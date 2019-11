L'Oroscopo di domani lunedì 25 novembre 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di lunedì vista con l'occhio critico dell'Astrologia? Bene, allora passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto alla giornata in analisi.

In questa fase a gongolare, grazie alla "top del giorno" assegnata al proprio segno, senz'altro gli amici nativi in Leone. Al generoso simbolo astrale di Fuoco arriveranno i flussi positivi generati dalla posizione speculare al 90% dello splendido quartetto Plutone-Saturno-Venere-Giove. Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio settimana puntiamo decisamente la lente in direzione di Toro e Gemelli.

Secondo le previsioni zodiacali del 25 novembre il potente segno di Terra (il Toro) e l'eclettico simbolo di Aria (Gemelli) saranno entrambi costretti, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla specularità negativa di Mercurio e Marte (in Scorpione), nel contempo sotto l'aggressiva opposizione di Urano. Andiamo pure a dettagliare in modo approfondito la giornata analizzando i segni da Ariete a Vergine, ovviamente in relazione ai settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro, subito dopo aver scoperto definitivamente la classifica con le stelle del giorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 25 novembre

Il prossimo lunedì ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni relativi alla prima sestina avranno una buona giornata. A fare da metro di misura sarà come al solito la classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante il giorno 25 novembre 2019. Come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia del periodo andrà a massimo beneficio dei nativi in Leone e Cancro: entrambi i predetti simboli astrali avranno a disposizione splendide effemeridi pronte a portare positività in campo sentimentale e nel lavoro. A metà scaletta, valutati a quattro stelle, i segni di Ariete e Vergine seguiti in coda dai già annunciati Toro e Gemelli entrambi sottotono.

A seguire, il responso condensato ricavato dagli astri ed espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Toro, Gemelli.

Oroscopo lunedì 25 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Il periodo richiederà un certo impegno unito ad altrettanta scaltrezza. Se non siete interessati a seguire certe regole per questo inizio settimana, non cercate di coinvolgere gli altri nelle vostre trasgressioni, sia ben chiaro.

In amore, sempre secondo quanto espresso dalle previsioni del giorno, il rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che vi sta dando attualmente, di questo ne siete più che convinti. Per invertire l'attuale tendenza basterà solamente volerlo, ma per davvero! Iniziate pure col metterci tanta passione, vedrete che alla fine raggiungerete inseme ciò che desiderate. Single, nessun problema importante all'orizzonte.

La vostra buona energia vi permetterà di trascorrere una giornata molto piacevole insieme agli amici più cari. In molti casi il bisogno di muovervi sarà in aumento e non riuscirete affatto a stare fermi facendovi notare dalle persone vicino a voi (che vi interessano). Nel lavoro è da parecchio che mancavano flussi concreti nel vostro cielo. Tranquilli, comincerete finalmente ad essere stimolati dalla Luna il che agevolerà le vostre scelte in materia.

Si prevedono soluzioni originali ai problemi del momento.

Toro: ★★. Partirà decisamente male questo vostro primo giorno d'avvio settimanale. Il problema è dovuto soprattutto alla pessima opposizione di Mercurio e Marte nei confronti del vostro Urano (nel segno). Dunque, tirate i remi in barca sia negli affetti che nelle amicizie in generale: prudenza! In amore, Luna e Venere nulla potranno fare per evitare il perdere della tranquillità in questo giorno: in gran parte sarà movimentato da malumori o incomprensioni soprattutto nella vita di coppia.

Cercate quindi di non trascurare la situazione, ma provate a rimediare ai problemi che eventualmente potrebbero crearsi. Se pensate di avere ragione sul partner, non attaccatelo/a di continuo ma usate un po' di diplomazia perché sarà più che necessaria in questo momento. Single, sarà una giornata dove vi alzerete già arrabbiati e non avrete voglia di vedere nessuno. Quindi, perso per perso non complicatevi di più la vita ma cercate di rilassarvi, magari con un bagno caldo e della buona musica: vederete, vi sentirete subito meglio.

Nel lavoro, gli astri vi invitano alla prudenza. Evitate, quindi, delle scelte affrettate perché una vostra eccessiva impetuosità potrebbe portarvi a scelte errate. Rinviate quindi il tutto a momenti migliori: le decisioni importanti prendetele più in là.

Gemelli: ★★. In arrivo un giorno valutato con molta probabilità come negativo. Dunque, questa parte iniziale della settimana si preanuncia abbastanza magra, in questo caso sotto i cattivi auspici di un inevitabile "ko". In amore, in questo periodo vi sentirete un po’ giù ma non per motivi di salute, piuttosto per l’umore che non vorrà saperne di risollevarsi.

