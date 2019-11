L'Oroscopo di domani, 6 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà questo primo mercoledì del mese. La Luna sarà ancora in fase crescente e tra meno di una settimana si verificherà l'attesissimo plenilunio.

Sono previste numerose attività sia in casa che fuori. Le emozioni saranno messe maggiormente in risalto così come i sentimenti. Qualcuno affronterà una situazione non propriamente eccezionale.

Alcuni avranno a che fare con determinati pettegolezzi e altri ancora noteranno dei miglioramenti all'interno della propria vita.

Entriamo quindi nel dettaglio delle previsioni del giorno per tutti i segni e la relativa classifica.

Classifica e oroscopo del 6 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 9° in classifica - In amore la situazione registrerà un netto miglioramento, ma sarà meglio attendere ancora qualche giorno.

Presto le cose si faranno più chiare e meno stressanti. Nel caso in cui ci dovessero essere delle situazioni schiaccianti o che non vi garbano più, tagliate i ponti immediatamente. Non potete accollarvi un certo peso solo per fare un piacere a qualcuno. Nel lavoro non si escludono attimi di agitazione, occhio a certi colleghi. Chi ha un'attività indipendente, deve verificare dei ritardi. Non affannatevi più di tanto, pensate alla vostra salute.

Toro - 6° posto - Rispetto alle scorse giornate, le cose gireranno meglio. La salute e l'umore sono in risalita, finalmente riuscirete a recuperate del tempo prezioso da dedicare a voi stessi. I legami che sono stati messi a dura prova, ora troveranno la via del chiarimento. Una colpo di fortuna favorirà una determinata azione. In giornata ci sarà da accompagnare un familiare o da sbrigare alcune commissioni casalinghe e personali.

Valutate l'idea di farvi avanti se c'è qualcuno che vi interessa.

Gemelli - 2° posto - Giornata favorevole in cui tutto filerà liscio come l'olio. Se avete dei dubbi, esigete chiarezza. Amate chiacchierare, infatti siete sempre in prima fila quando si tratta di spettegolare. Avete un parere su tutti ed emanante sicurezza. In questo mercoledì avrete a che fare con dei movimenti economici inaspettati e incontrerete una persona che vi ama segretamente.

Abbiate fiducia nelle vostre capacità e imparate a non dipendere troppo dalla tecnologia. Dedicatevi ai vostri cari, vi regaleranno soddisfazioni.

Cancro - 8° posto - L'Oroscopo di domani vi sprona a reagire di fronte agli ostacoli. Siete un segno carismatico ma anche fragile, spesso tendete ad ingigantire una sciocchezza. Chiedetevi se siete soddisfatti delle vita che conducete e agite di conseguenza.

Per le coppie giovani è in arrivo un periodo straordinario che rafforzerà ancora di più il legame. Avete molti progetti e sogni, circondatevi delle giuste persone che vi invogliano a lavorare su voi stessi. Il partner o un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, non tiratevi assolutamente indietro. Portate pazienza quando svolgete determinate attività perché innervosirsi fa perdere solo tempo e rovina la giornata.

Leone - 4° in classifica - Vi aspettano tre giornate efficienti a partire da questo mercoledì 6 novembre. I single incroceranno una persona interessante e che potrebbe rivelarsi un buon partner. Le coppie avranno a che fare con delle notizie a livello familiare. Siete in attesa di qualcosa. Non lasciatevi frenare dalla pigrizia e tirate fuori gli artigli. Siete pettegoli e spesso risultate invadenti. La salute è in miglioramento. Siete un segno creativo, ma in questa giornata sarete più ispirati e motivati che mai. Sfruttate questa positività per avvicinarvi al traguardo agognato. Non fate troppo tardi la sera.

Vergine - 3° posto - Qualcuno vi infastidisce troppo ma in questa giornata saprete metterlo al suo posto. Finalmente torna il sereno e tutto appare più calmo del solito. Rispetto agli altri giorni, tollerate meglio il tran-tran quotidiano. Ci sono delle perplessità a livello amoroso. Anche nelle amicizie potrebbero esserci dei dubbi, magari pensate che qualcuno sia falso nei vostri confronti. Occhio alle spese, rischiate di non arrivare a fine mese se continuate a sperperare senza controllo.

Previsioni del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 7° in classifica - Iniziate la mattina con il piede giusto e vi sentirete lucenti. Potrebbero esserci delle notizie importanti da non prendere sottogamba. Anticipate tutti se volete avere successo. Sarete tentati dalla voglia di mandare tutto all'aria e di procrastinare. Non fatelo o vi ritroverete pieni di lavoro nel weekend. Lasciatevi guidare dalle emozioni e non giudicate ogni cosa che fa il partner. I single dovrebbero tuffarsi nella mischia e fare vita mondana. La salute migliora, ma copritevi bene e non prendete troppo freddo onde evitare ricadute.

Scorpione - 1° posto - Qualche legame ha subito un rallentamento nei giorni precedenti. Da questo mercoledì le cose si trasformano in meglio, infatti si prospetta una giornata favorevole. Avrete dei notevoli riscontri in tutte le attività. Siete maggiormente comprensivi quando tutto va a buon fine. Qualcuno vi regalerà un consiglio che vi tornerà utile prossimamente. Evitate le discussioni, non intromettetevi nei problemi altrui. In casa ci saranno delle cose da riordinare e certe questioni da risolvere. Possibili cambiamenti in arrivo.

Sagittario - 5° posto - Vi aspettano 48 ore di emotività. Qualcosa vi impensierirà un po', forse un amore non corrisposto oppure un problema lavorativo o familiare. Qualcuno potrebbe chiedere il vostro aiuto. Presto la tensione scemerà e tutto si farà più semplice. Incominciate a preparare la lista dei regali di Natale perché presto giungeranno degli sconti e potrete risparmiare abbastanza.

Capricorno - 10° in classifica - In questa giornata la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Mantenete il controllo e la calma. Non vale la pena innervosirsi per gli altri. Non prendete tutto per oro colato, conta solo quello che provate. Rischiate di perdere tempo o di arrivare in ritardo. Chiaramente non sarà la vostra giornata migliore della settimana. Ciononostante, nel lavoro potrebbero arrivare delle gratifiche inaspettate, oppure un collega potrebbe aiutarvi. In serata riposate di più e staccate ogni tecnologia.

Acquario - 11° posto - L'oroscopo del giorno 6 novembre vi mette in guardia dalle insidie esterne. Alla guida dovrete fare molta attenzione. Occhio anche al portafoglio e alle persone che credete ottime amiche. Vivrete un'emozione travolgente. Non si escludono revisioni o compiti da ultimare. Possibili uscite di denaro per via degli imprevisti. Fate economia senza privarvi delle cose che vi piacciono, la vita è troppo breve per viverla male. Considerate di fare attività all'aria aperta poiché favorisce il buon umore.

Pesci - 12° posto - Sarete estremamente annoiati e privi di energia. Finirete per non concludere nulla e per rimandare degli appuntamenti. Nonostante questa parentesi, le vostre emozioni saranno messe alla prova. Valutate di tagliare via i rami secchi, è inutile trascinarsi dietro i pesi morti. Possibili entrate economiche. In casa avrete dei lavori da ultimare e sarete alle prese con un imprevisto particolare. Potrebbe farsi risentire qualcuno che non vedete da tempo. La salute traballa.