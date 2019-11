Durante la giornata di lunedì 11 novembre, influenzato da una Luna positiva, Toro tirerà le somme di una settimana lavorativa molto faticosa, mentre Gemelli sentirà la necessità di condividere le proprie esperienze con il partner. Infine, Vergine attraverserà una fase di benessere. Nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di lunedì 11 novembre 2019.

Previsioni lunedì 11 novembre 2019

Ariete: la sfera sentimentale andrà a gonfie vele durante la giornata di lunedì.

Se volete compiere un gesto speciale nei confronti del partner, fatelo. Se siete single avrete buone occasioni per fare conquiste. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovarvi a rivaleggiare con un collega appena arrivato. Plutone potrebbe causare delle incomprensioni, fate attenzione. Voto - 7,5

Toro: giornata autunnale abbastanza movimentata per i nativi del segno. Potrebbe esserci qualche contrasto familiare o qualche piccola discussione fra amici, che vi renderà nervosi.

In ogni caso, non sempre può essere una buona idea essere scontrosi con chiunque. Se siete single, provate a fare nuove conoscenze. Quando lavorate ad un nuovo progetto, dovete pensare a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti e la vostra abilità. Una Luna in quadratura al vostro segno, vi aiuterà a fare bene i conti. Voto - 7.

Gemelli: Venere e Giove continuano a essere tecnicamente ostili dal Sagittario.

Con questa configurazione astrale, sentirete la necessità di condividere in intimità col vostro partner un momento piacevole. La Luna nel segno del Toro vi dona sensibilità e intuito. I single inizieranno a trovare delle difficoltà per conquistare una persona in particolare. In ambito lavorativo, riuscirete a terminare le vostre iniziative più ambiziose, portando a compimento molte incombenze lasciate in sospeso.

Voto - 7,5

Cancro: tanto buonumore accoglierà i nativi del segno durante la giornata di lunedì. Saprete sfruttare bene il vostro fascino per regalare a voi e al partner momenti di passione di una bellezza unica. Se siete single non statevene ad aspettare l'amore seduti sul divano. Non rifiutate inviti, corteggiamenti, anche nuove conoscenze che inizialmente vi potranno solo incuriosire. Il lavoro procede bene e dopo una settimana di sacrifici e di ore piccole, potrete concedervi il riposo meritato.

Voto - 8

Leone: gli influssi di Venere in Sagittario vi mettono voglia di armonizzare la vita familiare, specie se siete nati nella seconda decade. Marte nel segno della Bilancia vi dona la grinta necessaria per portare avanti le vostre idee all'interno della vostra relazione di coppia. I single dovranno agire con determinazione se vogliono riuscire a trovare l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, impegno, costruzione paziente e tenacia sono le parole chiave che vi consentono di giungere al successo.

Voto - 8

Vergine: attraverserete una fase di benessere, di relax, che vi permette di ragionare a mente serena sul vostro futuro. La vostra relazione di coppia procede magnificamente. Sentirete inoltre il bisogno di creare un’atmosfera particolare, utile per avanzare eventuali proposte. Se siete single, potreste farvi trascinare dai sentimenti, ma attenzione perché non sempre portano dove volete veramente. Fate un bilancio sul vostro lavoro. Le vostre virtù fondamentali, come la costanza, la serietà e la competenza, sono state messe in luce nei giorni scorsi in ambito professionale. Continuate a mostrare tali virtù e diventare dei lavoratori sempre più affidabili. Voto - 8,5

Bilancia: la sfera sentimentale vi dona momenti di delicato scambio affettivo con la persona amata, specie in serata e se siete nati nella terza decade. I single dovranno fare bene i conti prima di aprirsi ad una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro, riordinate mentalmente quanto avete realizzato negli ultimi giorni. Capite che avete organizzato la settimana di lavoro in perfetta efficienza, ora programmate le giornate successive. Voto - 8

Scorpione: Sole vi dona nuovi obiettivi da raggiungere per quanto riguarda il lavoro. Dopo un po’ di fatica in più, arrivate a chiudere i vostri impegni lavorativi con soddisfazione, ottenendo grandi gioie. Se siete single, non disperate: anche se non è il periodo adatto, arriverà l'amore anche per voi. Voto - 7,5

Sagittario: la gioia di vivere che contraddistingue il vostro segno vi accompagna con forza per tutta la giornata di lunedì. Venere contribuisce a veloci conquiste per i cuori solitari, spesso in rapidi e gratificanti flirt. Le relazioni di lunga data trascorreranno delle ore di divertimento, utili per aumentare l'intesa di coppia. Voto - 9

Capricorno: sentirete un intenso bisogno di intimità con il vostro partner durante la giornata di lunedì. La Luna, componente indispensabile del sentimento amoroso, vi stimola a chiedere alla vostra dolce metà momenti di relax assoluto, specie se nati nella prima decade. Fate attenzione a non essere assillanti in quanto l'affiatamento potrebbe risentirne. I single proveranno a seguire l'istinto per trovare la loro anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, la serietà con cui conducete e trattate i rapporti vi consente di ottenere sempre più stima e consensi. Voto - 7,5

Acquario: non badate a piccoli nervosismi e lievi contrattempi durante la giornata di lunedì. La situazione non è così grave. Cercate di essere più ottimisti. In amore non date peso a qualche piccolo malumore del vostro partner, specie se siete nati della seconda decade. Se siete single, non mancheranno occasioni di divertimento. In ambito lavorativo, lasciatevi alle spalle qualche malumore passeggero con i capi o con persone prepotenti con cui avete avuto a che fare di recente e concentratevi al massimo sulle vostre mansioni. Voto - 7

Pesci: Sole vi permette di trascorre dei momenti felici durante la giornata di lunedì. La vostra dolcezza, il vostro carattere comprensivo e capace di osservare gli aspetti più complessi della realtà trionferà in diverse situazioni per quanto riguarda l'ambito sentimentale. I single dovranno invece dominare gli impeti di passione. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci tante mansioni da portare a termine, arriverete a fine giornata con una certa stanchezza. Se avete fatto un buon lavoro, sarete abbastanza soddisfatti. Voto - 7,5