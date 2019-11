Durante il fine settimana, che va da sabato 14 a domenica 15 dicembre, molti segni dello zodiaco staccheranno finalmente la spina dalle questioni di lavoro, come i nativi del segno dei Pesci.

Altri avranno a che fare con molto lavoro, altri, come il segno dei Gemelli, avranno da recuperare del lavoro che faccia riacquistare denaro.

La Bilancia dovrà stare attenta ai propri soldi, dal momento che sta spendendo decisamente troppo, mentre il Cancro dovrà stare attento ad eventuali “approfittatori”.

A seguire, le previsioni segno per segno del weekend.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il weekend sarà molto più facile da gestire, sia per il fronte lavorativo che per quello sentimentale. Non ci saranno picchi di eros all'interno della coppia, ma avrete un sabato di divertimento con gli amici e una domenica con un'intesa sentimentale al massimo.

Toro: valutando la vostra settimana, si direbbe che abbiate fatto del vostro meglio.

Quindi questo sarà un weekend con mille progetti in mente, di cui alcuni saranno concretizzati, come una gita fuori porta o con alcuni acquisti davvero originali.

Gemelli: non sarete molto soddisfatti dell'andamento della settimana, e dunque potreste voler fare del lavoro in più durante il sabato e la domenica per cercare di recuperare eventuali perdite finanziarie. Gli affetti saranno messi leggermente in secondo piano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: qualcuno si approfitterà della vostra generosità, tanto che potrebbe fare qualcosa di non richiesto e che potrebbe farvi perdere sia tempo che denaro. Siate prudenti con le amicizie e non siate troppo precipitosi se deciderete di fare una “selezione”.

Leone: deciderete che al momento gli affetti saranno i soli che meritano la vostra completa attenzione. Datevi da fare per aiutare un parente in difficoltà o un amico che richiederà la vostra consulenza in merito ad una questione di stampo burocratico.

Vergine: sarete letteralmente euforici per questo weekend completamente libero. Forse resterete un po' di tempo in più sotto le coperte per recuperare le forze, ma nei due pomeriggi farete faville con la vostra creatività per niente scontata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ribassi sul conto. Vi accorgerete di aver speso troppo, tuttavia non vi farete mancare un sabato decisamente fuori dalle righe con un rinnovo del vostro look che vi farà essere al centro dell'attenzione.

La domenica potrebbe essere lavorativa, quindi rimboccatevi le maniche.

Scorpione: questa settimana è stata fatta apposta per vedervi sereni, e se avrete a che fare con qualche intoppo sul piano lavorativo, passerà tutto nel migliore dei modi in men che non si dica. Il partner vi darà di che divertirvi in modo diverso dal solito.

Sagittario: ancora molto alta la passione all'interno della coppia, ma qualche divergenza con un amico vi farà essere leggermente giù di tono, soprattutto nella domenica.

Eventualmente dei chiarimenti saranno i principali “canali” per riappacificarvi con qualcuno con cui avete litigato.

Capricorno: avrete molte problematiche su alcune questioni burocratiche che non vi lasceranno il tempo di pensare ad altro. Per fortuna, le energie saranno molte, al punto da sbrigare ogni faccenda più importante nell'arco della giornata di sabato e dedicare qualche istante di relax nella domenica.

Acquario: dedicarvi alla famiglia più del solito vi darà occasione di riflettere su eventuali sorprese da mettere in atto. Con le vacanze di Natale che si avvicinano, ogni regalo sarà ben accetto.

Pesci: non vorreste sentire parlare di niente in questo fine settimana. Sarete inclini a chiudervi in casa, magari con una serie tv e una coperta, probabilmente con un amico con cui scambiarsi commenti e sensazioni. La pigrizia prenderà il sopravvento.