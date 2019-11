L'Oroscopo di domani, domenica 24 novembre, prevede una condizione di tensione per i Gemelli mentre il Sagittario sarà alle prese con la risoluzione di alcuni problemi. Scopriamo le previsioni di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: se negli ultimi mesi avete dovuto far i conti con degli intoppi che vi hanno bloccato, adesso potrete ripartire più carichi di prima. Alcuni potrebbero dover chiarire la loro posizione in amore.

Chi è single potrà lasciarsi andare maggiormente con le nuove conoscenze.

Toro: si prospetta una giornata all'insegna dell'energia. In ambito lavorativo potrete trovare un impiego che vi aggrada maggiormente a livello economico. Fine settimana abbastanza positivo anche per chi vuole conoscere persone nuove.

Gemelli: il 24 novembre ci sarà una condizione di tensione. Vi sentirete insoddisfatti e proverete a fare delle cose nuove.

Alcuni potrebbero decidere di frequentare persone diverse dal solito. Potrete contare su una buona dose di fortuna.

Cancro: momento importante in ambito sentimentale. Chi è sposato potrebbe aver vissuto dei momenti di difficoltà, chi ha iniziato da poco una nuova storia d'amore si sentirà più spensierato. Se ci sono stati degli scontri in famiglia, avrete modo di risolvere.

Leone: sarete tra i segni più forti e favoriti.

Chi sta lottando per raggiungere un risultato potrà finalmente ottenere i primi successi. Riuscirete a rimettervi in carreggiata nella giusta maniera, ma non mancheranno gli ostacoli.

Vergine: in ambito lavorativo potreste essere implicati in qualche progetto che non si sta rivelando come avevate immaginato. In questa giornata del 24 novembre potreste dover fare delle scelte. In amore sentirete il bisogno di essere maggiormente compresi dal partner.

Le previsioni per gli altri segni

Bilancia: in amore risulterete parecchio affascinanti agli occhi degli partner. Anche chi è single potrebbe attirare a sé persone molto interessanti. Sul lavoro potreste sentire addosso il peso di parecchi responsabilità che vi sono state scaricate dai colleghi.

Scorpione: siete delle persone molto intuitive e piene d'idee. Alcuni di voi potrebbero star cercando di risolvere alcune problematiche.

Le amicizie e gli amori che nasceranno in questo periodo potranno rivelarsi importanti. Sul lavoro riuscirete a farvi notare per la vostra professionalità.

Sagittario: se ci sono dei problemi che da tempo vi stanno mettendo in difficoltà, in questa giornata del 24 novembre potrete riuscire a risolverne alcuni. In ambito sentimentale invece si prospetta una fase abbastanza tranquilla.

Capricorno: sarete molto presi dal lavoro, tanto da risultare assenti in famiglia e con il partner.

Per lo più sarà una giornata positiva, che vi porterà a fare delle riflessioni su alcuni aspetti della vostra vita. Chi ha una relazione d'amore molto importante potrebbe avere dei ripensamenti.

Acquario: Giove in aspetto favorevole vi regalerà una grande carica, recupererete la vostra energia e ci saranno minori tensioni da dover affrontare. La fortuna sarà dalla vostra parte. In amore sarà necessario che siate più chiari.

Pesci: in amore avrete bisogno di vivere delle emozioni forti per sentirvi maggiormente coinvolti. La tensione non mancherà in questa giornata del 24 novembre e basterà poco per far scatenare un litigio. Alcuni di voi potrebbero essere preoccupati per una persona cara.