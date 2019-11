L'Oroscopo di domani, venerdì 8 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Si avvicina il plenilunio, per questo motivo ci si può sentire confusi e pensierosi. Alcuni segni si ritroveranno in piena fase evolutiva. Qualcuno dovrà combattere con delle insidie, altri faranno incontri di un certo spessore e altri ancora si destreggeranno tra lavoro e faccende domestiche. Anche le faccende di cuore avranno una loro importanza. Approfondiamo lavoro, soldi, salute, famiglia e amore scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni dell'8 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 12° posto - Venerdì insidioso. Gli altri vi vedono forti ma dentro di voi spesso vi sentite fragili e insicuri. Se avete un problema o un difetto, lo nascondete. Un'amicizia o un collega vi trasformerà la giornata. Chiedete aiuto se non riuscite a portare avanti alcuni impegni improrogabili. In serata non pensate a niente e concedetevi un buon romanzo o un bel film, magari davanti ad una caldissima cioccolata.

Toro - 2° in classifica - Vi ritroverete a chiacchierare con una persona interessante che magari vi offrirà dei validi consigli lavorativi e non. Chi è sposato da anni potrebbe sentirsi annoiato. Non cercate divertimenti altrove perché potreste pentirvene. Per andare avanti nella vita occorre liberarsi delle zavorre, quindi, e una storia è finita dovete chiuderla. Non distraetevi alla guida e cercate di guardare dove mettete i piedi, la sfiga è dietro l'angolo.

Gemelli - 3° posto - Siete abili ad attaccare bottone e a socializzare. In giornata farete nuovi incontri e magari conoscerete altre persone da aggiungere alla vostra cerchia di amicizia. Amate guardare la tv e spettegolare. In questa giornata ci saranno delle uscite, magari dovrete fare la spesa oppure sbrigare delle commissioni economiche. Non esagerate nel condire le pietanze e fate maggior movimento.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo dell'8 novembre sorride ai single che potrebbero incontrare una persona particolarmente affascinante. Siete un segno sognatore e tendete a illudervi. Per questa ragione in passato siete rimasti fortemente scottati da una delusione. Coloro che stanno insieme da tempo o sono sposati, nutrono delle insicurezze e temono nuove perdite. In giornata bisognerà fare attenzione ai figli o ai nipoti.

Qualche familiare vi chiederà un favore.

Leone - 7° posto - Nell'arco della giornata avrete a che fare con una persona che segretamente innamorata di voi. Siete un segno carismatico e affidabile, è meglio avervi come amici che come nemici. Amate darvi da fare ed odiate la noia. Possibili questioni familiari da risolvere, in serata, le coppie si ritroveranno a condividere un momento intimo.

Vergine - 8° in classifica - Se la vita vi sembra nera, rideteci sopra.

La miglior medicina è la risata. Circondatevi di gente interessante e positiva e smettete di frequentare i pessimisti. Presto giungeranno delle liete notizie. In questo venerdì ci saranno delle uscite e delle spese da effettuare. Occhio nel maneggiare alcuni oggetti, qualcosa si potrebbe rompere.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi sorridono. Già dal primo mattino potreste avere a che fare con un'interessante novità o un' operazione che vi permetterà di rifiatare. Sul piano economico tutto procederà speditamente. Per quanto riguarda l'amore, chi è in coppia nutre dei dubbi. Coloro che sono single, di tanto in tanto si ritroveranno a rimuginare sulle storie andate male in passato.

Scorpione - 10° in classifica - Guardatevi alle spalle perché una persona di vostra conoscenza non si comporta lealmente nei vostri confronti. Imparate a giocare d'anticipo e organizzate il weekend già in questa giornata. Tenete in ordine l'ambiente che vi circonda altrimenti finirete per impazzire dietro al caos. Prima di uscire di casa, verificate di aver preso tutto. Cupido potrebbe scoccare la sua freccia, non fatevi trovare impreparati.

Sagittario - 11° posto - Attenzione a come vi alzate, il buongiorno si vede al mattino. In questa giornata avrete molte faccende da sbrigare e vi ritroverete ad attendere. Non si escludono nervosismi. All'interno delle mura di casa ci sono dei lavoretti da fare. Valutate di ristrutturare o di cambiare i mobili. Tenete sotto controllo le finanze, onde evitare brutte sorprese.

Capricorno - 9° in classifica - La preoccupazione vi accompagna, soprattutto in questo periodo dell'anno. Con le feste in avvicinamento ci saranno maggiori uscite di denaro. Per evitare di trovarvi in bolletta, stilate un programma da seguire e mettete nero su bianco le cose che vi occorrono veramente. Dopodiché guardatevi attorno, potrebbero emergere delle offerte da non lasciarsi scappare assolutamente.

Acquario - 1° posto - Giornata al top, come non succedeva da tempo. Risulteranno favoriti gli incontri, il lavoro e le iniziative. La Luna vi supporterà, lasciatevi andare. In questo venerdì il vostro istinto sarà alle stelle. Adottate delle strategie valide e programmate in anticipo le cose da fare. La salute traballa, copritevi e mangiate sano per scongiurare influenze. Per allentare lo stress, la sera dovete imparare a sospendere le vostre preoccupazioni perché non serve a niente esserne ossessionati.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede un pochino rallentati. Odiate svegliarvi presto al mattino e tendete a rinviare la sveglia. Magari vi alzate controvoglia per colpa delle ore piccole fatte nella serata precedente. Adorate ricevere elogi, per questo siete soliti prendere seriamente i vostri compiti anche se non vi va di farli. Chi ama destreggiarsi tra i fornelli, questa sarà la giornata ideale per sperimentare nuove ricette.