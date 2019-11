L'Oroscopo di domani martedì 26 novembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al come andrà la giornata in amore e sul lavoro. Pronti a togliere il velo al secondo giorno di questa ultima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione in questa sede (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine) evidenziamo alcune novità interessanti l'Astrologia del momento.

Nella fattispecie c'è da segnalare in questa giornata il transito della Luna in Sagittario e l'entrata di Venere in Capricorno: curiosi di sapere a chi porterà fortuna i preannunciati movimenti astrali? Diciamo che a risultare vincenti sia in amore che nel lavoro, come da titolo, saranno senz'altro gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Leone che insieme all'Ariete e alla Vergine potranno contare su uno splendido periodo da cinque stelle.

Vista l'attuale Carta Astrale, si presume possa essere un periodo abbastanza efficace e produttivo anche per i nativi dei Gemelli nonché del Cancro, coppia valutata a quattro stelle e pertanto in "odore" di buona positività quotidiana. Chiudiamo questa breve anteprima con il segno del Toro, al quale le previsioni zodiacali del 26 novembre annunciano un giorno in massima parte in salita (sottotono). Vediamo a questo punto di approfondire meglio la questione valutando l'andamento quotidiano segno per segno e relativa classifica stelline.

Classifica stelline 26 novembre 2019

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al "top" e quelli "flop", messi in preventivo per il prossimo martedì. A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori in questo secondo giorno della corrente settimana? A dare le giuste info, si spera, come sempre le effemeridi quotidiane il cui responso è chiaramente indicato dal numero di stelline (da due a cinque) presenti nella nostra classifica stelline quotidiana.

A tenere banco in questo frangente è la scala di valori interessante il giorno 26 novembre 2019, nel frangente impostata sui simboli astrali relativi alla prima metà dello zodiaco. Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo Ariete, Leone e Vergine (cinque stelle). La parte centrale nella scala del periodo invece, quella per intenderci indicante i frangenti di routine, è rappresentata da Gemelli e Cancro (quattro stelle). A chiudere il giro, il Toro (sottotono).

★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 26 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. All'orizzonte ci sono molte novità per voi dell'Ariete, frutto di Luna e Venere estremamente positivi per molti nativi. Ci sono tante buone idee da mettere in campo, magari opportunità eccellenti da cogliere o nuove proposte da prendere in considerazione. Anche le prospettive economiche sono parecchio favorevoli: buone nuove in arrivo a più di qualcuno di voi, in primis a coloro di seconda decade e poi agli altri.

Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, se avete una storia piena e felice lasciate che la fantasia vi regali dei momenti appassionati, saranno molto apprezzati dal vostro partner. Godevi quindi ogni attimo e non rimandate nulla al domani. Single, sarà un momento ideale per fare il punto della situazione, ok? Comprendete bene cosa funziona e cosa non vi appaga nella vostra condizione e, una volta capito l'arcano, potrete procedere perfezionando una storia in corso o scrivendo la parola fine a una faccenda che si va complicando giorno dopo giorno.

Nel lavoro infine, sarà sicuramente il vostro giorno, non solo perché avrete gli astri a favore del segno ma soprattutto perché potrete anche contare su nuove opportunità in arrivo. Siate svegli, in molti casi piccoli dettagli potrebbero fare la differenza. Se siete professionisti in carriera o in proprio, una ventata d'aria nuova darà ossigeno a una situazione che si stava facendo soffocante.

Toro: ★★★. Partirà a rallentatore questa parte della settimana, sotto le prospettive poco efficaci dei periodi giudicati "sottotono".

In questa giornata dovreste cercare di mantenere la calma, perché l’evento che state aspettando è ancora lontano e non vale la pena arrovellarsi tanto prima del dovuto. Abbiate soprattutto rispetto di chi vi asseconda e che fa di tutto per non farvi pesare il vostro umore "ballerino". In amore, la Luna in Sagittario non vi aiuterà abbastanza e quindi avrete l'umore di colore grigio e lo spirito un po' sopito. Chiedetevi che cosa desiderate veramente dalla vita e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore comprensione aiuterà sicuramente a riavvicinarsi al partner.

Single, si prevede un brusco cambiamento nel vostro cielo astrale e l'odierna Luna anticiperà, per così dire, contrasti e discussioni, specialmente con le persone vicino a voi. Fidatevi di voi stessi e seguite l'istinto che non potrà di certo tradirvi proprio ora! Consiglio: evitate di vivere troppo freneticamente il periodo, ma regalatevi dei momenti di relax e di riflessione, vi aiuteranno a stare meglio. Nel lavoro, evitate di commettere passi azzardati perché questo non è certo il momento. In futuro potrebbero esserci investimenti migliori, quindi pazientate e non abbiate fretta.

Gemelli: ★★★★. Una giornata buona, ovviamente da tenere in considerazione soprattutto se dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In generale però, tutto abbastanza bene su questo fronte. Un’iniziativa un filo rischiosa regalerà belle soddisfazioni (morali e finanziarie) a chi svolge un’attività autonoma, indipendente. Se saprete sfruttare una discreta opportunità che potrebbe presentarsi a metà-fine pomeriggio, troverete la soluzione a quel problema (abbastanza serio) che solo voi conoscete.

