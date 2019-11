La seconda settimana del mese di novembre entra nel vivo e porterà diversi cambiamenti, dal punto di vista astrologico, a molti segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 12 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro alla ricerca di chiarimenti in una storia d'amore. Il Leone, dal canto suo invece, sta vivendo una situazione frenetica nel lavoro, per questo c'è la necessità di rallentare.

Nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Ariete: in amore, se siete single in questo momento occasioni migliori per farsi avanti e conquistare il cuore di una persona. Nel lavoro, grazie a stelle favorevoli al vostro segno le cose andranno diversamente. Buona l'energia che porteranno oggi i pianeti.

Toro: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e state vivendo una situazione migliore rispetto agli scorsi giorni.

Nel lavoro non mancano le nuove proposte e le nuove richieste di collaborazione ed entro poco potrà anche arrivare una conferma che aspettavate da tempo.

Gemelli: a livello amoroso giornata non esaltante, sarete sottoposti a maggiore stress, per questo attenzione nelle storie nate da poco. A livello professionale state vivendo un momento di recupero visto che anche Giove opposto al segno si sta allontanando, questo porterà un netto miglioramento.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la necessità di andare incontro a delle risposte in una storia, ma ultimamente non ci sono stati i confronti che avreste voluto. A livello lavorativo giornata in cui vi sentirete piuttosto agitati.

Leone: in amore c'è un leggero stato di agitazione che andrà però a risolversi in serata. In questo momento non siete tranquilli e questo potrebbe essere un problema.

Nel lavoro cercate di rallentare il ritmo intrapreso, anche se questi giorni saranno molto frenetici e non sarà facile dare più spazio a voi stessi.

Vergine: a livello amoroso avremo una giornata a metà, con la mattina che sarà migliore del pomeriggio, per questo motivo dovrete cercare di risolvere un problema importante. Nel lavoro, se qualcuno vi propone qualcosa di nuovo questo è il periodo giusto per accettare o comunque mettersi alla prova.

Previsioni e oroscopo del 12 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: nella giornata del 12 novembre ci sarà la possibilità di mettere a punto nuovi incontri sentimentali, cercate di recuperare una storia in crisi. A livello lavorativo molti stanno pensando ad un cambiamento o ad un trasferimento, valutate bene però prima di prendere una decisione.

Scorpione: per i sentimenti, se c'è la necessità di parlare di cose importanti sarebbe il caso di rimandare tutto a domani.

Nel lavoro occorre aspettare i tempi giusti, se dovete fare delle richieste queste potranno essere fatte entro la fine dell'anno.

Sagittario: in amore le emozioni che nascono in questo periodo saranno di riferimento da qui ai prossimi mesi, attenzione ad un po' di agitazione che partirà da domani. Nel lavoro non mancano le nuove responsabilità, state però vivendo un periodo che porta maggiori soluzione rispetto al passato.

Capricorno: per i sentimenti in questa giornata si potrà fare un discorso chiaro ad una persona che vi interessa da tempo. Nel lavoro ci avviciniamo ad un periodo del mese molto interessante per il vostro segno zodiacale, che regalerà qualche occasione in più da sfruttare. Giornata nel complesso di recupero.

Acquario: a livello amoroso vivrete ancora una giornata sottotono a causa della Luna dissonante, il recupero partirà da domani. Nel lavoro non mancherà qualche discussione, ma si potrà arrivare ad un accordo o una soluzione ad alcuni problemi.

Pesci: in amore in questo momento prima di chiudere una relazione sarà meglio aspettare, con l'arrivo di Marte favorevole potrebbero cambiare alcune situazioni. In campo professionale in questo periodo sarà possibile vivere un vantaggio in più, inoltre non mancheranno le novità dopo dopo un periodo di calo.