La giornata di domani, lunedì 11 novembre, sarà positiva per il Toro, che per quanto riguarda i sentimenti si prepara a vivere un momento ricco di sorprese ed emozioni. Anche il Cancro inizierà la settimana con delle belle soddisfazioni. Il Leone potrebbe subire dei ritardi. Di seguito l'Oroscopo di lunedì 11 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 11 novembre 2019

Ariete: sarà una giornata interessante per il segno. Qualcuno potrebbe ricevere una telefonata inaspettata che cambierà il corso della settimana. È un buon momento per i single, gli astri favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Al contrario delle problematiche di natura economica o lavorativa, potrebbero nascere dei contrasti all’interno dei rapporti di coppia.

Cercate di non sfogare sul partner il nervosismo lavorativo.

Toro: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana vantaggiosa per il segno, soprattutto in amore e per i rapporti personali. È un buon momento per le coppie, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro e le stelle favoriscono i nuovi incontri per i single. In ambito lavorativo invece potrebbero sorgere delle incomprensioni, soprattutto con Gemelli e Vergine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Qualcuno potrebbe risentire di malesseri stagionali e fastidi alla gola.

Gemelli: è un momento interessante per il lavoro e la questioni pratiche in generale. In questa giornata potrebbero esserci dei ritardi. Il consiglio degli astri è di restare concentrati, non perdere di vista i propri obiettivi e continuare a lavorare. In amore sarà meglio evitare di dar vita a nuove polemiche, soprattutto per chi vive rapporti già in crisi.

Cancro: dopo un momento sottotono, durante questa settimana il segno potrà rilassarsi. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Chi ha iniziato qualcosa di importante nei mesi passati, raccoglierà ora i frutti del lavoro svolto, mentre chi decide di avviare un nuovo progetto avrà buone possibilità di riuscita. I contrasti potrebbero continuare nel rapporto di coppia, questo è il mese delle decisioni, dentro o fuori.

Leone: la giornata di lunedì 11 novembre sarà leggermente sottotono per il segno. Potreste risentire di un calo fisico, che vi costringerà a rallentare i ritmi e rimandare alcuni appuntamenti. Potrebbero inoltre verificarsi degli imprevisti, come dei ritardi o delle consegne mancate. Il consiglio degli astri è di non andare in collera, ma soprattutto di non fare di questo momento un pretesto per creare polemiche e discussioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Bene l’amore, la passione è viva all’interno della coppia.

Vergine: la Luna in aspetto positivo durante questa prima giornata della settimana favorisce gli spostamenti e i contatti con altre città. È dunque un buon momento per chi desidera organizzare un viaggio o deve spostarsi per lavoro. In amore e in famiglia potrebbero prolungarsi vecchi contrasti.

Bilancia: è un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Ci sarà serenità nei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri intriganti. Bisognerà stare attenti alle spese ed evitare acquisti non utili.

Scorpione: durante la giornata di lunedì 11 novembre l’opposizione della Luna potrebbe rendervi nervosi e particolarmente irritabili. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e nel rapporto di coppia, cercate di essere cauti. Meglio concedersi un momento di riposo. Le cose miglioreranno a partire da mercoledì 13 novembre.

Sagittario: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana interessante sotto tutti i punti di vista. Gli astri favoriscono le questioni pratiche. A trarne vantaggio saranno soprattutto i liberi professionisti e coloro che desiderano sviluppare un nuovo progetto. La serenità torna nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: saranno 24 ore ricche di novità, grinta ed energie, grazia alla Luna in aspetto favorevole. La passione si riaccende e colpisce anche coloro che hanno affrontato momenti di dubbio e indecisione. È un buon momento anche per gli affari e l’ambito lavorativo. Se volete avanzare una proposta o presentare un progetto, questo è il momento di farsi avanti.

Acquario: questa settimana inizia leggermente sottotono, durante la giornata di lunedì 11 novembre qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. Presi dalla malinconia e dal ricordo di eventi passati i nativi del segno faranno fatica a saltare con positività nella nuova settimana, anche se le cose miglioreranno a partire da mercoledì 13. Bene l’amore.

Pesci: questa giornata, così come l’intera settimana, si rivelerà molto positiva per il segno. Anche i single sono favoriti e potrebbero fare interessanti incontri. Sul lavoro arrivano delle belle soddisfazioni, entro la fine del mese qualcuno potrebbe riceverete una proposta vantaggiosa.