In amore, godetevi la giornata in compagnia di un partner attento alle vostre richieste e vivete tutto con l’entusiasmo delle cose belle della vita. Lasciatevi quindi andare alle passioni, aprite la mente e il cuore alle novità, di certo pronte a regalare un presente sempre più stimolante e coinvolgete. Il partner in tutto questo sarà parte attiva: vedrete che sarà appagante. Single, un atteggiamento positivo in amore potrebbe essere una scelta da seguire. In molti casi comunque diciamo pure che potrebbe essere una di quelle giornate da ricordare, ovviamente dal punto di vista sentimentale.

Uscite, quindi e non rimanete in casa, conoscete gente nuova e divertitevi. Nel lavoro, gli astri faranno a gara per agevolarvi, perché attorno a voi ci saranno opportunità da cogliere al volo. Persone interessanti da avvicinare potrebbero essere utili in ambito professionale.

Astrologia del giorno 26 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si prevede una splendida giornata in grado di regalare tanta fortuna a questa parte della settimana. Diciamo che a gongolare potrete essere soprattutto voi Cancro, in special modo se nativi di prima e seconda decade.

La Luna, ottima alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In alcuni momenti del periodo vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti. In generale il cielo ha deciso di premiarvi: finalmente riuscirete a passare un periodo sereno come piace a voi. Le previsioni di martedì parlando d'amore, indicano che la coppia funzionerà molto bene. In tanti metterete in primo piano tanto entusiasmo e affetto quanto basta, in tutto ciò che farete. In più, sarete disponibili a cambiare alcune regole del vostro rapporto parlandone apertamente con la persona amata: infatti sarà proprio la buona comunicazione a rendere positivo tutto ciò che avete creato insieme al partner.

Single, sarete più vulnerabili del solito ma anche più contenti. Forse non tutti i problemi si potranno risolvere positivamente ma, grazie a nuove opportunità da sfruttare in campo sentimentale, sarete di certo più ottimisti in proposito. Nel lavoro infine, con una diversa prospettiva davanti, vi sentirete rinascere. Certamente non ci saranno problemi difficili da risolvere, con le stelle pronte ad esaltare la vostra simpatia e le vostre doti naturali di mediazione.

Leone: ★★★★★. In arrivo un martedì 26 novembre davvero da gustare fino in fondo. La Luna in Sagittario insieme a Venere in Capricorno, senz'altro darà spazio a ottime occasioni da sfruttare in campo sentimentale come in quello puramente economico. Insomma, il periodo interessante il secondo giorno di questa settimana diciamolo pure, potrebbe essere davvero al limite della perfezione. In amore, sarete pappa e ciccia con il partner, vi stimola questa prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo. Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime festività, vedrete che sarà molto romantico per entrambi. Single, le stelle promettono per la giornata di martedì un grande ottimismo, un forte slancio e tanta disponibilità verso il campo degli affetti. Quindi fatevi belli ed uscite con gli amici e soprattutto siate pronti per nuovi incontri: la vita è bella e vale sempre la pena di essere vissuta. Nel lavoro informatevi, leggete i giornali e seguite con attenzione la cronaca ma anche l'andamento dei mercati. Avrete così la possibilità di portare a casa brillanti risultati professionali, grazie alla vostra preparazione nel settore dove operate.

Vergine: ★★★★★. Si preannuncia un ottimo martedì intriso di positività e anche un pizzico di buona fortuna: a coloro che avessero bisogno di cambiare qualche cosa della propria vita, magari di sperimentare situazioni nuove, diciamo di stare tranquilli. Invece chi intendesse fare qualcosa di innovativo ma non è particolarmente ferrato a poterlo fare, l'invito è di stare attenti a dove andranno "a parare": facile prendere lucciole per lanterne, chiaro? L'oroscopo di domani 26 novembre invece consiglia in amore di avere molta fiducia in se stessi. Diciamo che quasi tutto andrà bene nella vostra vita sentimentale quotidiana: in alcuni casi stenterete perfino a credere ai vostri occhi! Avrete timore di dovervi svegliare da un momento all'altro e scoprire che si tratta solo di un sogno! Brividi ed emozioni invece, scandiranno sicuramente la serata: sarete innamorati, felici e ricambiati. Single, vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento che potrebbe rendere la vostra vita ricca di batticuori e di trepidazioni. Con lo scorrere della giornata vivrete così un'accresciuta consapevolezza del tempo che passa e quindi del valore dell'amore. Vi renderete conto di non poter più fare a meno di "quella persona"... Nel lavoro, per chiudere, la Luna rafforzerà sicuramente l'ottimismo e la fiducia nelle vostre capacità. Sarà senza dubbio un martedì fortunato sul piano dei guadagni, grazie a un cielo amico che sosterrà le vostre iniziative e tramuterà in successo tutte le vostre azioni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.