareste bene a mettere un punto e andare avanti.

Vergine: questo segno non riesce facilmente a scindere i pensieri dai bisogni del corpo, dunque se in amore ci sono state delle problematiche anche la passione sarà in calo. Le stelle consigliano di affrontare i problemi di petto e di cercare delle soluzioni con tempestività o rischiate di creare delle distanze sempre più profonde tra voi e il partner. È un buon momento per i single che potranno fare delle conoscenze interessanti.

Bilancia: qualcuno potrebbe dover prendere delle scelte durante il nuovo mese, soprattutto se si vivono due relazioni parallele o si provano forti sentimenti per più di una persona. È invece un buon momento per le coppie e qualcuno potrebbe pensare a progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio. Tuttavia delle problematiche esterne, come per esempio noie lavorative, potrebbero mettervi di cattivo umore. Cercate di non riversare lo stress all’interno del rapporto di coppia e in famiglia.

Scorpione: novembre sarà un mese di rinascita per il segno che, grazie ad un quadro astrale estremamente vantaggioso, vivrà un buon momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Dunque non vi resta che sfruttare al meglio questo oroscopo positivo. Le coppie vivranno bei momenti di complicità ed intimità, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di far battere di nuovo il loro cuore. L’unico modo per non venire colpiti da questo influsso positivo, sarà restarsene chiusi in casa, ma le stelle confidano che il segno si apra a nuova vita.

Sagittario: con Venere e Giove positivi questo mese sarà ricco di emozioni e novità per il segno. Tutto potrebbe succedere a novembre per il Sagittario, un ritorno dal passato, il consolidamento di una nuova conoscenza o il crescere di un’amicizia. Gli astri hanno dei bei progetti in serbo per voi. Sia che siate single, sia che viviate in coppia, sarà un novembre ricco di passione e romanticismo, durante il quale non mancheranno le sorprese.

Capricorno: in questo momento non avete tempo per incontri occasionali e relazioni instabili. Il segno ha un forte desiderio di creare qualcosa di stabile, dunque si inizierà a parlare di matrimonio o dell’arrivo di un figlio. La passione è direttamente proporzionata alla forza del vostro sentimento e, in alcuni casi, sarà volto al desiderio di avere figli: è un momento fertile e gli astri sono favorevoli. A fine mese Venere entra nel segno, questo porterà maggiori vantaggi.

Acquario: sarà un mese più positivo di quello precedente, in cui sarà possibile risolvere le divergenze e ritrovare la serenità di coppia. Al contrario non è un momento vantaggioso per i single alla ricerca dell’anima gemella. Le stelle, infatti, non lasciano presagire la nascita di relazioni durature, ma non escludono la possibilità di fare incontri interessanti e trascorrere serate di svago e divertimento.

Pesci: le coppie che durante i mesi precedenti hanno vissuto dei momenti di incertezza si riavvicineranno, anche se solo alla fine del mese potranno ritrovare la complicità e la passione. Chi vive due storie parallele o si lascia spesso tentare dalle trasgressioni farebbe bene a prendere una decisione, prima di perdere tutto. Momento vantaggioso per i single, non mancheranno gli incontri e le possibilità di creare nuovi legami.