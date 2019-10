Durante il weekend del 2 e 3 novembre, i nativi Toro saranno molto tranquilli e inclini ad amare il partner, mentre Gemelli preferirà dedicarsi allo shopping. Un evento emozionante potrebbe coinvolgere i nativi Capricorno, mentre Acquario potrebbe sentirsi piuttosto stanco e decidere, in questo modo, di rimandare alcune faccende. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 2 al 3 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 novembre, segno per segno

Ariete: riuscirete a trovare la calma necessaria per trascorrere un fine settimana del tutto tranquillo.

Ci sarà molta voglia di passare del tempo con la vostra dolce metà, nonché di mostrare ai colleghi quanto valete. Voto - 8

Toro: grazie ad alcuni chiarimenti con il partner, durante il weekend riuscirete a ritrovare un po’ di pace e serenità, ritrovando, inoltre, la giusta intesa di coppia. Con il partner trascorrerete delle serate molto romantiche. Voto - 7,5

Gemelli: avrete una gran voglia di shopping, giusto per rilassarvi e svagare la vostra mente dopo le precedenti giornate piuttosto pesanti, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Voto - 7,5

Cancro: vi sentirete piuttosto affaticati considerata la grande quantità di lavoro da svolgere. Per portare tutto a termine provate a chiedere aiuto a un vostro collega. Voto - 6,5

Leone: farete un resoconto di tutti i successi che avete raggiunto nelle giornate precedenti. Sarete molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dei vostri guadagni, ma adesso dovrete riparare alcune lacune della vostra relazione.

Voto - 6,5

Vergine: potreste prendere in considerazione l'idea di fare un viaggio con il vostro partner durante il fine settimana, per riuscire ad allentare la tensione e consolidare il vostro rapporto. Voto - 7,5

Bilancia: avete finalmente deciso di deporre l'ascia da guerra e migliorare i rapporti per quanto riguarda l'ambito familiare. In amore non ci sarà molta intesa, ma il vostro rapporto sarà piuttosto buono.

Voto - 7

Scorpione: prenderete bene l'idea di staccarvi dal lavoro in vista del fine settimana. In questo modo potrete dedicarvi di più a voi stessi e portare avanti un hobby a cui tenete molto. Voto - 7,5

Sagittario: lavorare anche durante il fine settimana non vi disturberà più di tanto, anzi, sarà un modo per portarvi avanti con il lavoro e prepararvi a una settimana più leggera. Voto - 8

Capricorno: un evento emozionante e del tutto inatteso potrebbe rendervi particolarmente felici durante il fine settimana, con una gran voglia di condividere tale gioia con chi più amate.

Voto - 9

Acquario: un po’ di stanchezza potrebbe farvi sentire giù di morale. Cercate di pensare positivo, presto riuscirete anche voi a trovare del tempo libero per riposarvi. Voto - 6

Pesci: per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potreste apparire freddi e distaccati a causa di alcune delusioni. Non disperate: riuscirete presto a rifarvi. Voto - 6