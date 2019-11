L'Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre approfondisce i transiti lunari, studiando la posizione dell'astro d'argento dapprima in Scorpione, poi in Sagittario. Una nuova sensibilità profonda e indagatrice preannuncia un modo di fare più deciso e la forza di volontà non mancherà nemmeno a Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno: proprio quest'ultimo mercoledì vedrà l'entrata di Venere nel segno.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove emozioni nell'oroscopo settimanale di novembre

Ariete: l'entrata di Venere in Capricorno da mercoledì in poi potrebbe scombussolare alquanto l'amore e provocare mancanza di gioia in coppia. Un tantino ipocriti nei confronti dei sentimenti, potreste decidere anche di troncare un rapporto che non ha più ragione di essere. In ambito finanziario, cercate di essere più conservatori.

Toro: gli atteggiamenti diventeranno un po' bruschi a inizio settimana grazie a una Luna avversa che renderà anche il comportamento molto provocatorio.

Approfittate invece delle giornate del weekend che saranno benefiche per dare il via a splendide sensazioni amorose.

Gemelli: a metà settimana Luna in opposizione potrebbe remare contro e alcuni problemi potrebbero manifestarsi in ambito lavorativo. In amore, la situazione migliorerà, grazie a Venere che romperà l'opposizione astrale, garantendo maggiore comprensione e stima reciproca.

Cancro: buono l'inizio settimana con alcuni transiti planetari che prometteranno fascino e magnetismo in amore.

Luna incrocerà con i nodi lunari un trigono favorevole, solo attenzione a non celare dietro un'apparente tranquillità una combattività quasi aggressiva. In ambito lavorativo, un forte temperamento farà ottenere successo.

Leone: se lunedì potreste apparire un tantino aggressivi e troppo presi dai propri ideali che anche in campo lavorativo porterete avanti quasi con ostinazione, a metà settimana i transiti planetari saranno promettenti per l'amore e fortunati per il lavoro.

Vergine: affettuosi e dolci con le persone che amate, martedì potrete contare su una Luna favorevole che dallo Scorpione influirà benevolmente rendendovi affascinanti e magnetici. Attenzione però a non lasciarvi prendere da un'eccessiva emotività che farà salire a galla alcune incertezze e dubbi a cui dovrete rispondere. Buono il lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: insoddisfatti della solita routine sentimentale, a metà settimana potreste non riuscire a ottenere ciò che vorreste e anche non apprezzare ciò che invece avete.

Attenzione a non osare troppo in ambito lavorativo e a non fare scelte azzardate.

Scorpione: Luna presente nel segno lunedì garantirà grande forza di volontà e riuscirete ad affermarvi in ambito lavorativo con ostinazione e tenacia. Una sensibilità indagatrice sarà utile per capire a fondo la persona amata e i single avranno buone opportunità di concretizzare l'amore, utilizzando uno spiccato sex-appeal.

Sagittario: contate su una metà settimana molto promettente e ricca di vitalità. Luna nel segno incrocerà i suoi influssi con Giove e le relazioni sentimentali diventeranno più serene. Nuovi appoggi in ambito professionale saranno favorevoli per concretizzare le proprie aspettative.

Capricorno: misteriosi e provocanti, sarete pronti a ricevere l'entrata di Venere nel segno già da mercoledì. L'astro dell'amore garantirà lealtà di sentimenti e bontà d'animo, anche se Saturno smorzerà un po' l'affettuosità e l'espansività.

In campo professionale, potrete stabilizzare la situazione finanziaria.

Acquario: Lunedì una quadratura lunare darà un po' filo da torcere e potrebbe rendervi ribelli e molto ostinati. Già da mercoledì la situazione migliorerà e vedrete la vita in maniera più ottimistica e promettente. In ambito lavorativo, sarete molto combattivi nel fare valere le proprie idee.

Pesci: la settimana inizierà alla grande grazie all'influsso benefico del satellite notturno che garantirà una sensibilità materna in amore.

Molto premurosi con il partner e riflessivi in campo professionale, potrete approfondire alcune situazioni lasciate in sospeso puntando su una profondità d'animo che non avrà eguali.