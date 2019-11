Durante la settimana che va dall'11 al 17 novembre, la Luna transiterà nel segno del Toro, favorendo i nativi del segno in ambito sentimentale, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Al contrario la Vergine potrebbe avere qualche problema all'interno della propria relazione sentimentale, a causa del passaggio di Saturno. L'Ariete potrebbe essere piuttosto permalosa nei confronti del partner, mentre i Gemelli saranno particolarmente fortunati tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dall'11 al 17 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la vostra relazione di coppia potrebbe subire una battuta d'arresto in quanto sarete piuttosto permalosi durante la settimana. Cercate di mantenere la calma, evitando di innervosire il partner. Se siete single avrete molto da fare e penserete di meno ai conflitti interiori.

Per quanto riguarda il lavoro, la vostra carriera professionale andrà a gonfie vele durante le giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Ciò nonostante la situazione potrebbe peggiorare nelle giornate seguenti, quindi, state allerta. Voto - 7

Toro. la Luna passerà in congiunzione al vostro segno durante la giornate di lunedì e martedì. Vitalità, dinamismo, lucidità e creatività saranno fondamentali, soprattutto in ambito lavorativo, affinchè portiate a termine dei progetti lavorativi di spessore.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete audaci e se avete già un partner non vi sentirete mai sazi dei suoi baci. I single avranno tanta voglia e tanta fretta di trovare la loro anima gemella. Voto - 8

Gemelli: la Luna è in congiunzione nel vostro segno nella seconda parte della settimana. Accompaganti inoltre da Venere nel vostro cielo, mostrerete il vostro lato migliore del vostro carattere e del vostro fascino per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Se siete single, potrete fare bellissimi incontri che porteranno nuove intese. Sul posto di lavoro sarete efficienti e attenti, scrupolosi e accorti, pronti a portare a termine qualunque mansione il vostro capo vi proponga. Se siete alla ricerca di un impego, avrete delle buone possibilità. Voto - 8

Cancro: la sfera sentimentale potrebbe subire un calo durante la settimana. Sarete più inclini al dialogo verso la vostra anima gemella, pur di tentare di risolvere alcune dispute rimaste aperte.

Se siete single e vi interessa qualcuno fatevi avanti, ci sono buone speranze di successo. Mercurio in Cancro vi renderà abili, attenti, astuti, prontissimi in ambito lavorativo. Riuscirete inoltre a mantenere un buon rapporto con i vostri colleghi, favorendo dunque una possibile collaborazione, utile ad aumentare le vostre finanze. Voto - 7,5

Leone: forse sarete meno dinamici del solito, meno intraprendenti e audaci, ma questo si tradurrà pure in minore impulsività: insomma, valuterete e penserete prima di passare all'azione, anche grazie al passaggio di Plutone nel vostro segno.

Dal punto di vista dei sentimenti sarete piuttosto fortunati. Potrete contare su di una splendida Venere pronta a risolvere i vostri problemi di coppia e a regalare tanti momenti di passione. Se siete single valuterete con attenzione i candidati, senza darlo a vedere. Voto - 7,5

Vergine: sarete precisi e attenti sul posto di lavoro durante la settimana, soprattutto verso le giornate di giovedì e venerdì. Mercurio in Cancro inoltre, vi aiuta ad avviare accordi, intese, sbrigare pratiche e spazzare via gli arretrati. Per quanto riguarda i sentimenti, avrete del filo da torcere. Anche se avrete le idee chiare su come portare avanti la vostra relazione di coppia, non è detto che il partner sia della stessa opinione. Siate comprensivi e, se necessario, scendete a compromessi con la vostra dolce metà. Se siete single, abbiate il coraggio di osare di più. Voto - 7,5

Bilancia: giornate particolarmente fortunate quelle di mercoledì e giovedi per i nativi del segno. Per il resto, qualche incertezza potrebbe portare problemi all'interno della vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, Marte stazionario nel vostro segno vi regala grinta e intraprendenza, e vi aiuteranno a evitare eventuali litigi con la vostra dolce metà. Per i single ci saranno buone prospettive di mettere da parte le incomprensioni e fare progetti. In ambito lavorativo, sarete favoriti e protetti dal pianeta Venere, e vi darà gli stimoli necessari per portare a bordo nuovi progetti lavorativi. Voto - 8

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare sottotono, complice un quadro astrale poco chiaro, segnato da una Luna nel segno dei Gemelli. Anche se sarete carichi di energie, ricchi di idee e una grande voglia di fare, la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo. Fate attenzione a non complicare la situazione assumendo un atteggiamento irritante. Per quanto riguarda i single, la situazione sarà a vostro vantaggio durante le giornate di venerdì e sabato. Per quanto riguarda il lavoro, sarete abbastanza lucidi da portare a termine con maestria le vostre mansioni. Voto - 7

Sagittario: qualche turbolenza emotiva a inizio settimana forse vi impedirà di aprirvi con le persone che amate come vorreste. Venere dissonante, disturba questa voglia in voi di amare. Dovrete cercare di dare una svolta a questa situazione. I single dovranno allontanare tutte le persone negative che hanno intorno se vogliono recuperare la loro serenità. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspetta un periodo scorrevole, utile per riflettere e perfetto per pianificare spese e investimenti, anche in eventuali attività imprenditoriali, se siete liberi professionisti. Voto - 7,5

Capricorno: avrete bisogno di molta pazienza durante la settimana. Avete Marte in opposizione al vostro segno, dunque la vostra relazione sentimentale attraverserà una fase difficile. Saranno giornate turbolente, ciò nonostante se c'è amore, queste passeranno in fretta. Occhio ai colpi di fulmine per i single: potrebbero nascondere insidie. In ambito lavorativo, ci saranno dei momenti di stress dovuti ad alune mansioni rimaste indietro. Tuttavia, presto riuscirete a riprendervi e a centrare un successo dietro l'altro, quando Marte lascerà il vostro cielo. Voto - 6,5

Acquario: nonostante siate piuttosto acidi, durante la settimana cercherete di tirare fuori il lato dolce del vostro carattere, e sotto lo stimolo di stelle sentimentali potreste dare prova di maggiore tenerezza e sollecitudine. Mostrandovi in questo modo al partner potreste riuscire a risollevare l'affiatamento di coppia, tornando a sorridere come nelle settimane precedenti. Se siete single, Venere verrà in soccorso a voi, e vi aiuterà a scegliere la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo lineare, senza novità degne di nota. Voto - 7

Pesci: avrete tanta determinazione nel corso della settimana. Vi sentirete pronti a tutto, con la voglia di portare nuove iniziative al vostro partner oppure al vostro capo. L'amore riserverà per voi momenti di crescita, ma sarà presto necessario un rinnovamento pur di non rimanere indietro. I cuori solitari potranno vivere dei bei momenti soprattutto nel fine settimana. Sul posto di lavoro, sarete particolarmente concentrati con le vostre mansioni, ingorando eventuali collaborazioni con i colleghi. Voto - 8