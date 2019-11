Per voi nativi del segno dell'Ariete, questo dicembre 2019 la salute e il lavoro saranno i settori favorevoli che vi accompagneranno per gran parte dell'arco mensile, mentre l'amore incontrerà parecchi ostacoli che non sarà semplice aggirare. Sforzarvi un po' di più nei chiarimenti con il partner potrebbe essere una delle chiavi per una complicità maggiore, ma sarete comunque costretti ad attendere periodi più rosei.

Amore e affetti

Venere in quadratura fino al 20 dicembre vi metterà in condizione di non essere i favoriti per quanto riguarda il fronte amoroso. Ci saranno “nubi” piuttosto minacciose che porteranno a scontri all'interno delle coppie a causa di Marte, peggiorando una situazione che di per sé non sarà propriamente idilliaca: le incomprensioni saranno sempre dietro l'angolo, e i chiarimenti non saranno alla vostra portata fino alla settimana delle festività natalizie.

Voi single potreste avere delle delusioni da parte di chi vorreste al vostro fianco, o semplicemente non essere così attraenti quando avrete a che fare con un incontro. Ogni cosa però si risolverà dal giorno 21.

Meno problematico sarà il livello delle amicizie, per tutto l'arco del mese, grazie anche a Mercurio che vi accompagnerà per le ultime settimane di questo dicembre con buone prospettive di dialogo, di condivisione di hobby e perché no, anche di pomeriggi trascorsi fra chiacchiere e shopping.

Lavoro e studio

Mercurio sarà dalla vostra parte anche sul settore lavorativo, regalandovi delle doti comunicative decisamente efficienti e occasioni di fare salti di qualità anche per quanto riguarderà il fronte economico. Purtroppo i progetti potrebbero essere continuamente ostacolati da qualcosa o da qualcuno a causa degli influssi poco piacevoli dell'opposizione di Giove. Dovrete quindi affidarvi sulle vostre forze, come effettivamente siete soliti fare, senza attendere supporti esterni.

Per voi alla ricerca di un impiego sarà sempre Mercurio a regalarvi dei successi ai colloqui di lavoro. Ovviamente, oltre al sapere usare le parole, dovrete dimostrare di essere all'altezza della situazione.

Lo studio sarà molto efficiente, e la vostra intraprendenza durante gli esami sarà premiata con qualche punto in più.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte nell'ultima settimana del mese, anche se sul fronte amoroso e lavorativo essa giocherà un ruolo fondamentale per questo periodo così altalenante.

Anche se non ci saranno problemi rilevanti a livello della salute, le energie spesso mancheranno già fin dal primo mattino. Avrete bisogno di sonno, di riposo, di relax che però non dovrà costringervi in casa sempre e comunque.