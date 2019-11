Durante la giornata di martedì 19 novembre Venere in trigono al segno del Sagittario creerà condizioni favorevoli nella sfera sentimentale, mentre la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete favorirà le avventure per i nativi del segno, oltre a creare le condizioni per un investimento azzardato al lavoro. Il Toro potrebbe riuscire a risolvere alcuni problemi di coppia e a ritrovare l'affiatamento con il partner, mentre l'Acquario passerà una giornata tutto sommato tranquilla.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 19 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 19 novembre 2019 segno per segno

Ariete: cielo astrale ricco di novità e influssi positivi per i nativi del segno. Ritorna la Luna nel vostro segno, pronta a favorirvi nelle situazioni sentimentali. Infatti, lascerete più spazio e libertà di movimento alla persona amata, favorendo l'affiatamento di coppia.

Per quanto riguarda i single, proverete a rilassarvi e a pianificare alcuni progetti per il futuro. In ambito lavorativo, le vostre competenze teoriche saranno particolarmente utili in una situazione che ancora non avevate sperimentato sul campo. Abbiate il coraggio di osare e di sperimentare. Voto - 7,5

Toro: in amore potrebbero venire al pettine certi nodi e dovrete mostrarvi più comprensivi e disponibili del solito verso il punto di vista del partner.

Sole e Mercurio sono in opposizione al vostro segno perciò risalire la china per quanto riguarda la vostra relazione potrebbe essere più complesso del solito. I single potrebbero avere bisogno dell’aiuto di una persona fidata per risolvere un problema. Collaborazioni al primo posto per quanto riguarda il lavoro, grazie alla disponibilità dei vostri colleghi. Voto - 7

Gemelli: la sfera sentimentale sta attraversando un periodo piuttosto movimentato, di conseguenza dovrete mostrarvi più comprensivi verso la vostra dolce metà.

Se avete il cuore libero la Luna in posizione benefica vi aiuterà a spaziare e a trovare occasioni di relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere "pressati" da parte del vostro capo per riuscire a portare a termine quanti più compiti possibili. Cercate di non cedere allo stress. Voto - 6,5

Cancro: giornata fluida e scorrevole per i nativi del segno, grazie ad un quadro astrale favorevole.

Con il Sole in trigono al segno dello Scorpione, coltiverete con successo la vostra relazione di coppia. Se siete single, non dovrete temere per ciò che gli altri potrebbero pensare di voi: seguite il vostro istinto. Sul posto di lavoro, non date peso a vari pettegolezzi che vi fanno solo perder tempo prezioso. Concentratevi sulle vostre mansioni e ignorate richieste superflue. Voto - 7,5

Leone: una bella Luna in opposizione al vostro segno, vi concederà ampie possibilità di giocarvi varie chance in ogni campo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, deciderete finalmente di deporre l'ascia di guerra e ristabilire l'affiatamento di coppia. Se siete single, dovrete fare attenzione a non fidarvi di amici falsi. Al lavoro, di solito riuscite a prendere le cose in modo sufficientemente distaccato, ma durante la giornata di martedì dovrete fare uno sforzo speciale per non entrare troppo in confidenza con una persona che incontrerete.

Voto - 7

Vergine: la Luna in opposizione al segno dei Pesci vi caricherà di troppe responsabilità e compiti da portare a termine sul posto di lavoro. Se necessario, chiedete aiuto ad un vostro collega. In questo modo potreste riuscire a portare a termine il lavoro arretrato e concedervi un po’ di relax. In ambito sentimentale, Sole e Saturno vi forniranno la sicurezza necessaria per un approccio vincente con una persona che vi fa completamente andare in estasi. Le relazioni di lunga data dovranno valutare alcune variabili prima di applicarle.

Voto - 7

Bilancia: Marte in congiunzione al vostro segno, assieme ad una Luna dissonante, potrebbero creare qualche dissapore all'interno dell'ambito familiare. In amore siete alla ricerca di stabilità, diffidate di inviti fuori casa di amici e conoscenti per ritrovarvi in sintonia con la vostra dolce metà. I single potrebbero sentirsi nervosi, al punto da tenersi alla larga da ogni tipo di rapporto. Sul posto di lavoro, vi sentirete brillanti e preferirete rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi a nuove idee con persone che condividono i vostri interessi.

Voto - 7,5

Scorpione: il Sole nel vostro segno vivificherà il temperamento e vi renderà la giornata gioiosa. Il vostro fascino andrà aumentando e potrete contare su un periodo sereno in amore, trascorrendo momenti positivi utili per la vostra relazione. Se siete single, questo è il momento giusto per cercare di riorganizzare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo, il rapporto con i capi si svilupperà su linee di stima e di raccordo reciproco, aiutandovi con i vostri progetti.

Voto - 8,5

Sagittario: saprete creare le giuste condizioni all'interno della vostra relazione sentimentale durante la giornata di martedì. Una splendida Venere nel vostro segno creerà le condizioni perfette per conquistare, sedurre e amare se avete il cuore attualmente libero, specie se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo, la vostra situazione va a gonfie vele. Il vostro animo sarà sereno e razionale, e vi aiuterà a migliorare i vostri risultati, soprattutto se appartenete alla prima e alla terza decade.

Voto - 8

Capricorno: un po’ di nervosismo non intaccherà l’armonia complessiva della vostra giornata. Marte in opposizione al vostro segno vi terrà sull'attenti di fronte alla vostra dolce metà. Dovrete fare attenzione a non commettere passi falsi. Gli incontri saranno molto favorevoli per i single. Approfittatene per organizzare qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra mente è molto attiva in questo periodo e siete estremamente confusi. Tuttavia andate avanti per il vostro percorso senza che gli ostacoli vi abbattano.

Voto - 7,5

Acquario: l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, se siete single e appartenete alla terza decade, complice il pianeta Giove in quadratura al vostro segno. Se la vostra è una relazione stabile, avrete voglia di proporre qualcosa di nuovo al partner, in grado di portare dei cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro, sosterrete un collega in difficoltà e vi conquisterete la sua amicizia e fiducia. Sarà una buona occasione per instaurare un nuovo rapporto che potrebbe tornarvi utile.

Voto - 8

Pesci: ancora spalleggiati da Nettuno in quadratura al vostro segno e da una romantica Luna durante la giornata di martedì la vostra relazione di coppia andrà avanti a gonfie vele. Non vi mancheranno fascino e bellezza fisica: il luminare vi sorreggerà potentemente anche in tal senso. Se siete single, sarete un po’ impazienti e poco tolleranti e dovrete mostrare coraggio e spirito di decisione. Sul posto di lavoro garbo, buona disposizione d’animo e gentilezza saranno le doti che vi opporranno a colleghi prepotenti.

In ogni caso, saprete come vincerli e portare avanti le vostre idee. Voto - 8,5