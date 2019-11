La prima settimana del mese ha ormai preso il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione e il Leone, che potranno fare affidamento sulla protezione di Venere e dedicarsi con serenità ai sentimenti. Al contrario i Gemelli vivranno una giornata leggermente sottotono, scandita da dubbi e insicurezze. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 6 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 6 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante queste giornate centrali della settimana ci saranno dei nodi da sbrogliare. Qualcuno infatti potrebbe dover pagare il conto per errori commessi in passato nella gestione dei soldi o nel rapporto di coppia. Sarà dunque un momento faticoso in cui sarà necessario mantenere la mente lucida e agire con cautela. Weekend di recupero.

Toro: Venere non è più in posizione contrastante, dunque durante il mese di novembre il segno potrà ritrovare un po’ di serenità. Le giornate centrali di questa prima settimana del mese saranno risolutive per le coppie che hanno delle situazioni da chiarire, ma anche per chi desidera avanzare una proposta o spostarsi in un’altra città. Anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Gemelli: il consiglio degli astri per la giornata di mercoledì 6 novembre è di essere prudenti, ma soprattutto di limitare la nascita di contrasti e polemiche in amore e all’interno dei rapporti interpersonali.

Il segno vivrà una giornata un po’ confusa, scandita da dubbi ed insicurezze, che lo renderanno nervoso e irritabile. Qualcuno potrebbe anche risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Cancro: arriva per il segno un momento migliore. Attenzione però, questo non significa che tutto andrà a buon fine, ma che riuscirete ad affrontare con più serenità anche situazioni “scomode”.

Nelle ultime giornate il segno ha raggiunto una maturità tale da permettergli ora di chiudere a cuor sereno alcune situazioni dimostratesi controproducenti. Dunque nelle prossime 48 ore potrebbero concludersi quelle relazioni che da tempo non funzionavano più o collaborazioni lavorative rivelatesi più dannose che produttive.

Leone: Venere e Giove vi sorridono, dunque durante questa giornata inizierà un buon momento di recupero.

Energico e grintoso il segno potrà dedicarsi al partner e alla famiglia, ma anche concedersi un po’ di tempo per se. Saranno momenti ideali per coloro i quali desiderano iniziare a praticare dello sport o un hobby.

Vergine: durante la giornata di mercoledì 6 novembre la stanchezza accumulata si farà sentire. Sarà una giornata sottotono dal punto di vista fisico, vi sentirete nervosi e di cattivo umore.

Dunque questo porterà alla nascita di conflitti e discussioni in famiglia e soprattutto in amore, specialmente se i contrasti sono già nati durante le giornate precedenti. In ambito lavorativo bisognerà prestare più attenzione del solito, la distrazione potrebbe farvi commettere qualche errore.

Bilancia: bisognerà sfruttate al meglio queste giornate centrali della settimana, che si riveleranno vantaggiose sia in amore che in ambito lavorativo. A partire dalla giornata di venerdì il segno vivrà, infatti, un momento calante, in cui risentirà anche di un calo fisico. Soprattutto i lavoratori dipendenti vivranno delle giornate sottotono, siete alla ricerca di maggiori sicurezze o sentite il bisogno di ridefinire il vostro ruolo all'interno dell’azienda.

Scorpione: con Venere nel segno le prossime giornate saranno molto importanti per lo Scorpione, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La complicità torna all’interno dei rapporti di coppia, dove si potranno vivere belle emozioni. Gli astri proteggono anche i single e coloro i quali desiderano confessare i sentimenti alla persona amata. Migliora la sfera lavorativa, dove non mancheranno le intuizioni e la creatività.

Sagittario: questa giornata sarà leggermente sottotono per il segno. In ambito lavorativo infatti potrebbero esserci dei ritardi e non è inoltre da escludere la nascita di conflitti e polemiche con colleghi e superiori. Si tratta tuttavia di un momento di recupero, destinato ad esaurirsi già durante il weekend. Fine settimana interessante, soprattutto per i single che potrebbero fare incontri speciali.

Capricorno: vi sentite creativi e la voglia di fare non manca. Le stelle ci fanno sapere che i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo, acquisteranno sempre maggior importanza con l’inizio del nuovo anno e porteranno a risultati concreti e forti soddisfazioni. Dunque seguite il vostro istinto e non abbiate paura di far valere le vostre idee. Recupero in amore.

Acquario: quella di mercoledì 6 novembre sarà una giornata interessante per il segno, che finalmente trova delle soluzioni a lungo ricercate. È un momento vantaggioso per le relazioni e anche chi durante il mese di ottobre ha attraversato dei momenti sottotono, ritroverà la serenità. In ambito lavorativo potrebbero continuare le problematiche, ma riuscirete a gestirle con tempestività e organizzazione. Recupero finisco.

Pesci: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di essere cauti e pazienti e soprattutto di evitare di perdere la calma alla minima sbavatura. Sono giornate in cui è possibile recuperare, soprattutto in amore, ma bisognerà adottare un atteggiamento calmo e disponibile. È un buon momento per gli affari, si possono ottenere belle soddisfazioni.