Probabilmente la colpa sarà da imputare alla sfera sentimentale che non va come vorreste e per questo come sempre addosserete la colpa al vostro partner. Certamente sarete in evidente difficoltà. Incomprensioni e bisticci in primo piano per colpa di chi? La soluzione è semplice: seguendo l’istinto, non sbaglierete di sicuro. Single, troverete modo di mostrare chi siete veramente, soprattutto nei rapporti affettivi che più contano per voi. Con qualcuno a voi caro qualcosa potrebbe cambiare molto presto...

In altri casi lasciate stare per un po' la timidezza ma ascoltate i vostri sentimenti, altrimenti resterete da soli per sempre. Nel lavoro, invece, cercate di eliminare i pensieri negativi e concentratevi su quelli realmente importanti. Quindi, organizzatevi al meglio risolvendo in primis le questioni in sospeso, vedrete che così facendo tutto si sistemerà.

Le predizioni del giorno 25 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Partirà e soprattutto terminerà davvero "alla grande" questo vostro lunedì, portando fortuna e positività al primo giorno della settimana.

Il consiglio è quello di sfruttare ogni singola opportunità che dovesse arrivare, in qualsiasi ambito. Le previsioni di lunedì, intanto, annunciano in amore tanta stabilità sia nel cuore che nei rapporti in generale. Finalmente vi renderete conto di quanto veramente valete e soprattutto di quanto vale il partner per voi. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme alla persona amata: approfittare di questa splendida giornata puntando magari tutto su iniziative ad ampio respiro oppure per dare una buona spinta alle cose attualmente in sospeso o in stallo.

Single, avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se riuscirete a stare con i vostri amici di sempre. Approfittate di questo momento positivo anche per incontrare altre culture e altri modi di pensare diversamente da voi, vedrete che sarà interessante. Nel lavoro, infine, gli astri regaleranno un pizzico di fortuna in più che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà sicuramente a realizzare un progetto ambizioso.

Leone 'top del giorno'. Da quanto si evince dal vostro cielo astrale, la giornata si presume possa essere davvero "stellare".

Dunque, periodo all'insegna della buona sorte, del buon fare e della fantasia, il tutto legato ad una fervida immaginazione: questi i regali per voi dalle stelle del 25 novembre (il che non è poco!). In amore, intanto, le coppie metteranno in luce molti punti positivi del proprio rapporto cercando così di aumentare le possibilità di divertimento ma anche di passione. Molte coppie infine (ri)troveranno quell’intesa e quella sana voglia di proseguire verso progetti solidi e duraturi. Riuscirete a trasformare molti dei vostri sogni in piacevole realtà. Single, sappiate fin da ora che probabilmente avrete tanta voglia di tenerezza e di poesia. Quindi, in questa giornata vi immaginiamo pittori della vostra vita dove, con tavolozza e pennello, catturate con l'aiuto di Venere tutti i momenti meravigliosi che la giornata senz'altro vorrà offrire. Nel lavoro, le stelle vi saranno di grande conforto senza dimenticare l'appoggio di Plutone e Saturno speculari positivi. Un mix astrale davvero formidabile sosterrà le vostre ambizioni professionali rendendo la vostra mente vivace e brillante come non mai! Metterete così tutto l'entusiasmo e l'energia che avrete a disposizione al servizio della buona riuscita del periodo.

Vergine: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatica o poco reattiva alle vostre attese. Cercate innanzitutto di non sprecare taluni opportunità che si dovessero manifestare nel frangente. L'astrologia di lunedì prevede poche opportunità su cui puntare ma altrettante poche affannosità su cui intervenire. L'oroscopo di domani 25 novembre in amore vi indica pronti a fare concessioni che saranno positive per il vostro rapporto. Avrete maggiore controllo sul corso degli eventi e capirete più chiaramente le procedure da seguire nei confronti della persona amata. Single, il vostro coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi. Non frenate il vostro entusiasmo perché grazie ad esso otterrete grandi soddisfazioni. Nel lavoro, intanto, sostenuti da Urano il periodo regalerà lo spunto necessario che mancava. Quindi, delle idee luminose o positivi cambi di rotta non si dovranno affatto escludere anche perché avrete grinta e motivazione necessarie per mettervi in gioco. Avanzate proposte interessanti in modo da rivendicare le giuste ricompense!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.