L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre offre splendide opportunità a ciascun segno zodiacale. Luna dapprima in Acquario, poi in Pesci e infine in Ariete, punta un riflettore sull'emotività, l'intuizione e su un modo di amare più libero e indipendente. Buone le opportunità lavorative per lo Scorpione, la Vergine, Ariete e Leone. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Armonie e nuovi interessi nell'oroscopo dal 4 al 10 novembre

Ariete: la settimana inizierà in maniera molto originale grazie all'influenza lunare dall'Acquario, che elargirà nuove idee e un'intuizione benefica per cogliere le occasioni amorose, e quelle professionali, al volo.

L'astro d'argento entrerà poi nel segno a fine settimana, elargendo passionalità e regalando una curiosità intellettuale tutta da investire in campo lavorativo.

Toro: Luna in quadratura con Urano darà il via a una settimana un po' turbolenta per i sentimenti, ma non siate frettolosi nel prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Mal tollererete anche le responsabilità lavorative, ma già a metà settimana nuovi transiti planetari potenzieranno l'intuizione e il romanticismo.

Gemelli: la settimana partirà alla grande con Luna in trigono favorevole a Marte. Fatevi valere in ambito professionale, in amore riuscirete ad attrarre una preda amorosa dalla vostra parte. Attenzione: già a metà settimana una nube passeggera potrebbe offuscare quest'energia portentosa.

Cancro: molto comprensivi nei confronti degli altri, assimilerete le sensazioni altrui come "spugne di emozioni".

Attenzione però a non lasciarvi prendere da un'eccessiva confusione mentale, sprigionata da Luna e Nettuno in congiunzione dai Pesci, che potrebbe non farvi trovare le parole giuste, anche sul lavoro.

Leone: l'opposizione lunare si farà sentire già da lunedì e potrebbe creare un modo di amare troppo cerebrale, che potrebbe rovinare le relazioni amorose. Venere, in compenso, sarà dalla vostra, poiché posizionata in trigono dal Sagittario, quindi approfondirete di più l'amore aprendovi a un dialogo costruttivo.

Buono il lavoro.

Vergine: attenzione a una metà settimana un po' pesante per i sentimenti, dove Luna remerà contro e potrebbe creare confusione mentale. Anche Venere in quadratura non favorirà tanto l'amore, ma in compenso otterrete belle soddisfazioni in ambito lavorativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: splendide le sensazioni amorose con Marte garante di una passionalità profonda.

Attenzione solo a un weekend che vedrà Luna in opposizione, che potrebbe rendervi lunatici. In ambito lavorativo siate più costanti nel portare avanti i progetti con maggiore fermezza.

Scorpione: l'astro d'argento nel segno dei Pesci, a metà settimana, potrebbe rendervi molto suggestionabili a causa di una spiccata sensibilità, che diventerà quasi preveggente nei confronti dell'amore. Non esitate quindi neppure in ambito lavorativo, i pianeti sono dalla vostra parte.

Sagittario: avvio di settimana un po' teso anche per la sfera lavorativa, con Luna in quadratura a Venere, ma non temete, vi rifarete nel fine settimana quando l'astro d'argento formerà uno splendido trigono e vi renderà simpatici. Di certo non passerete inosservati in un gruppo di amici.

Capricorno: ricettivi e concilianti, approfondirete i sentimenti con slancio e tenendo conto di una riflessività che non vi abbandonerà mai. In ambito lavorativo attenzione a non esagerare con i sogni, potreste cadere vittima di progetti irrealizzabili.

Acquario: Luna entrerà nel segno già da lunedì e garantirà sensazioni libere che si esprimeranno in ambito sentimentale, con un modo di amare più indipendente che terrà conto dei propri spazi. In campo lavorativo l'originalità sarà tutta da applicare nei progetti per ottenere successo.

Pesci: a metà settimana la presenza di Luna si fonderà con quella nettuniana e sarete molto intuitivi e sensibili alle emozioni. Attenzione però a non fraintendere e a non essere fraintesi a causa di questo transito, che potrebbe creare un po' di confusione mentale.