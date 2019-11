Il mese di dicembre per il segno del Capricorno sarà caratterizzato da una sfera sentimentale ricca di soddisfazioni, e che permetterà di raggiungere grandi traguardi in compagnia della persona amato. Il cuore dei nativi del segno si riempirà di bellissime emozioni e non ci sarà da preoccuparsi di eventuali incomprensioni. I single se hanno già una persona che gli fa battere forte cuore, dovranno soltanto farsi avanti, cercare di osare se necessario.

In ambito lavorativo, Mercurio si allontanerà dal cielo del segno già a partire dalla seconda settimana del mese, e potrebbe creare alcuni problemi sul lavoro. E' quindi meglio portare dunque a termine i propri obiettivi prima che comincino a prendere una brutta piega. La fortuna sarà tra alti e bassi, e accompagnerà solo in parte il segno. Buona invece la Salute, che darà l'occasione di spingersi oltre, e fare qualcosa in più per il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno del Capricorno.

Amore e amicizie

Venere nel vostro cielo, accompagnato dal passaggio di Saturno, vi permetterà di essere molto presenti all'interno della vostra relazione di coppia. Potreste iniziare a proporre alla vostra dolce metà alcuni progetti utili per portare avanti la vostra storia d'amore, qualora ne abbiate in mente uno.

Per quanto riguarda i single, se siete interessati ad una persona, potreste rischiare e provarci. Qualora le cose dovessero andare male, non fatene una tragedia, e tentate nuove strade. In ogni caso, ci saranno buone possibilità che riusciate nell'impresa.

Bene le amicizie, anche se non saranno un punto cardine durante il mese, riuscirete comunque a godere del rapporto che avete con i vostri cari, e quindi a chiudere l'anno in maniera più che discreta sotto questo fronte.

Fortuna e salute

La fortuna sarà presente solo parzialmente durante il mese di dicembre. Vi aiuterà comunque a raggiungere i vostri scopi, ma il grosso del lavoro dovrete farlo voi, senza sperare in una "manna dal cielo".

La salute vi accompagnerà per tutto il tempo necessario, permettendovi di osare e di fare tutto ciò che vi passa per la mente, senza intaccare particolarmente sul vostro stile di vita.

Lavoro e impegni

Mercurio in sestile durante la prima settimana del mese, vi permetterà di ottenere buoni risultati. Ciò nonostante, la situazione cambierà drasticamente quando il corpo celeste lascerà il vostro segno. Potreste più difficoltà nel portare a termine e vostre mansioni, e alcune di esse potrebbero rivelarsi un completo fallimento. Portate quindi a termine incarichi importanti nella prima parte del mese, quando ci saranno i presupposti per farlo.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, avranno buone possibilità di riuscita, e magari potrebbero chiudere l'anno positivamente, con dei buoni presupposti per il prossimo.