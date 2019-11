Il mese di dicembre per i nativi Sagittario sarà caratterizzato da un periodo molto propizio per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Giove vi permette di essere particolarmente attivi e molti progetti che sono iniziati in passato possono rendere tantissimo a livello economico e quindi il periodo della raccolta è arrivato. Riuscirete a ottenere dunque dei buoni risultati, soprattutto per i nati nella terza decade e per chi ha deciso di collaborare con un collega, oppure ancora ha iniziato una società.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, inizialmente non sarà un periodo molto interessante, a causa di Venere, ciò nonostante la situazione cambierà completamente nella seconda parte del mese, quando l'affiatamento di coppia tenderà a salire. Buone prospettive per i cuori solitari, che potrebbero fare conquiste durante le feste natalizie grazie anche ad un pizzico di casualità. Le vostre idee andranno avanti abbastanza velocemente anche grazie ad un po’ di fortuna che vi fornisce il pianeta Giove ma attenzione alla salute, che da un momento all'altro potrebbe calare.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

La vostra situazione sentimentale inizialmente non sarà così stimolante durante il mese di dicembre. Il passaggio di Venere tenderà a "raffreddare" il vostro rapporto, con pochi dialoghi e poche esperienze da vivere insieme. La situazione migliorerà a partire dalla seconda metà del mese, quando non sarete più disturbati dal pianeta Venere, favorendo l'affiatamento di coppia, e ricominciando a vivere esperienze indimenticabili.

Situazione ottimale per i single, che avranno maggiori possibilità di trovare la loro anima gemella durante le vacanze natalizie. Sarete particolarmente attaccati alle amicizie, e i rapporti esploderanno a partire dalla seconda metà del mese, trascorrendo molte ore insieme, che siano di divertimento oppure di lavoro.

Fortuna e salute

La fortuna non vi abbandonerà durante il mese di dicembre, e vi sarà d'aiuto per mantenere alta la vostra relazione di coppia, ma anche sul posto di lavoro. Attenzione alla salute, che potrebbe subire un brusco calo. Cercate di non sforzarvi troppo, e se potete, di tanto in tanto riposate un po’.

Lavoro e impegni

La vostra carriera professionale andrà piuttosto bene durante il mese di novembre. Sarà molto importante credere nei progetti e nelle idee che state portando avanti perché anche se Giove va via, il suo sostegno continua a livello economico. Approfittate dunque del periodo per collaborare con un collega, oppure iniziare un nuovo progetto di coppia. Coloro alla ricerca di un nuovo impiego, faticheranno molto ma alla fine potrebbero ricevere delle interessanti offerte che fareste meglio a prendere al volo.